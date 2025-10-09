Ursula von der Leyen már nem az európai emberek érdekeit képviseli – csak Ukrajnáét

Az Európai Bizottság kész mindenben együttműködni az Európai Parlamenttel, hogy közösen meg tudják oldani a jelenlegi súlyos gondokat.

Ezt Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke jelentette ki hétfőn Strasbourgban, az EP plenáris ülésén. Az uniós törvényhozó testület e hét elején tartotta a vitát az Ursula von der Leyen vezette bizottság elleni bizalmatlansági indítványokról.

A Von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványra három hónap alatt másodszor kerül sor. A brüsszeli vezető az elmúlt években botrányt botrányra halmozott. Egyre többen mondják Európában, hogy elég volt az elhibázott brüsszeli politikából.

Egyre mélyebb bizalmi válság Brüsszelben

Az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban azt mondta:

Készen állok együttműködni mindannyiukkal az egység megőrzéséért – igaz ez az Európai Parlamenten belül és a tagállamok, illetve az intézmények között is.

Ám miközben Von der Leyen az „egységről” beszél, egyre több európai vezető és polgár elégedetlen a brüsszeli irányvonallal. Felmérések szerint az európaiak 60 százaléka már a bizottsági elnök távozását kívánja.

Gál Kinga, a Fidesz EP-képviselője, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke nemrég úgy fogalmazott: