Menczer Tamás: Weber pórázon tartja Magyar Pétert

Menczer szerint az Európai Néppárt elnöke, Manfred Weber „minden eszközzel védi” Magyar Pétert, akit saját „bábfigurájaként” használ fel Orbán Viktor leváltására. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Magyar Péter teljes mértékben Brüsszel érdekeit szolgálja:

Weber diktál, Péter végrehajt.

Hozzátette: A Tisza támogatja Ukrajna uniós tagságát, lemondana a szuverenitásról, és adót vetne ki, amiből a multik és a bankok profitálnának.

A magyarok mindig elkergették azokat, akik külföldi érdekeket szolgáltak ki. Most is így lesz. Áprilisban Magyar Péter és a Tisza Párt oda kerül, ahová való, derék szellemi elődei, az SZDSZ és a Momentum mellé, a magyar politikatörténet szemétdombjára. Vége van!

– zárta bejegyzését Menczer Tamás.