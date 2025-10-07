Az Európai Parlament plenáris ülése dönt Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután az ügy hónapok óta elhúzódik Brüsszelben.
Magyar Péter mentelmi joga: Brüsszel döntés előtt
Hónapok óta húzódó ügyben hoz döntést az Európai Parlament: a képviselők arról szavaznak, felfüggesztik-e Magyar Péter mentelmi jogát. A Tisza Párt elnöke ellen garázdaság és rongálás gyanújával indult eljárás a 2024-es „diszkóbotrányt” követően, amikor egy budapesti szórakozóhelyen összetűzésbe keveredett egy férfival. A brüsszeli eljárás azonban feltűnően lassan haladt Magyar Péter ügyében, ami sokak szerint a politikai befolyás és a kettős mérce újabb példája.
A Tisza Párt elnöke körül 2024 júniusában robbant ki a botrány, amikor a budapesti Ötkert szórakozóhelyen összetűzésbe keveredett egy férfival, aki videót készített róla. A férfi elmondása szerint Magyar elvette a telefonját, majd a Dunába dobta.
Az eset nyomán a rendőrség garázdaság és rongálás gyanújával indított eljárást, amit később a Központi Nyomozó Főügyészség vett át, mivel Magyar Pétert európai parlamenti képviselőként mentelmi jog védi.
A Legfőbb Ügyészség 2024 októberében hivatalosan kérte az Európai Parlamenttől a mentelmi jog felfüggesztését a nyomozás folytatásához. Az eljárás azonban feltűnően elhúzódott: a jogi bizottság hónapokon keresztül csupán dokumentumismertetéseket tartott, érdemi döntés nélkül.
További Külföld híreink
Az ügy előadója Krzysztof Smiszek lengyel baloldali politikus, aki Donald Tusk környezetéhez tartozik, és korábban az igazságügyi miniszter helyetteseként dolgozott. Ez tovább erősítette azokat a gyanúkat, hogy a folyamat mögött politikai szándék húzódik.
Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője szerint a „Weber-féle nagykoalíció” összezárt Magyar Péter védelmében, és szándékosan lassítja az eljárást. Úgy fogalmazott: az Európai Néppárt és vezetője, Manfred Weber együttműködik a Tisza Párt elnökével, hogy elodázzák a felelősségre vonást.
Szűcs Gábor jogász úgy véli, Magyar Péter „élvezi a brüsszeli elit védelmét”, és akár azt is megvárhatják, amíg az ügy elévül. Hasonló álláspontot képvisel Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója is, aki szerint a baloldali-liberális koalíció politikai okokból zár össze Magyar mögött.
További Külföld híreink
A kritikusok szerint az eljárás látványos lassúsága a brüsszeli kettős mérce újabb példája, hiszen más esetekben az Európai Parlament napok alatt dönt a mentelmi jog felfüggesztéséről.
Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Új világrend született a második világháború után
Nyolcvan évvel ezelőtt ért véget a véres háború.
Nyolcvan éve ért véget a második világháború
A történelem legpusztítóbb fegyveres konfliktusa.
Bécs, a kétarcú metropolisz: ragyogás és hanyatlás
Egy új dokumentumfilm felfedi a turisták elől elrejtett valóságot.
Közpénzből finanszírozzák az iszlamizmust és az Izrael-ellenességet Berlinben?
Ugyan Berlin polgármestere, Kai Wegner, folyamatosan hangsúlyozza, hogy Berlinben „nincs helye az antiszemitizmusnak”, adófizetői pénzekből finanszírozott egy olyan rendezvényt, amely az iszlamizmust támogatta és Izrael-ellenes megnyilvánulásoknak is helyet adott.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Új világrend született a második világháború után
Nyolcvan évvel ezelőtt ért véget a véres háború.
Nyolcvan éve ért véget a második világháború
A történelem legpusztítóbb fegyveres konfliktusa.
Bécs, a kétarcú metropolisz: ragyogás és hanyatlás
Egy új dokumentumfilm felfedi a turisták elől elrejtett valóságot.
Közpénzből finanszírozzák az iszlamizmust és az Izrael-ellenességet Berlinben?
Ugyan Berlin polgármestere, Kai Wegner, folyamatosan hangsúlyozza, hogy Berlinben „nincs helye az antiszemitizmusnak”, adófizetői pénzekből finanszírozott egy olyan rendezvényt, amely az iszlamizmust támogatta és Izrael-ellenes megnyilvánulásoknak is helyet adott.