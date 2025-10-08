idezojelek
Vélemény

Az ukrán terrorista is megússza

Most kötik a Tusk–Merz–Von der Leyen paktumot a legsötétebb bűnök alóli felmentésre és Európa tönkretételére.

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
északi áramlat 2.hitelTuskMerzUrsula von der Leyenkonzorcium 2025. 10. 08. 12:56
Fotó: Thomas Eugster

Vegyük sorra, hogyan kezdődött!

Úgy kezdődött, hogy 1997-ben a Gazprom és a finn Neste létrehozott egy közös céget, s elnevezték North Transgas Oy-nak. A céget egyetlen egy feladat végrehajtására hozták létre, nevezetesen: építsen csővezetéket a Balti-tenger alatt, amely csővezeték összeköti Oroszországot és Németország északi részét. S miért kösse össze? Nem, nem azért, hogy Natasa és Udo szerelmes levelei gyorsabban célba érjenek a csőpostán, hanem azért, hogy az orosz gáz eljusson a németekhez. (És még sokfelé, ugyanis vannak nyugat-európai vételezési csatlakozási pontjai is.)

Történt aztán, hogy nevezett orosz–finn multinacionális cég együttműködési megállapodást kötött a német Ruhrgas óriáscéggel – ma neveztetik E.ON-nak. Az immár három (na jó, két és fél) óriáscégből álló konzorcium elkészítette a megvalósíthatósági tanulmányt és az útvonaltervet is. Közben a csevegő idő elérte 2001-et, és a buliba beszállt a Wintershall is, s közleményükben bejelentették, együtt óhajtják megépíteni a vezetéket, amely 1222 kilométeres hosszúságával a világ leghosszabb tenger alatti csővezeték leend. Majd el is fogadták az építési ütemtervet. S lett 2005 szomorkás ősze, amikor is a Gazprom, a BASF és az akkor már E.ON aláírták egy új vállalat létrehozásának szándéknyilatkozatát, mely új vállalat – nem fogják elhinni! – a tenger alatti gázvezeték megépítését tűzte ki céljául. 

Ez lett a North Stream AG. És 2006-ban elkezdődött a környezetvédelmi tanulmányok elkészítése. Majd 2007-ben megérkeztek a buliba az olaszok is, ugyanis a Nord Stream AG az olasz Saipem multinacionális óriás egyik leányvállalatát, a Snamprogettit bízta meg a vezeték műszaki tervezésével. 

A csövek szállítását pedig egy másik német cégre, az Europipe-ra, illetve az OMK-ra bízta. A betonalapok és a logisztika az Eupec Pipecoatings S. A.-é lett, vagyis beszálltak a buliba a franciák is, majd a második vezeték megépítésébe az Europipe mellé csatlakozott a Sumitomo Heavy Industries is, vagyis a japánok sem hiányoztak immár a projektből. Arról nem is beszélve, hogy a turbókompresszorok gyártását a Rolls Royce nyerte el, tehát immáron az angolok is helyet kaptak az asztalnál.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Eddig tehát az oroszok mellett a németek, a finnek, az olaszok, a franciák, a japánok és az angolok voltak érdekeltek az Északi Áramlat megépítésében. De nehogy már történjen valami zsíros ügylet, amiben nincsenek benne a hollandok! 2007 novemberében ezért a N. V. Nederlandse Gasuni is belépett a konzorciumba. Mindezek után a dánok 2009 októberében, 2009 novemberében a svédek és a finnek is kiadták az engedélyeket. 2010 januárjában meg is kezdődött az építkezés Viborgban, és áprilisban a csővezeték első elemeit le is engedték a tengerbe. 2011 szeptemberében pedig elkezdték a gázt betáplálni az elkészült vezetékbe. A hivatalos átadásra 2011. november 8-án került sor, méghozzá Angela Merkel német kancellár, Dmitrij Medvegyev orosz elnök és Francois Fillon francia miniszterelnök részvételével. És akkor vessünk egy pillantást a nagy egészre – amelynek egy része megvalósult, más része nem (mert időközben elment a világ esze)!

A projekt nyugat-európai területen többek között két németországi továbbító hálózatot tartalmaz. A déli csővezeték, az Opal Greifswaldtól Olbernhauig, a német–cseh határ közeléig tart. Ez köti össze az Északi Áramlatot a Jagallal, (ami a Jamal–Európa gázvezeték németországi szakasza) és a Stegallal (ami az orosz gáztovábbító útvonalakat köti össze Csehországgal és Szlovákiával). A nyugati gázvezeték (a NEL gázvezeték) Greifswaldtól Achimig vezet majd, ahol bekapcsolódik a Rehden–Hamburg gázvezetékbe. Az MDAL vezetékkel együtt megteremtik az összeköttetést Greifswald és Bunde között. Az Egyesült Királyságot a tervek szerint a Bunde és Den Helder közötti tervezett vezetékkel, majd pedig innen a tengeralatti Balgzand–Bacton (BBL gázvezeték) interkonnektoron keresztül oldják meg. A Gazprom megvásárolt Warenben egy kimerült gázmezőt (a Hinrichshagen Strukturt) és a tervek szerint itt alakítják ki Európa legnagyobb, ötmilliárd köbméteres gáztározóját.

És nem tűnik érdektelennek vetni egy pillantást az egész ügylet pénzügyi hátterére.

A hiteleket két osztályba lehet sorolni. Az első csoportba egy 3,9 milliárd eurós összeg tartozik, melyek közül egy 3,1 milliárdos, tizenhat éves lejáratú csomagot egy exporthitelezéssel foglalkozó ügynökség jegyzett le, és egy 800 millió eurós részt pedig fedezetlenül, a földgáztranzitból származó bevételek terhére vettek fel. 1,6 milliárd euróra a francia, hitelbiztosítással foglalkozó Euler Hermes, 1,8 milliárd euróra a Német egyesített hitelgarancia program, 500 millió euróra pedig az Olasz Exporthitel Ügynökség vállalt kezességet. A hitelt huszonhat kereskedelmi bank nyújtja. A Crédit Agricole dokumentációs, valamint hitelbonyolító bank. A Société Générale egy hitelközvetítő, az olasz SACE csoport, a kötvénybiztosítás kibocsátója. A Commerzbank a Hermes hiteközvetítője, az UniCredit az UFK hitelközvetítője, a Deutsche Bank a számlavezető bank, a Sumitomo Mitsui Banking Corporation pedig a technikai és a környezeti feltételeket biztosítja. A pénzügyi tanácsokat a Société Générale, a Royal Bank of Scotland (ABN Amro), a Dresdner Kleinwort (Commerzbank) és az Unicredit adta. Az Északi Áramlat jogi tanácsadója a White & Case, a hitelezők képviselője pedig a Clifford Chance volt.

Értjük...

S miközben mind megvalósításában, mind pénzügyi hátterében egy hatalmas, nemzetközi konzorciumot látunk összeállni az Északi Áramlat mögött, s miközben a német és a francia vezető is ott van az ünnepélyes átadáson, a projektet kezdettől fogva erős politikai felhangok kísérték.

Az ukránok, a szlovákok, a csehek, a fehéroroszok és a lengyelek azért hőbörögtek eleinte, mert az új vezeték miatt egyszerűen elestek az addigi tranzitdíjaiktól. Szóval itt pusztán a pénz mozgatta a politikai szálakat – nahát, ki hitte volna! 

S természetesen már akkor a lengyel libsik voltak toronymagasan a leghülyébbek, lásd Radoslaw Sikorskit, aki 2006 áprilisában elmondott beszédében az Északi Áramlat projektet a Molotov–Ribbentrop-paktumhoz hasonlította. A gátlástalan barom. 

S persze előkerült a legfontosabb, aminek mindig elő kell kerülni, ha ezeknek valami nem tetszik, mégpedig a „korrupció” meg az „átláthatóság”, a csúcsot itt egy bizonyos Bendik Solum Whist nevű norvég „kutató” tartja, aki szerint, mivel „a Nord Stream AG székhelye Svájcban van, így pénzügyei sokkal nehezebben átláthatók, mintha az Európai Unióban vezetnék a számlákat. Másodszor, az orosz energiaszektor egyáltalán nem transzparens, és ez alól a Gazprom sem kivétel.”

Hogy úgy van!

Még szerencse, hogy Ursula von den Leyen meg mondjuk Eva Kaili pénzügyei teljesen átláthatók és rendben vannak…

Felmerült az is, hogy mivel a vezeték keresztezi a Szczecin és Swinouiscie lengyel kikötőkhöz vezető útvonalat, itt vészesen le fog csökkenni a vízmélység, ami ellehetetleníti nevezett kikötők használatát és fejlesztését. Sikorski párt- és elvtársa, az ugyanolyan idióta, aljas és gátlástalan Donald Tusk akkor szintén miniszterelnökként viszont kijelentette, hogy „a gázvezeték nem gátolja Swinoujscie és Szczecin kikötőinek jövőjét és a későbbi fejlődést.”

Miért tette ezt?

Nagy valószínűséggel azért, amit politikai ellenfelei és ismerői egyként állítanak róla: mert német ügynök.

És most ugyanez az alak képes volt a következőket kijelenteni:

„Azoknak kell szégyellniük magukat és kell hallgatni, akik megépítették az Északi Áramlat 2-t, nem pedig azoknak, akiket a szabotálásával vádolnak”, hozzátéve, hogy Lengyelországnak nem érdeke a gyanúsított átadása. Tusk hozzátette, hogy Lengyelország álláspontját hónapokkal ezelőtt ismertette Olaf Scholz volt német kancellárral és Volodimir Zelenszkij elnökkel.

„Az álláspontunk nem változott. Lengyelországnak biztosan nem érdeke, hogy megvádolja vagy átadja ezt az állampolgárt egy másik országnak” – mondta Tusk.

Hozzátette, hogy az Oroszországot és Németországot a Balti-tengeren keresztül összekötő csővezeték megépítése egész Európa legfontosabb érdekeivel ellentétes. – „A döntés a bíróságé lesz – mondta Tusk, hozzátéve, hogy a kormány nem fog beavatkozni.”

Ez is teljesen világos. És aki azt gondolná, hogy ez a mostani Tusk-megnyilatkozás ellentétes lenne német ügynök voltával, az téved. 

Tusk ugyanaz a német ügynök, aki volt, s mint ilyen, gátlástalanul szolgálja ki Brüsszelt s a néppárti Webert. Hiszen mára minden megváltozott. Európában elment a józan ész, s például a németek éppen most lövik tökön magukat ezzel az orosz energiahordozókról történő büszke és harsány leválással. S ha a németek tökön lövik magukat, hát tökön lövik egész Európát.

 De ez ma már nem érdekel senkit. Most majd lesz egy kis látszathörgés, amiért Tusk nem adja ki ezt a terroristát, majd elcsitul szépen minden. S hogy egy terrorista megúszhatja? Hát persze! Ilaria Salis, ez a gyáva patkány is megúszta. Ott ül az EP-ben és beleröhög a pofánkba, együtt a „nem leszek EP-képviselő, nem veszem fel a mandátumom, nem bújok a mentelmi jogom mögé” Péterrel, a köztörvényes telefontolvajjal és bennfentes kereskedővel.

Miért éppen a vezetéket felrobbantó szemét ukrán terrorista ne úszhatná meg?

Ezek mind ilyenek, ezek egyformák. Most kötik meg éppen a Tusk–Merz–Von der Leyen paktumot, a legsötétebb bűnök alóli felmentésre és Európa tönkretételére.

Az összes többi idióta gazember pedig ott vigyorog és folyatja a nyálát.

Az EU hajdanvolt alapító atyái pedig tenyerükbe temetik arcukat…

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekFidesz

Mártírból is csak Juhász Péter jutott

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekUEFA

Jerikó falai

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojeleknemzet

Volt egy Káncz, de „lesz folytatás”

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekEU-csúcs

Az európai egység magyar kovácsa

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

idezojelekautós hír

Utód nélkül szűnik meg az a Lexus modell, amellyel elindult a márka 36 évvel ezelőtt

A 2026-os modellév után nincs tovább, befejeződik a zászlóshajó gyártása. Limitált emlékszériaként értékesítik az utolsó darabokat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.