Az uniós törvényhozó testület hétfőn tartotta a vitát az Ursula von der Leyen vezette bizottság elleni bizalmatlansági indítványokról. A két indítványt a Patrióták Európáért és a Baloldal nevű frakciók külön nyújtották be.

Ursula von der Leyen magyarázkodik

Fotó: AFP

Von der Leyen felszólalásában hangsúlyozta: a világ ma a legveszélyesebb és leginstabilabb állapotában van évtizedek óta, Európa pedig készenléti állapotban van felelőtlen légtérsértések, gazdasági zsarolási kísérletek, az Ukrajna elleni agresszió és közvetlen biztonsági fenyegetések közepette. – Ez a kaotikus és fenyegető környezet volt az oka annak, hogy az unió helyzetéről szóló beszédemet azzal kezdtem: Európa harcban áll. Ezért akkor is, és most is egységre szólítok fel. Készen állok együttműködni mindannyiukkal az egység megőrzéséért: igaz ez az Európai Parlamenten belül és a tagállamok, illetve az intézmények között – mondta.

Az Európai Bizottság elnöke szerint nem kell minden részletben egyetérteni, hiszen a vita a demokrácia lényege, viszont most minden eddiginél fontosabb, hogy a lényegre összpontosítsanak: Európa biztonságának megerősítésére, demokráciájának védelmére, iparának támogatására és szociális modelljének megőrzésére.