Rendkívüli

A brüsszeli korrupciós ügyben váratlan lépést tett a rendőrség, erre senki nem számított

munkaerőpiacCzomba SándorEurópai Unió

Itt egy fontos adat, amivel Magyarország az Európai Unió élmezőnyébe került

Czomba Sándor jelezte: a magyar munkaerőpiac stabil és erős, továbbra is magas a foglalkoztatás, miközben az álláskeresők száma mélyponton van – írja a közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 10:48
Illusztráció Fotó: MTI/Kovács Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján a regisztrált álláskeresők száma 2025 novemberében 220 688 fő volt, ami tavalyhoz képest több mint négyezer, 2010-hez képest pedig mintegy 335 ezer fős csökkenést jelent. Nemzetközi összevetésben Magyarország változatlanul az Európai Unió élmezőnyéhez tartozik a magas foglalkoztatást és az alacsony munkanélküliséget tekintve.

Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár hangsúlyozta: 

Az elmúlt évtizedben kimagasló eredményeket értünk el a foglalkoztatottság terén. 2010-hez képest már egymillióval többen – közel 4,7 millióan – dolgoznak Magyarországon, míg az átlagbér több mint a háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt.

Ráadásul két éve folyamatosan nőnek a reálbérek, miközben a kormány Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre, így a családok egyre több pénzből tudnak gazdálkodni. Mindezt romba döntené a Tisza Párt kiszivárgott terve: a Tisza eltörölné a jelenlegi egykulcsos adórendszert, helyette magasabb adókulcsú többsávos adórendszert vezetne be, 22 és 33 százalékos adót vetne ki a fizetésekre, ami bércsökkenést, valamint elbocsátásokat eredményezne.

A kormány mindent megtesz a teljes foglalkoztatottság elérése érdekében. Ezt a célt szolgálja a harminc év alatti fiatalokat és inaktívakat támogató Ifjúsági garancia plusz program, valamint a hasonlóan uniós forrásból megvalósuló, a harminc év felettieket segítő program, amelyekben az álláskeresők bértámogatást, valamint lakhatási és utazási térítést kapnak. Eddig több mint 57 ezer regisztrált álláskereső talált munkát a programok révén, közel hetvenmilliárd forint uniós támogatásból. A kormány azonban itt nem állt meg: márciusban elindította a Közfoglalkoztatásból versenyszférába 2025 programot, amelynek célja, hogy a megfelelő motivációval és szakképzettséggel rendelkező közfoglalkoztatottak tartós álláshoz jussanak a versenyszférában.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekadósság

Tudom, ez is olyan unalmas…

Bayer Zsolt avatarja

A tények olyan unalmasak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.