Allahu Akbart kiáltva gázoltak el tíz embert Franciaországban

Magyar PéterUkrajnaRuszin-Szendi RomuluszTisza Pártháború

A Tisza Pártnál a magyar fiatalok életét is készek feláldozni

Magyar Péteréknek Ukrajna támogatása mindennél fontosabb.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 12:28
Ruszin-Szendi Romulusz
Ruszin-Szendi Romulusz Forrás: Facebook
Országos szórólapkampányba kezdett a Fidelitas – hívta fel a figyelmet Mohácsy István. A Fidelitas elnöke a közösségi oldalán emlékeztetett: a Tisza Párt politikusai nem titkolják: ha szükséges, azonnal berántanának bárkit sorkatonának.

20250514 Budapest Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az Egymillió lépés a békéért és a nemzeti összefogásért elnevezésű országjáráson. A menet során mintegy 300 kilométert tesznek meg, és a tervek szerint jövő vasárnap érkeznek Nagyváradra, ami az országjárás célállomása lesz. fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW képen: Ruszin-Szendi Romulusz volt honvéd vezérkari főnök és a Tisza mostani szakpolitikusa
Fotó: Hatlaczki Balázs

De miért lenne szükséges részt venni egy másik ország háborújában? Magyarországon béke van. A legfőbb kérdés: te odaadnád az életed Ukrajnáért?

– emelte ki az elnök.

Mohácsy István arra is emlékeztetett, hogy online petíciót indítottak, hogy Magyar Péterék akaratával szemben egyetlen magyar fiatal se haljon meg mások háborújában.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, magyar fiatalok életével játszana a Tisza Párt fegyvermániás embere. Ruszin-Szendi Romulusz rendszeresen fantáziál a sorkatonai szolgálat visszaállításáról. Már korábban is úgy nyilatkozott, hogy ha baj van, akkor mindenkit azonnal „berántanak”.

 

 

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Odrobina Kristóf
idezojelekTisza-adó

Ruszin-Szendi Romulusz óriási veszélyben lehet a legutóbbi kirohanása után

Odrobina Kristóf avatarja

A bukott katonának talán érdemes lenne inkább a szabad ég alatt billentyűzetet ragadnia.

