A patrióták üzenete világos: Von der Leyennek ideje távozni

Az Európai Unió ma gyengébb, mint valaha. Az Európai Bizottság által kezdeményezett hibás döntések sora teszi tönkre a kontinens gazdaságát, fenyegeti a polgárok biztonságát és kezdi ki a tagállami szuverenitást – jelentette ki Gál Kinga felszólalásában az Európai Parlamentben. A Fidesz EP-képviselője, a Patrióták Európáért-frakció első alelnöke az Ursula von der Leyen bizottsági elnök ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány vitáján szólalt fel.

Magyar Nemzet
2025. 10. 06. 19:19
Ursula von der Leyen Fotó: ROMEO BOETZLE Forrás: AFP
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Von der Leyen ellen két egymástól független bizalmatlansági indítványt is benyújtottak az Európai Parlamentben. Ezek közül az egyiket a Patrióták nyújtották be Von der Leyen felháborító évértékelő beszéde után, amelyben több szó esett Ukrajnáról és a háború további elhúzásáról, mint az európai polgárok problémáiról.

Gál Kinga Ursula von der Leyent megszólítva úgy fogalmazott:

Ön a mielőbbi béke helyett még több fegyvert és szankciót sürget, a határaink védelme helyett egy rossz migrációs paktumot erőltet. A zöldmegállapodással, rossz kereskedelmi megállapodásokkal meggyengítette Európa versenyképességét, magukra hagyva a családokat, gazdákat és vállalkozásokat. Ukrajna gyorsított csatlakozásával veszélyezteti az unió biztonságát és gazdaságát. 

Mint fogalmazott: a demokrácia alapelveinek, a szabályoknak a betartása és betartatása ideológiai alapú lett, miközben a bizottság elnökének működéséből hiányzik az átláthatóság és az elszámoltathatóság, a jogállamiságot politikai fegyverként használják. 

Visszatartanak uniós forrásokat és kettős mércét alkalmaznak demokratikusan megválasztott kormányokkal szemben. A vélemények sokszínűsége helyett a más vélemények elhallgattatása zajlik. Ön az unió helyzetét elemző beszédében megerősítette, nem kíván irányt változtatni. Mindez árt az európai együttműködésnek. Ez az Európai Bizottság mára maga lett a probléma

– jelentette ki Gál Kinga, és hozzátette: a polgárok bizalma folyamatosan csökken. 

Mi, patrióták épp Európa érdekében változást követelünk. Üzenetünk világos: ideje távozni!

– zárta felszólalását a politikus. 

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

