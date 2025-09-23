Itt a brüsszeli döntés Magyar Péterről

Magyar Péter ismét hazudott

A kampányban még azt ígérte, hogy nem él majd a mentelmi jogával, sőt hatalomra kerülve el is törölné. Ehhez képest már több mint egy éve a mentelmi joga mögé bújik, amikor felelősségre kellene vonni például a telefonlopási ügyében.

Brüsszeli időhúzás a szavazásig

Magyar ügyét addig halogatták, amíg egyszerre szavazhattak róla, valamint Dobrev Klára és az olasz antifa, Ilaria Salis mentelmi jogáról is. Így a balliberális pártcsaládok alkukat köthettek a kölcsönös előnyök érdekében.

Dobrev és Magyar összefogása

Dobrev Klára felszólította pártcsaládját, hogy ne támogassák Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését. Cserébe az Európai Néppárt sem fogja támogatni az ő kiadását.

Brüsszel fogott embere

Magyar Pétert a mentelmi jogával tartják sakkban Brüsszelben. Cserébe minden brüsszeli tervet támogat: adóemeléseket, migrációs paktumot, háborús politikát. Egyre nyilvánvalóbb, hogy függő viszonyban van a brüsszeli elittől.

Elterelő hadművelet

Éppen a szavazás napjára időzítette a nyugdíjasoknak szóló ígérethalmazát. Így próbálja leplezni, hogy a mentelmi joga mögé menekül, miközben korábban annak eltörlésével kampányolt. Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke maga is elismerte: valódi programjukat nem hozzák nyilvánosságra, mert azonnal megbuknának vele.

A döntés világosan mutatja: Brüsszel politikai paktumokkal védi a magyar baloldalt, miközben a magyar emberek érdekeit háttérbe szorítja.