„Ideje menni!” – születésnapján üzentek a Patrióták Ursula von der Leyennek

A Patrióták Európáért európai parlamenti frakció Ursula von der Leyen születésnapján tett közzé egy figyelemfelkeltő üzenetet az X közösségi oldalon. A poszton a bizottsági elnök látható, amint születésnapi gyertyáit fújja el, a kép felirata pedig így szól: „Boldog születésnapot, Ursula, de ideje menni!”
A bejegyzésben a Patrióták azt írták:
Boldog születésnapot, Ursula! Itt az idő visszavonulni, még mielőtt újabb botrány robbanna ki.
A frakció ezzel a holnapi, Von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványra utalt, amelyet több jobboldali párt is támogat.