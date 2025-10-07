Rendkívüli

Döntött az EP Magyar Péter mentelmi jogáról

Bóka JánosEurópai ParlamentMagyar Péter

Bóka János: Brüsszel megvédi a saját embereit

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter élesen bírálta az Európai Parlament döntését, miután a testület fenntartotta Magyar Péter mentelmi jogát.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 13:21
Manfred Weber és Magyar Péter Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
A politikus Facebook-bejegyzésében azt írta: „Így működik Brüsszel. Aki az ő érdekeiket szolgálja, azt minden körülmények között megvédik. De csak addig, amíg az ő érdekeiket szolgálja.”

Brüsszel megvédi a saját embereit, a testület fenntartotta Magyar Péter mentelmi jogát (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

Magyar Péter Brüsszel politikai megrendeléseinek végrehajtására készül. Aki már most a mentelmi joga mögé bújik, az soha nem lesz szabad döntéshozó

– fogalmazott Bóka János bejegyzésében.

Magyar Péter fogott ember. Egy kiszolgáltatott politikus pedig nem tudja és nem is fogja megvédeni Magyarország és a magyar emberek érdekeit

– tette hozzá.

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)

