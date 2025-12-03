Itt egy fontos adat, amivel Magyarország az Európai Unió élmezőnyébe került

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján a regisztrált álláskeresők száma 2025 novemberében 220 688 fő volt, ami tavalyhoz képest több mint négyezer, 2010-hez képest pedig mintegy 335 ezer fős csökkenést jelent. Nemzetközi összevetésben Magyarország változatlanul az Európai Unió élmezőnyéhez tartozik a magas foglalkoztatást és az alacsony munkanélküliséget tekintve.

Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár hangsúlyozta:

Az elmúlt évtizedben kimagasló eredményeket értünk el a foglalkoztatottság terén. 2010-hez képest már egymillióval többen – közel 4,7 millióan – dolgoznak Magyarországon, míg az átlagbér több mint a háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt.

Ráadásul két éve folyamatosan nőnek a reálbérek, miközben a kormány Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre, így a családok egyre több pénzből tudnak gazdálkodni. Mindezt romba döntené a Tisza Párt kiszivárgott terve: a Tisza eltörölné a jelenlegi egykulcsos adórendszert, helyette magasabb adókulcsú többsávos adórendszert vezetne be, 22 és 33 százalékos adót vetne ki a fizetésekre, ami bércsökkenést, valamint elbocsátásokat eredményezne.

A kormány mindent megtesz a teljes foglalkoztatottság elérése érdekében. Ezt a célt szolgálja a harminc év alatti fiatalokat és inaktívakat támogató Ifjúsági garancia plusz program, valamint a hasonlóan uniós forrásból megvalósuló, a harminc év felettieket segítő program, amelyekben az álláskeresők bértámogatást, valamint lakhatási és utazási térítést kapnak. Eddig több mint 57 ezer regisztrált álláskereső talált munkát a programok révén, közel hetvenmilliárd forint uniós támogatásból. A kormány azonban itt nem állt meg: márciusban elindította a Közfoglalkoztatásból versenyszférába 2025 programot, amelynek célja, hogy a megfelelő motivációval és szakképzettséggel rendelkező közfoglalkoztatottak tartós álláshoz jussanak a versenyszférában.