Deutsch Tamás: Magyar Péter immár hivatalosan is Brüsszel bábja

„Magyar Péternek papírja lesz arról, hogy fogott ember. Nem kicsit, nagyon” – fogalmazott Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője közösségi oldalán.

2025. 09. 23.
Manfred Weber az Európai Néppárt (EPP) elnöke és Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője Fotó: Kisbenedek Attila Forrás: AFP
Ma dönt az Európai Parlament jogi szakbizottsága Magyar Péter mentelmi jogáról, és a benyújtott javaslat szerint nem fogják felfüggeszteni azt. 

Deutsch Tamás szerint ezzel végleg lehull a lepel: politikai beavatkozással, a jogszabályokat semmibe véve menekítik ki Magyar Pétert a felelősségre vonás alól, fogalmazott közösségi oldalán.

A budai zsúrpubi dörgedelmes előadásokat tartott arról, hogy ő milyen szélsebesen fogja eltörölni a mentelmi jogot. Majd miután csatak részegen ellopott egy telefont és azt a Dunába hajította, már minden erejével azon volt, hogy a mentelmi joga mögé bújva kimenekítsék őt a felelősségre vonás alól.

Deutsch Tamás hozzátette: előbb ipari méretekben húzták az időt, most pedig politikai döntéssel kimondták, hogy Magyar Pétert nem lehet felelősségre vonni.

Pont úgy, hogy közben Magyar Péter vádolja az ellenfeleit és kábítja a híveit az ilyen politikai beavatkozásokról szóló konteókkal, mint amivel most őt menekítik Brüsszelben. De bármit is mond, innentől a napnál is világosabb, hogy szőröstül-bőröstül Brüsszel fogott embere

– fogalmazott.

Brüsszeltől függ a felelősségre vonása, így még jó, hogy mindenben Brüsszel alázatos szolgája. Magyar Péter immár hivatalosan is nem más, mint egy Brüsszelből kitartott zsúrpubi

– összegezte.

