A patrióták üzenete világos: Von der Leyennek ideje távozni

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Von der Leyen ellen két egymástól független bizalmatlansági indítványt is benyújtottak az Európai Parlamentben. Ezek közül az egyiket a Patrióták nyújtották be Von der Leyen felháborító évértékelő beszéde után, amelyben több szó esett Ukrajnáról és a háború további elhúzásáról, mint az európai polgárok problémáiról.

A patrióták üzenete világos: Von der Leyennek távoznia kell – jelentette ki Gál Kinga

Gál Kinga Ursula von der Leyent megszólítva úgy fogalmazott:

Ön a mielőbbi béke helyett még több fegyvert és szankciót sürget, a határaink védelme helyett egy rossz migrációs paktumot erőltet. A zöldmegállapodással, rossz kereskedelmi megállapodásokkal meggyengítette Európa versenyképességét, magukra hagyva a családokat, gazdákat és vállalkozásokat. Ukrajna gyorsított csatlakozásával veszélyezteti az unió biztonságát és gazdaságát.

Mint fogalmazott: a demokrácia alapelveinek, a szabályoknak a betartása és betartatása ideológiai alapú lett, miközben a bizottság elnökének működéséből hiányzik az átláthatóság és az elszámoltathatóság, a jogállamiságot politikai fegyverként használják.

Visszatartanak uniós forrásokat és kettős mércét alkalmaznak demokratikusan megválasztott kormányokkal szemben. A vélemények sokszínűsége helyett a más vélemények elhallgattatása zajlik. Ön az unió helyzetét elemző beszédében megerősítette, nem kíván irányt változtatni. Mindez árt az európai együttműködésnek. Ez az Európai Bizottság mára maga lett a probléma

– jelentette ki Gál Kinga, és hozzátette: a polgárok bizalma folyamatosan csökken.

Mi, patrióták épp Európa érdekében változást követelünk. Üzenetünk világos: ideje távozni!

– zárta felszólalását a politikus.

