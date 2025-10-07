Nem függesztették fel Magyar Péter mentelmi jogát. „Weber továbbra is fogja neki. A kezét” – kezdte e Facebook-bejegyzésében Menczer Tamás.
Menczer Tamás: Weber pórázon tartja Magyar Pétert
Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója élesen bírálta az Európai Parlament döntését, miután a testület nem függesztette fel Magyar Péter mentelmi jogát. A politikus Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: „Marad Weber kezében a póráz, a nyakörv meg Péteren. Weber újra megvédte Magyar Pétert. Milyen meglepő…”
Menczer szerint az Európai Néppárt elnöke, Manfred Weber „minden eszközzel védi” Magyar Pétert, akit saját „bábfigurájaként” használ fel Orbán Viktor leváltására. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Magyar Péter teljes mértékben Brüsszel érdekeit szolgálja:
Weber diktál, Péter végrehajt.
Hozzátette: A Tisza támogatja Ukrajna uniós tagságát, lemondana a szuverenitásról, és adót vetne ki, amiből a multik és a bankok profitálnának.
A magyarok mindig elkergették azokat, akik külföldi érdekeket szolgáltak ki. Most is így lesz. Áprilisban Magyar Péter és a Tisza Párt oda kerül, ahová való, derék szellemi elődei, az SZDSZ és a Momentum mellé, a magyar politikatörténet szemétdombjára. Vége van!
– zárta bejegyzését Menczer Tamás.
Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)
