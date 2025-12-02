Rá sem lehetett ismerni Kálloy Molnár Péterre az utolsó képein

Szívszorító képeket tett közzé a Blikk, amelyek Kálloy Molnár Péter utolsó napjaiban készültek. A színész, rendező, író, zenész rövid lefolyású betegségben, 55 évesen december 1-jén hunyt el, halála megrázta a teljes művészvilágot.

A Blikk beszámolója szerint

durván lefogyott, kopasz lett, és szinte rá sem lehetett ismerni Kálloy Molnár Péterre a halála előtti utolsó időszakban.

A portál most több olyan képet is nyilvánosságra hozott, amelyek a színész halála előtti utolsó napokban készültek. A fotókat a Flódni Színház osztotta meg Instagram-oldalán, a bejegyzés szerit a fotók alig két hete, november 19-én készültek.

Kálloy Moilnár Péter Stahl Judittal állt össze mosolyogva egy közös képre, majd (jobbra kattintva) Novák Péterrel is fotózkodott. Mindkét képen látszik, hogy a művész nagyon lefogyott az utolsó hetekre, ráadásul a haja is kihullott.

Kálloy Molnár Péterre emlékezve az Ez Tiszta Őrület - Improvizációs Activity osztott meg egy bejegyzést és egy képet a közösségi médiában. Mint írták,

Péter nemcsak kivételes színművész volt, hanem olyan alkotótárs, akinek jelenléte minden próbát, minden előadást, minden együtt töltött percet felejthetetlenné tett. Sokoldalúsága, humora, érzékenysége, játékossága és embersége az egész produkció meghatározó része volt. Egy olyan művész, akihez fogható nincs, és akinek az energiája valóban átformálta a színpadot – és minket is.

A Blikk azt is írta, a Flódni színház egy hete még egy nagy bejelentéssel rukkolt elő, hiszen úgy tűnt, Kálloy Molnár Péter színpadra állhat, s december 5-én még játszik velük. Ám erre már nem volt lehetősége.