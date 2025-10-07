Rendkívüli

Ez fájni fog Magyar Péternek: tovább zsugorodott a Tisza, stabilan vezetnek a kormánypártok

Menczer Tamás

Menczer Tamás: Weber pórázon tartja Magyar Pétert

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója élesen bírálta az Európai Parlament döntését, miután a testület nem függesztette fel Magyar Péter mentelmi jogát. A politikus Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: „Marad Weber kezében a póráz, a nyakörv meg Péteren. Weber újra megvédte Magyar Pétert. Milyen meglepő…”

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 14:17
Magyar Péter és Manfred Weber Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
Nem függesztették fel Magyar Péter mentelmi jogát. Weber továbbra is fogja neki. A kezét – kezdte e Facebook-bejegyzésében Menczer Tamás.

Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)
Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP/Attila Kisbenedek)

Menczer szerint az Európai Néppárt elnöke, Manfred Weber „minden eszközzel védi” Magyar Pétert, akit saját „bábfigurájaként” használ fel Orbán Viktor leváltására. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Magyar Péter teljes mértékben Brüsszel érdekeit szolgálja: 

Weber diktál, Péter végrehajt.

Hozzátette: A Tisza támogatja Ukrajna uniós tagságát, lemondana a szuverenitásról, és adót vetne ki, amiből a multik és a bankok profitálnának.

A magyarok mindig elkergették azokat, akik külföldi érdekeket szolgáltak ki. Most is így lesz. Áprilisban Magyar Péter és a Tisza Párt oda kerül, ahová való, derék szellemi elődei, az SZDSZ és a Momentum mellé, a magyar politikatörténet szemétdombjára. Vége van!

– zárta bejegyzését Menczer Tamás.

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)

