Itt a brüsszeli döntés Magyar Péterről

Politikai paktum született Brüsszelben. Magyar Péter mentelmi jogát megtartotta az illetékes bizottság. A Tisza vezetője a kampányban még azt ígérte, hogy nem él majd a mentelmi jogával, sőt hatalomra kerülve el is törölné azt.

2025. 09. 23. 11:35
Az Európai Parlament Jogi Bizottsága kedden zárt ajtók mögötti szavazáson úgy döntött, hogy fenntartja a mentelmi jogot – közölte öt, a döntésről tudomással bíró törvényhozó, írja az Euractiv.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán öt pontban foglalta össze, mi áll a döntés hátterében.

Magyar Péter ismét hazudott
A kampányban még azt ígérte, hogy nem él majd a mentelmi jogával, sőt hatalomra kerülve el is törölné. Ehhez képest már több mint egy éve a mentelmi joga mögé bújik, amikor felelősségre kellene vonni például a telefonlopási ügyében.

Brüsszeli időhúzás a szavazásig
Magyar ügyét addig halogatták, amíg egyszerre szavazhattak róla, valamint Dobrev Klára és az olasz antifa, Ilaria Salis mentelmi jogáról is. Így a balliberális pártcsaládok alkukat köthettek a kölcsönös előnyök érdekében.

Dobrev és Magyar összefogása
Dobrev Klára felszólította pártcsaládját, hogy ne támogassák Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését. Cserébe az Európai Néppárt sem fogja támogatni az ő kiadását.

Brüsszel fogott embere
Magyar Pétert a mentelmi jogával tartják sakkban Brüsszelben. Cserébe minden brüsszeli tervet támogat: adóemeléseket, migrációs paktumot, háborús politikát. Egyre nyilvánvalóbb, hogy függő viszonyban van a brüsszeli elittől.

Elterelő hadművelet
Éppen a szavazás napjára időzítette a nyugdíjasoknak szóló ígérethalmazát. Így próbálja leplezni, hogy a mentelmi joga mögé menekül, miközben korábban annak eltörlésével kampányolt. Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke maga is elismerte: valódi programjukat nem hozzák nyilvánosságra, mert azonnal megbuknának vele.

A döntés világosan mutatja: Brüsszel politikai paktumokkal védi a magyar baloldalt, miközben a magyar emberek érdekeit háttérbe szorítja.

