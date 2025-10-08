Európai Bizottságbizalmatlansági szavazásPatrióták EurópáértUrsula von der Leyenbotrány

„Ideje menni!” – születésnapján üzentek a Patrióták Ursula von der Leyennek

Ursula von der Leyen újabb bizalmatlansági szavazás elé néz – három hónap alatt már másodjára –, a Patrióták üzenete világos: a bizottsági elnöknek távoznia kell. Ezt az Európai Bizottság elnökének születésnapján is világossá tette a frakció.

Magyar Nemzet
2025. 10. 08. 13:33
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: Frederick Florin Forrás: AFP
A Patrióták Európáért európai parlamenti frakció Ursula von der Leyen születésnapján tett közzé egy figyelemfelkeltő üzenetet az X közösségi oldalon. A poszton a bizottsági elnök látható, amint születésnapi gyertyáit fújja el, a kép felirata pedig így szól: „Boldog születésnapot, Ursula, de ideje menni!”

von der Leyen
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Fotó: MTI/AP/Pascal Bastien

A bejegyzésben a Patrióták azt írták: 

Boldog születésnapot, Ursula! Itt az idő visszavonulni, még mielőtt újabb botrány robbanna ki.

 A frakció ezzel a holnapi, Von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványra utalt, amelyet több jobboldali párt is támogat.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, 

Ursula von der Leyen körül hatalmas botrányok gyűrűznek: az Európai Bizottság elnöke a Pfizer-vakcinaüzlet és más botrányok miatt került a figyelem középpontjába. 

Június végén kiderült, hogy a bizottság elnöke uniós pénzből finanszírozott NGO-kat, amelyek a brüsszeli álláspont támogatására próbálták rávenni az EP-képviselőket. Egyes szervezetek évi hétszázezer eurót is kaphattak, ám a bizottság nem hajlandó nyilvánosságra hozni, mely szervezetekről van szó.

A Patrióták Európáért frakció szerint mindez csak újabb bizonyíték arra, hogy Von der Leyen ideje lejárt. A pártcsoport videóban üzent:

A Pfizer-gate a generáció botránya, és Ursula von der Leyen bűnös benne, így mennie kell.

A felvételen a képviselők az elhibázott brüsszeli politikát, az elnéptelenedő falvakat, bezárt gyárakat és csődbe ment családokat említik, mondván:

„Ursula von der Leyennek távoznia kell.”

A botrányok nyomán az Európai Parlament három hónapon belül már másodszor készül bizalmatlansági szavazást tartani a bizottság elnökével szemben.

 

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

