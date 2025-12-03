Rendkívüli

A brüsszeli korrupciós ügyben váratlan lépést tett a rendőrség, erre senki nem számított

Kálloy Molnár PéterbetegségAlma együtteshalál

Az utolsó pillanatig küzdött, egy percig sem adta fel – közeli barátja árult el drámai részleteket Kálloy Molnár Péter utolsó hónapjairól

December elsején elhunyt Kálloy Molnár Péter. A közeli barát, Buda Gábor részleteket osztott meg az 55 éves korában elhunyt népszerű színész utolsó hónapjairól, küzdelméről a betegséggel.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 10:30
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Peti munkabírása fantasztikus volt, nagyon élni akart, az utolsó pillanatig küzdött, egy percig nem adta fel – mondta a Blikknek az Alma együttes vezetője, az 55 éves korában elhunyt Kálloy Molnár Péter közeli barátja. Budai Gábor arról is mesélt, hogy a színművész

a gyilkos kórral való csatáját nem a nyilvánosság előtt, hanem a családja és a szűk baráti köre segítségével szerette volna megvívni.

1/10  Kálloy Molnár Péter élete képekben

Mint mondta, Kálloy Molnár Péter a kezelések és az azzal járó rosszullétek dacára is sokat dolgozott, szinkronizált, nem mondta le a színpadi szerepléseit.

Úgy láttuk, erőre is kapott, ám november második felében aztán teljesen váratlanul összeomlott a szervezete, és innen már nem jött vissza. A szörnyű, alattomos betegség legyőzte őt

– idézte fel Budai Gábor, és azt is elárulta, hogy a halálhírt barátjának felesége közölte vele.

 

Borítókép: Kálloy Molnár Péter színész, rendező, író, zenész (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

 Kálloy Molnár Péter színész, rendező, író, zenész rövid lefolyású betegségben, 55 évesen december 1-jén hunyt el

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekadósság

Tudom, ez is olyan unalmas…

Bayer Zsolt avatarja

A tények olyan unalmasak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu