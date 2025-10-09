Ursula von der Leyen Európai Bizottságának sorsáról Strasbourgban ma dönt az Európai Parlament.
Ursula von der Leyen már nem az európai emberek érdekeit képviseli – csak Ukrajnáét
Újabb bizalmatlansági szavazás előtt áll az Európai Bizottság elnöke. A tagállamok mellett mára az európai polgárok többsége is elégedetlen Ursula von der Leyen munkájával.
Az Európai Bizottság kész mindenben együttműködni az Európai Parlamenttel, hogy közösen meg tudják oldani a jelenlegi súlyos gondokat.
Ezt Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke jelentette ki hétfőn Strasbourgban, az EP plenáris ülésén. Az uniós törvényhozó testület e hét elején tartotta a vitát az Ursula von der Leyen vezette bizottság elleni bizalmatlansági indítványokról.
A Von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványra három hónap alatt másodszor kerül sor. A brüsszeli vezető az elmúlt években botrányt botrányra halmozott. Egyre többen mondják Európában, hogy elég volt az elhibázott brüsszeli politikából.
Egyre mélyebb bizalmi válság Brüsszelben
Az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban azt mondta:
Készen állok együttműködni mindannyiukkal az egység megőrzéséért – igaz ez az Európai Parlamenten belül és a tagállamok, illetve az intézmények között is.
Ám miközben Von der Leyen az „egységről” beszél, egyre több európai vezető és polgár elégedetlen a brüsszeli irányvonallal. Felmérések szerint az európaiak 60 százaléka már a bizottsági elnök távozását kívánja.
Gál Kinga, a Fidesz EP-képviselője, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke nemrég úgy fogalmazott:
Az Európai Unió ma gyengébb, mint valaha. Az Európai Bizottság által kezdeményezett hibás döntések sora teszi tönkre a kontinens gazdaságát, fenyegeti a polgárok biztonságát és kezdi ki a tagállami szuverenitást.
Központosítás, botrányok, belső elégedetlenség
Ursula von der Leyen 2019 óta vezeti a bizottságot, második ciklusa 2024 decemberében indult. Már az első ciklusát is botrányok és belső konfliktusok kísérték, és mostanra a bizalmatlanság szinte állandósult körülötte.
Három biztosa is idő előtt távozott, és nagyon sok panasz érkezett amiatt, hogy Ursula von der Leyen olyan szinten centralizálja a bizottság vezetését, hogy nem kéri ki munkatársai véleményét, hanem egy személyben dönt
– mondta lapunknak Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ elemzője.
A szakértő emlékeztetett, a mostani második ciklusában már három bizalmatlansági indítványt nyújtottak be ellene.
Megint arról van szó, hogy az Európai Bizottság vezetőjeként túllépte a saját hatáskörét, és a tagállamok, valamint az európai vállalkozók nevében hozott döntéseket és tett vállalásokat az EU és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi egyezményben
– mutatott rá Lajkó Fanni.
A bizalmatlansági indítványok is azt mutatják, hogy most már nem csak az európai polgárok elégedetlenek vele, nem csak a saját biztosai azok, akik kibeszélnek a körből, hanem egy másik uniós intézmény, az Európai Parlament és a képviselők is fellázadtak Ursula von der Leyen ellen
– tette hozzá a szakértő.
Ursula von der Leyennek távoznia kell
A szakértő szerint Ursula von der Leyen legitimitása megingott.
Ursula von der Leyennek mennie kell az európai polgárok szerint. Azért vannak tüntetések, és azért születtek olyan statisztikák, hogy tízből hat európai polgár szerint a bizottság vezetőjének távoznia kell, mert nem az emberek érdekeit képviseli.
Ugyanakkor – teszi hozzá – a brüsszeli politikai buborék még védi a bizottság elnökét.
Azt látjuk, hogy amíg az Európai Parlament balliberális többsége összefog, és amíg közöttük nem alakul ki egy nagyobb töréspont, addig meg fogják védeni Ursula von der Leyent. De ez változhat a jövőben, és már most látjuk, hogy nagyon sok kérdésben nem értenek egyet, és egyre többen néznek rossz szemmel a bizottság elnökére is
– összegezte Lajkó Fanni.
Ukrajna az első – Európa a második
Korábban többször írt arról lapunk is, hogy az Ursula von der Leyen vezette bizottság kiemelt feladatának tekinti a háborúban álló Ukrajna uniós felvételét.
Több katonai és pénzügyi támogatást kell nyújtani Ukrajnának, fel kell venni az Európai Unióba – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke.
Ursula von der Leyen az Európai Néppárt kongresszusán is megerősítette: tovább pénzelnék a háborút, és mindenképp be akarják tuszkolni Ukrajnát az Európai Unióba.
A mai szavazás tétje nem pusztán Ursula von der Leyen politikai jövője, hanem az Európai Unió intézményi hitelessége is. A kérdés az, hogy az Európai Parlament hajlandó lesz-e meghallani az európai polgárok hangját, vagy továbbra is megvédi azt a brüsszeli vezetőt, aki már régen elvesztette a bizalmat azok körében, akiknek az érdekeit képviselnie kellene.
Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nem lehet nyugodt (Fotó: AFP/Frederick Florin)
Raphael Audouard: A franciák többsége biztonságra vágyik, és támogatja a szigorúbb migrációs álláspontot
A Patrióták Európáért Alapítvány igazgatója nyilatkozott a Magyar Nemzetnek.
Szánthó Miklós: Magyarország helyes utat választott
Magyarország a családpolitikát támogatja a migráció helyett – hangsúlyozta lapunknak adott interjúban Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója.
Veszélyben a gyerekek: a közösségi média platformok tartalmai nem érvényesítik a korhatári megkötéseket
Olasz családok pert indítottak a Facebook, az Instagram és a TikTok ellen.
Az Iszlám Állam mellett tett hűségnyilatkozatot a manchesteri zsinagóga elleni terrortámadás elkövetője
A manchesteri támadó a hatóságok szerint egy szír származású brit állampolgár.
