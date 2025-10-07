Rendkívüli

Döntött az EP Magyar Péter mentelmi jogáról

mentelmi jog

Elképesztő, mivel indokolja a baloldal, hogy összezár Magyar Péter mögött

Az Európai Parlament ma szavaz arról, hogy felfüggesszék-e Magyar Péter mentelmi jogát a 2024-es diszkóbotránya miatt. A Tisza szerint az ügy politikailag kreált, ami miatt Menczer Tamás is szót emelt. Közben a DK politikusa közösségi oldalán arról osztott meg bejegyzést, hogy Magyar Péter esetében a mentelmi jog fenntartását támogatják. Úgy tűnik, a baloldal beállt a diszkópolitikus mögé nemcsak Magyarországon, de Európában is. A baloldal össze fog zárni a brüsszeli fogott emberek mögött, mert az EP illetékes bizottságát nem érdekli egyik mentelmi jogi kérdésnél sem maga a bűncselekmény, csak a politika.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 11:58
Magyar Péter és Manfred Weber
Magyar Péter és Manfred Weber Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
Egy hónapok óta húzódó ügyben hoz ma döntést az Európai Parlament: a képviselők arról szavaznak, felfüggesztik-e Magyar Péter mentelmi jogát. A Tisza Párt elnöke ellen garázdaság és rongálás gyanújával indult eljárás a 2024-es „diszkóbotrányt” követően, amikor egy budapesti szórakozóhelyen összetűzésbe keveredett egy férfival, majd elvette a telefonját és a Dunába hajította. A brüsszeli eljárás feltűnően lassan haladt az ügyben, ami sokak szerint a brüsszeli kettős mérce újabb ékes példája. Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Magyar Péter áldozata nem érti, miért húzza el az ügyét az EP.

Magyar Péter mentelmi jogáról is döntenek ma Brüsszelben
Magyar Péter mentelmi jogáról is döntenek ma 
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A mentelmi ügy kapcsán Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója is megszólalt:

Azt mondja (Magyar Péter), hogy ez egy politikailag kreált ügy, azt látják, ezt nyilatkozza a telefonlopásról, meg hogy bedobta a Dunába. Politikailag kreált. Hát elloptad vagy nem loptad?

– fakadt ki a politikus. Majd azzal folytatta, hogy az egész ország tud a lopásról, mivel az esetről felvételek vannak. Sérelmezte, hogy „orbitális hazugságok és terelések mennek”, mint Tarr Zoltán és Tisza-adó esetében is, csak akkor például a mesterséges intelligenciára fogták az esetet. 

Miniszterelnök akar lenni, és a kidobó a gigájánál fogva rángatja ki és löki ki az utcára, mint a legrosszabb suhancot […] De mindennek eljön a büntetése, ennek a legfontosabb állomása jövő április lesz.

– mondta, a videóhoz pedig Menczer azt írta: ma dönt az Európai Parlament a telefonlopással kapcsolatban Magyar Péter mentelmi jogáról.

A DK is beállt Magyar Péter mögé

Molnár Csaba, a DK ügyvezető alelnöke és EP-képviselője közösségi oldalán azt írta, hogy a mai szavazáson a Demokratikus Koalíció is megvédi Magyar Pétert, ők is fenn akarják tartani a mentelmi jogát. 

Az EP illetékes bizottságát nem érdekli egyik mentelmi jogi kérdésnél sem maga a bűncselekmény, csak a politika.

A kijelentésre Dömötör Csaba is reagált, miszerint Molnár a bejegyzésében azt írta, hogy az EP-s szakbizottság egyáltalán nem vizsgálta, hogy Magyar Péter (és Ilaria Salis) elkövették-e azt, amivel vádolják őket. 

Tehát úgy gondolják, hogy ha a politikai cimboráikról van szó, akkor bármit lehet. Telefont lopni, és magyarokat véresre verni a budapesti utcán. Nem várunk tőlük semmit, de egyet azért kérünk: ezek után végképp ne oktatgassanak senkit értékekből és jogállamiságból!

– hangsúlyozta Dömötör. 

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)

