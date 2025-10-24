nemesfémaranyáraranyBÁV

Mennyi a tört arany, ha rekordon az arany ára? Venni kell vagy eladni?

2025-ben rekordmagasságba emelkedett az arany világpiaci ára, de a BÁV Zrt. vezérigazgatója szerint nem biztos, hogy most érdemes megválni a nemesfémtől. Pintye László úgy látja, a tört arany piaca továbbra is erős, a befektetők és a lakosság pedig egyre inkább hosszú távon gondolkodnak. A fiókban lapuló, sosem használt aranyékszerek sorsát érdemes jól átgondolni.

Magyar Nemzet
2025. 10. 24. 13:32
Arany ékszerek egy aranyboltban NurPhoto/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

2025-ben soha nem látott magasságokba emelkedett az arany világpiaci ára, és ez a lendület a hazai aranypiacon is gyorsan éreztette hatását – írja az Origo. A portálnak a BÁV Zrt. vezérigazgatója, Pintye László elmondta, a tört arany felvásárlási ára Magyarországon szorosan követi a nemzetközi árfolyammozgásokat. A nagyobb piaci szereplők – köztük a BÁV is – naponta frissítik az áraikat, így a hazai felvásárlási szintek szinte azonnal reagálnak az arany világpiaci változásaira.

törtarany
Fotó:  Shutterstock

Pintye László beszélt arról is, hogy bár a legtöbb felvásárló a nemzetközi árfolyamhoz igazodik, a hazai árak között így is lehet akár tíz százalékot meghaladó különbség. Ennek oka az, hogy nem mindegy, mihez kezd a felvásárló cég a begyűjtött arannyal. A BÁV az ország egyik legnagyobb integrált értékláncát működteti, a beérkező tört arany egy része ékszerjavításra, újrahasznosításra, befektetési célú aranytermékek gyártására kerül, így a cégcsoporton belül zárt körforgásban hasznosul. 

 

Mennyi a tört arany ára? 

A vertikális integráció teszi lehetővé, hogy a BÁV a piaci átlagnál magasabb felvásárlási árat kínáljon. A vezérigazgató szerint a tört arany ára – legyen szó 14, 18 vagy 24 karátos nemesfémről – gyakorlatilag a tükörképe a világpiaci folyamatoknak. Az elmúlt három évben a hazai árfolyam szinte pontosan lekövette a dollárban mért nemzetközi ármozgásokat, forintban pedig még nagyobb kilengéseket is tapasztalhattunk az árfolyamhatások miatt. 

A tört arany ára vételi a BÁV Zrt-nél október 24-én: 14 k arany: 23 050 forint, beszámítási ár: 24 230 forint, 18 k arany: 29 550 forint, beszámítási ár: 31 070 forint.

A piacon most nem tapasztalható eladási pánik: sem felvásárlási, sem kimenekülési láz nincs. Épp ellenkezőleg: a záloghitelezésben is nőtt azok aránya, akik kiváltják korábban leadott aranytárgyaikat, vagyis a lakosság inkább megtartja az aranyát. A vezérigazgató szerint ez nem véletlen: a fogyasztók bíznak abban, hogy az arany árfolyama tovább emelkedik, s ez a várakozás az ukrajnai háború idején tapasztalt szinteket is meghaladja. A BÁV ART aukciói is élénk forgalmat mutatnak: a luxusórák és a ritka ékszerek iránt továbbra is erős a kereslet, különösen a történelmi értékű daraboknál. A következő, 86. Művészeti Aukción egy különleges, százmillió forintot meghaladó értékű ékszer is kalapács alá kerül, ami jól jelzi a hazai prémium piac aktivitását – fűzte hozzá. 

törtarany, aranyPintye László BÁV zrt vezérigazgató
Pintye László vezérigazgató: az arany ára továbbra is stabil. Forrás: BÁV

 

Merre mennek az árak? 

A jövőt illetően Pintye László óvatos optimizmussal fogalmazott. Úgy látja, hogy bár a közelmúltban látott ütemű drágulást nehéz lesz túlszárnyalni, az arany továbbra is stabil és hosszú távon is vonzó befektetés marad. A jelenlegi gazdasági folyamatok, az inflációs félelmek és a geopolitikai kockázatok egyaránt az árfolyam további emelkedésének irányába mutatnak. A BÁV vezérigazgatója szerint a tört aranyat ma nem érdemes elhamarkodottan eladni, hiszen a piaci környezet továbbra is az arany javát szolgálja. Aki most ad el, az lehet, hogy rövid távon jól jár, de aki megtartja, az hosszabb távon még nagyobb nyereségre számíthat. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekBékemenet

A Békemenet a nemzeti tábor látványos győzelme volt

Bánó Attila avatarja

Brüsszel célja világos: a háborút behozni Európába, a pénzt kivinni Ukrajnába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.