Bóka János: Brüsszel megvédi a saját embereit

A politikus Facebook-bejegyzésében azt írta: „Így működik Brüsszel. Aki az ő érdekeiket szolgálja, azt minden körülmények között megvédik. De csak addig, amíg az ő érdekeiket szolgálja.”

Brüsszel megvédi a saját embereit, a testület fenntartotta Magyar Péter mentelmi jogát (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)