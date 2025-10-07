Egy hónapok óta húzódó ügyben hoz ma döntést az Európai Parlament: a képviselők arról szavaznak, felfüggesztik-e Magyar Péter mentelmi jogát. A Tisza Párt elnöke ellen garázdaság és rongálás gyanújával indult eljárás a 2024-es „diszkóbotrányt” követően, amikor egy budapesti szórakozóhelyen összetűzésbe keveredett egy férfival, majd elvette a telefonját és a Dunába hajította. A brüsszeli eljárás feltűnően lassan haladt az ügyben, ami sokak szerint a brüsszeli kettős mérce újabb ékes példája. Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Magyar Péter áldozata nem érti, miért húzza el az ügyét az EP.
Elképesztő, mivel indokolja a baloldal, hogy összezár Magyar Péter mögött
Az Európai Parlament ma szavaz arról, hogy felfüggesszék-e Magyar Péter mentelmi jogát a 2024-es diszkóbotránya miatt. A Tisza szerint az ügy politikailag kreált, ami miatt Menczer Tamás is szót emelt. Közben a DK politikusa közösségi oldalán arról osztott meg bejegyzést, hogy Magyar Péter esetében a mentelmi jog fenntartását támogatják. Úgy tűnik, a baloldal beállt a diszkópolitikus mögé nemcsak Magyarországon, de Európában is. A baloldal össze fog zárni a brüsszeli fogott emberek mögött, mert az EP illetékes bizottságát nem érdekli egyik mentelmi jogi kérdésnél sem maga a bűncselekmény, csak a politika.
A mentelmi ügy kapcsán Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója is megszólalt:
Azt mondja (Magyar Péter), hogy ez egy politikailag kreált ügy, azt látják, ezt nyilatkozza a telefonlopásról, meg hogy bedobta a Dunába. Politikailag kreált. Hát elloptad vagy nem loptad?
– fakadt ki a politikus. Majd azzal folytatta, hogy az egész ország tud a lopásról, mivel az esetről felvételek vannak. Sérelmezte, hogy „orbitális hazugságok és terelések mennek”, mint Tarr Zoltán és Tisza-adó esetében is, csak akkor például a mesterséges intelligenciára fogták az esetet.
Miniszterelnök akar lenni, és a kidobó a gigájánál fogva rángatja ki és löki ki az utcára, mint a legrosszabb suhancot […] De mindennek eljön a büntetése, ennek a legfontosabb állomása jövő április lesz.
– mondta, a videóhoz pedig Menczer azt írta: ma dönt az Európai Parlament a telefonlopással kapcsolatban Magyar Péter mentelmi jogáról.
A DK is beállt Magyar Péter mögé
Molnár Csaba, a DK ügyvezető alelnöke és EP-képviselője közösségi oldalán azt írta, hogy a mai szavazáson a Demokratikus Koalíció is megvédi Magyar Pétert, ők is fenn akarják tartani a mentelmi jogát.
Az EP illetékes bizottságát nem érdekli egyik mentelmi jogi kérdésnél sem maga a bűncselekmény, csak a politika.
A kijelentésre Dömötör Csaba is reagált, miszerint Molnár a bejegyzésében azt írta, hogy az EP-s szakbizottság egyáltalán nem vizsgálta, hogy Magyar Péter (és Ilaria Salis) elkövették-e azt, amivel vádolják őket.
Tehát úgy gondolják, hogy ha a politikai cimboráikról van szó, akkor bármit lehet. Telefont lopni, és magyarokat véresre verni a budapesti utcán. Nem várunk tőlük semmit, de egyet azért kérünk: ezek után végképp ne oktatgassanak senkit értékekből és jogállamiságból!
– hangsúlyozta Dömötör.
Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)
Orbán Balázs: Brüsszel mentegeti és mosdatja Magyar Pétert
Magyar Péter mögött összezárt a baloldal, nem adják ki a mentelmi jogát.
Bóka János: Brüsszel megvédi a saját embereit
Az európai uniós ügyekért felelős miniszter a Facebookon reagált.
Orbán Viktor: A brüsszeli mentelmi mosoda tovább üzemel
Az Európai Parlament megtartotta Magyar Péter mentelmi jogát.
Orbán Viktor és a patrióta fordulat – mi következik?
Deák Dániel legújabb videóelemzése.
