Deutsch Tamás: Magyar Péter immár hivatalosan is Brüsszel bábja

Ma dönt az Európai Parlament jogi szakbizottsága Magyar Péter mentelmi jogáról, és a benyújtott javaslat szerint nem fogják felfüggeszteni azt.
Deutsch Tamás szerint ezzel végleg lehull a lepel: politikai beavatkozással, a jogszabályokat semmibe véve menekítik ki Magyar Pétert a felelősségre vonás alól, fogalmazott közösségi oldalán.
A budai zsúrpubi dörgedelmes előadásokat tartott arról, hogy ő milyen szélsebesen fogja eltörölni a mentelmi jogot. Majd miután csatak részegen ellopott egy telefont és azt a Dunába hajította, már minden erejével azon volt, hogy a mentelmi joga mögé bújva kimenekítsék őt a felelősségre vonás alól.