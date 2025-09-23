Magyar Péterrendőrségmentelmi jogEurópai Parlament

Ma döntenek Brüsszelben Magyar Péter sorsáról, a gazdái ismét megmentik?

Az Európai Parlament jogi bizottsága kedden tárgyalja Magyar Péter mentelmi jogát, azonban az előterjesztés alapján nem sok esély van annak felfüggesztésére. A brüsszeli kettős mérce ismét megnyilvánul. Miért részesül külön bánásmódban Magyar Péter?

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 6:15
Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)
Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP) Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
2024 júniusában robbant ki Magyar Péter, a Tisza Párt első embere körüli botrány, amikor a budapesti Ötkertben összetűzésbe keveredett egy férfival, aki videót rögzített róla. Írtunk arról is, hogy az érintett férfi elmondása szerint Magyar elvette a telefonját, majd a Dunába dobta. Az ügyben a rendőrség garázdaság és rongálás gyanújával eljárást kezdett, amelyet később a Központi Nyomozó Főügyészség vett át, mivel az európai parlamenti képviselőt mentelmi jog illeti meg. 2024 októberében a Legfőbb Ügyészség hivatalosan az Európai Parlamenthez fordult, kérve a politikus mentelmi jogának felfüggesztését a nyomozás folytatásához, írta meg az Origo.

Ma eldől Magyar Péter sorsa
Ma eldől Magyar Péter sorsa
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Magyar Péter és a politikai játszmák

A mentelmi jog felfüggesztését kezdeményező javaslat előadója Krzysztof Smiszek, lengyel baloldali politikus, aki erősen kötődik az LMBTQ-témákhoz, valamint Donald Tusk környezetéhez. 2023 decemberétől 2024 májusáig Tusk kormányában Adam Bodnar igazságügyi miniszter helyetteseként tevékenykedett. Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője azt mondta korábban, hogy a „Weber-féle nagykoalíció” összezárt Magyar ügyében. Kiemelte: sem szakbizottsági szinten, sem plenáris ülésen nem született határozat a mentelmi kérdésről.

Deutsch Tamás áprilisban közzétett közösségi bejegyzésében arra utalt, hogy az Európai Néppárt és vezetője, Manfred Weber együttműködik Magyar Péterrel, azzal a céllal, hogy késleltessék a büntetőjogi felelősségre vonást. A politikus leírta: Polt Péter legfőbb ügyész 2024. szeptember 26-án lopás gyanúja miatt kezdeményezte az Európai Parlament elnökénél Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését. Az ügyészségi indítvány beadása után két hónapot kellett várni, míg Brüsszelben 2024 novemberében kijelölték az illetékes jogi bizottságban a jelentéstevőt. Kritizálta azt is, hogy újabb két hónap eltelt, mire végül napirendre került Magyar mentelmi ügye Brüsszelben.

Elég volt ebből!

 – zárta bejegyzését Deutsch Tamás.

Eddig nem függesztették fel Magyar mentelmi jogát

Január 23-án az Európai Parlament Jogi Bizottsága csak dokumentumismertetést tartott, és nem született döntés Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről. A testület zárt ülésen vizsgálta a Tisza Párt vezetőjének ügyét, ráadásul többször is, mivel több külön indítvány érkezett az EP-hez. Az elsőt Polt Péter legfőbb ügyész nyújtotta be, miután lopás gyanújával eljárás indult Magyar ellen. 

Az eljárás menete szerint a Jogi Bizottságnak javaslatot kell készítenie arról, hogy a mentelmi jogot felfüggesztik-e, majd erről az Európai Parlament plenáris ülésén vita nélkül döntenek, egyszerű többséggel.

Szűcs Gábor jogász korábban úgy fogalmazott, az időhúzás nem véletlen:

Magyar Péter élvezi a brüsszeli elit védelmét, és akár azt is megvárhatják, hogy a lopás büntethetősége elévüljön.

Az alábbi videón az látható, amint Magyar egy fiatal lány lábai között csúszik-mászik.

Miért húzzák Magyar Péter mentelmi ügyét, miközben másoké napok alatt lezárul?

Brüsszelben máskor villámgyorsan döntenek, ha EP-képviselők mentelmi jogáról van szó – de Magyar Péter esetében látványosan lelassult az eljárás. Egyesek politikai nyomásgyakorlásra gyanakodnak, miközben Magyar Péter saját állítása szerint is politikai ügyet faragtak az esetből. A késlekedés mögött sokan politikai motivációt sejtenek. A kritikusok szerint az eljárás elhúzódása nem jogi, hanem egyértelműen politikai természetű. Több elemző is rámutat: 

ha egy kevésbé ismert, kevésbé reflektorfényben lévő képviselőről lenne szó, már rég megszületett volna a döntés.

Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója az üggyel kapcsolatban úgy fogalmazott: A Magyar Pétert pártoló baloldali-liberális koalíció tudatosan zár össze az ügyben.

A Magyar Pétert pártoló koalíció összezár, mert egyrészt szükségük van Magyar Péterre, ha már ennyi energiát fektettek bele, másrészt ez precedens lehet. Korábban Lengyelország ellen is volt hetes cikkely szerinti eljárás, és ez egy minta az ilyen országokra: az onnan érkező kérelmeket nem függesztik fel 

– húzta alá.

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)

