Az utolsó pillanatig küzdött, egy percig sem adta fel – közeli barátja árult el drámai részleteket Kálloy Molnár Péter utolsó hónapjairól

– Peti munkabírása fantasztikus volt, nagyon élni akart, az utolsó pillanatig küzdött, egy percig nem adta fel – mondta a Blikknek az Alma együttes vezetője, az 55 éves korában elhunyt Kálloy Molnár Péter közeli barátja. Budai Gábor arról is mesélt, hogy a színművész
a gyilkos kórral való csatáját nem a nyilvánosság előtt, hanem a családja és a szűk baráti köre segítségével szerette volna megvívni.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!