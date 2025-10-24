Mennyi a tört arany, ha rekordon az arany ára? Venni kell vagy eladni?

2025-ben soha nem látott magasságokba emelkedett az arany világpiaci ára, és ez a lendület a hazai aranypiacon is gyorsan éreztette hatását – írja az Origo. A portálnak a BÁV Zrt. vezérigazgatója, Pintye László elmondta, a tört arany felvásárlási ára Magyarországon szorosan követi a nemzetközi árfolyammozgásokat. A nagyobb piaci szereplők – köztük a BÁV is – naponta frissítik az áraikat, így a hazai felvásárlási szintek szinte azonnal reagálnak az arany világpiaci változásaira.

Pintye László beszélt arról is, hogy bár a legtöbb felvásárló a nemzetközi árfolyamhoz igazodik, a hazai árak között így is lehet akár tíz százalékot meghaladó különbség. Ennek oka az, hogy nem mindegy, mihez kezd a felvásárló cég a begyűjtött arannyal. A BÁV az ország egyik legnagyobb integrált értékláncát működteti, a beérkező tört arany egy része ékszerjavításra, újrahasznosításra, befektetési célú aranytermékek gyártására kerül, így a cégcsoporton belül zárt körforgásban hasznosul.

Mennyi a tört arany ára?

A vertikális integráció teszi lehetővé, hogy a BÁV a piaci átlagnál magasabb felvásárlási árat kínáljon. A vezérigazgató szerint a tört arany ára – legyen szó 14, 18 vagy 24 karátos nemesfémről – gyakorlatilag a tükörképe a világpiaci folyamatoknak. Az elmúlt három évben a hazai árfolyam szinte pontosan lekövette a dollárban mért nemzetközi ármozgásokat, forintban pedig még nagyobb kilengéseket is tapasztalhattunk az árfolyamhatások miatt.

A tört arany ára vételi a BÁV Zrt-nél október 24-én: 14 k arany: 23 050 forint, beszámítási ár: 24 230 forint, 18 k arany: 29 550 forint, beszámítási ár: 31 070 forint.

A piacon most nem tapasztalható eladási pánik: sem felvásárlási, sem kimenekülési láz nincs. Épp ellenkezőleg: a záloghitelezésben is nőtt azok aránya, akik kiváltják korábban leadott aranytárgyaikat, vagyis a lakosság inkább megtartja az aranyát. A vezérigazgató szerint ez nem véletlen: a fogyasztók bíznak abban, hogy az arany árfolyama tovább emelkedik, s ez a várakozás az ukrajnai háború idején tapasztalt szinteket is meghaladja. A BÁV ART aukciói is élénk forgalmat mutatnak: a luxusórák és a ritka ékszerek iránt továbbra is erős a kereslet, különösen a történelmi értékű daraboknál. A következő, 86. Művészeti Aukción egy különleges, százmillió forintot meghaladó értékű ékszer is kalapács alá kerül, ami jól jelzi a hazai prémium piac aktivitását – fűzte hozzá.