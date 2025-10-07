A politikus Facebook-bejegyzésében azt írta: „Így működik Brüsszel. Aki az ő érdekeiket szolgálja, azt minden körülmények között megvédik. De csak addig, amíg az ő érdekeiket szolgálja.”
Bóka János: Brüsszel megvédi a saját embereit
Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter élesen bírálta az Európai Parlament döntését, miután a testület fenntartotta Magyar Péter mentelmi jogát.
Magyar Péter Brüsszel politikai megrendeléseinek végrehajtására készül. Aki már most a mentelmi joga mögé bújik, az soha nem lesz szabad döntéshozó
– fogalmazott Bóka János bejegyzésében.
Magyar Péter fogott ember. Egy kiszolgáltatott politikus pedig nem tudja és nem is fogja megvédeni Magyarország és a magyar emberek érdekeit
– tette hozzá.
Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)
