A Tisza Pártnál a magyar fiatalok életét is készek feláldozni

Országos szórólapkampányba kezdett a Fidelitas – hívta fel a figyelmet Mohácsy István. A Fidelitas elnöke a közösségi oldalán emlékeztetett: a Tisza Párt politikusai nem titkolják: ha szükséges, azonnal berántanának bárkit sorkatonának.

Fotó: Hatlaczki Balázs

De miért lenne szükséges részt venni egy másik ország háborújában? Magyarországon béke van. A legfőbb kérdés: te odaadnád az életed Ukrajnáért?

– emelte ki az elnök.

Mohácsy István arra is emlékeztetett, hogy online petíciót indítottak, hogy Magyar Péterék akaratával szemben egyetlen magyar fiatal se haljon meg mások háborújában.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, magyar fiatalok életével játszana a Tisza Párt fegyvermániás embere. Ruszin-Szendi Romulusz rendszeresen fantáziál a sorkatonai szolgálat visszaállításáról. Már korábban is úgy nyilatkozott, hogy ha baj van, akkor mindenkit azonnal „berántanak”.