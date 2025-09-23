Deutsch Tamás: Magyar Péter immár hivatalosan is Brüsszel bábja

Ma dönt az Európai Parlament jogi szakbizottsága Magyar Péter mentelmi jogáról, és a benyújtott javaslat szerint nem fogják felfüggeszteni azt.

Deutsch Tamás (Forrás: Facebook/Deutsch Tamás)

Deutsch Tamás szerint ezzel végleg lehull a lepel: politikai beavatkozással, a jogszabályokat semmibe véve menekítik ki Magyar Pétert a felelősségre vonás alól, fogalmazott közösségi oldalán.