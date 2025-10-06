Ursula von der Leyeneurópai bizottságbizalmatlansági indítvány

Ursula von der Leyen magyarázkodik

Az Európai Bizottság kész mindenben együttműködni az Európai Parlamenttel, hogy közösen meg tudják oldani a jelenlegi súlyos gondokat. Ezt Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke jelentette ki hétfőn Strasbourgban, az EP plenáris ülésén.

Magyar Nemzet
2025. 10. 06. 21:19
Ursula von der Leyen Fotó: ROMEO BOETZLE Forrás: AFP
Az uniós törvényhozó testület hétfőn tartotta a vitát az Ursula von der Leyen vezette bizottság elleni bizalmatlansági indítványokról. A két indítványt a Patrióták Európáért és a Baloldal nevű frakciók külön nyújtották be.

Fotó: AFP

Von der Leyen felszólalásában hangsúlyozta: a világ ma a legveszélyesebb és leginstabilabb állapotában van évtizedek óta, Európa pedig készenléti állapotban van felelőtlen légtérsértések, gazdasági zsarolási kísérletek, az Ukrajna elleni agresszió és közvetlen biztonsági fenyegetések közepette. – Ez a kaotikus és fenyegető környezet volt az oka annak, hogy az unió helyzetéről szóló beszédemet azzal kezdtem: Európa harcban áll. Ezért akkor is, és most is egységre szólítok fel. Készen állok együttműködni mindannyiukkal az egység megőrzéséért: igaz ez az Európai Parlamenten belül és a tagállamok, illetve az intézmények között – mondta.

Az Európai Bizottság elnöke szerint nem kell minden részletben egyetérteni, hiszen a vita a demokrácia lényege, viszont most minden eddiginél fontosabb, hogy a lényegre összpontosítsanak: Európa biztonságának megerősítésére, demokráciájának védelmére, iparának támogatására és szociális modelljének megőrzésére.

Von der Leyen szerint az Európai Unió ellenfelei nemcsak kihasználják, hanem aktívan szítják is a megosztottságot. „Ez a legrégebbi trükk: megosztani, dezinformációt terjeszteni, bűnbakot keresni, a népeket egymás ellen fordítani. Nem eshetünk ebbe a csapdába!” – szögezte le.

„A legerősebb üzenet, amelyet küldhetünk, az az egységé” – hangsúlyozta. Mint mondta, legyen szó védelmi felkészültségről, demokráciavédelemről, a versenyképesség erősítéséről vagy munkahelyteremtésről, ezekre a célokra kell összpontosítani, és ezért fog dolgozni a bizottság, mert ez közös felelősség ebben a veszélyes történelmi pillanatban.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Gál Kinga, a Patrióták alelnöke felszólalásában rámutatott: Ursula von der Leyen a mielőbbi béke helyett még több fegyvert és szankciót sürget, miközben politikája meggyengítette Európa versenyképességét és biztonságát. 

A képviselő szerint 

a bizottság egy rossz migrációs paktumot terjesztett elő a határok védelme helyett, a zöldmegállapodással és a magára nézve hátrányos kereskedelmi egyezményekkel pedig magára hagyta a családokat, a gazdákat és a vállalkozásokat. 

Gál Kinga úgy fogalmazott: Ukrajna felgyorsított csatlakoztatása veszélyezteti az unió biztonságát és gazdaságát. Bírálta azt is, hogy a bizottság ideológiai alapon értelmezi a demokrácia és a jogállamiság elveit, miközben működéséből hiányzik az átláthatóság és az elszámoltathatóság.

A jogállamiságot politikai fegyverként használják, visszatartanak uniós forrásokat, és kettős mércét alkalmaznak demokratikusan megválasztott kormányokkal szemben

– mondta. 

Jordan Bardella, a Patrióták frakciójának elnöke, az egyik indítvány benyújtója szerint a bizottság 86 százalékos költségvetési emelést javasol, miközben a közös agrárpolitikát megsarcolja, 24 százalékkal csökkentve a gazdák forrásait. Úgy vélte, a túlzott szabályozás negatív növekedésre kényszeríti a vállalkozásokat, a francia agrárexport mérlege hiányba fordul, az európai autóipart pedig évekre tönkretették. A képviselő közölte: 

a bizottság elleni bizalmatlansági indítvány nem Európa lerombolása, hanem éppen a megmentését szorgalmazza, és Emmanuel Macron francia elnök, valamint Von der Leyen Európája ellen irányul.

Manon Aubry, a baloldali GUE/NGL frakció társelnöke szerint a gázai vérengzés dacára a bizottság elnöke nem hajlandó megszakítani a kereskedelmi kapcsolatokat Izraellel, vagy fegyverembargót bevezetni ellene. Hozzátette: a bizottság a demokrácia ellen cselekszik, a Mercosur-megállapodással tönkreteszi a mezőgazdaságot, és a nagyvállalatok érdekeit szolgálja. Aubry bírálta, hogy harckocsikra van pénz, de kórházakra nincs. Azt mondta: 

az európaiak 60 százaléka már Von der Leyen távozását kívánja.

Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke szerint a bizottság elleni újabb bizalmatlansági indítvány komolytalanná vált, és puszta propagandaeszközként szolgál.

Kijelentette: az EPP elutasítja az indítványt, mert most stabilitásra és munkára van szükség. Weber bírálta, hogy a „szélsőjobb és a szélsőbal” ismét közösen támadja az uniós intézményeket.

A néppárti frakcióvezető külön kitért a kritikus hangokra, köztük a magyar miniszterelnökre. „Hol volt Orbán Viktor, Alice Weidel, Marine Le Pen vagy Matteo Salvini, amikor Ursula von der Leyen az európai munkásokért, gazdákért és vállalkozásokért harcolt? Ők hallgattak. Orbán Viktor a luxusnyaralójával foglalkozott, Le Pen a bírósági ügyeivel, Salvini pedig gumimatracon úszkált” – mondta.

Weber hozzátette: a nemzetállami megoldások nem erősebbek az uniónál, a közös piac és az integráció biztosítja Európa sikerét. „A szélsőségek a rombolást szeretik – mi, néppártiak az építést és az együttműködést. Mi vagyunk az európai integráció pártja, és folytatjuk a munkát ezzel az erős bizottsággal” – zárta felszólalását.

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

