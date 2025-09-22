Rendkívüli

Orbán Viktor üzent Ruszin-Szendinek: Ne veszítsük el a józan eszünket, nem őserdőben élünk, vadak módjára!

Brüsszel ismét fedezékbe bújtatja Magyar Pétert

Kedden szavaz az Európai Parlament jogi szakbizottsága a Tisza Párt vezetőjének mentelmi ügyéről, ám vélhetően a testület nem fogja felfüggeszteni Magyar Péter mentelmi jogát. Ez azt jelenti, hogy a magyar hatóságok továbbra sem tudják érdemben lefolytatni a nyomozást a politikus ellen, aki ellen súlyos bűncselekmény gyanújával indult eljárás.

Magyar Nemzet
2025. 09. 22. 11:59
Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője és Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke Fotó: Kisbenedek Attila Forrás: AFP
A Tisza Párt vezérének az ügye még 2024 júniusában robbant ki, amikor a budapesti Ötkert szórakozóhelyen szóváltásba keveredett egy férfival, aki videófelvételt készített róla. A politikus elvette a férfi telefonját, majd a készüléket a Dunába hajította. Az eset után a rendőrség garázdaság és rongálás gyanújával indított eljárást, amely később – Magyar EP-képviselői mentelmi joga miatt – átkerült a Központi Nyomozó Főügyészséghez, írja az Origo.

Magyar Péter
Magyar Péter európai parlamenti képviselő (Fotó: AFP/Frederick Florin)

A Legfőbb Ügyészség 2024 októberében hivatalosan is kérte az Európai Parlamenttől Magyar mentelmi jogának felfüggesztését, hogy a magyar hatóságok lefolytathassák a nyomozást.

Brüsszeli színjáték 

Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem előadója az a Krzysztof Smiszek lengyel baloldali EP-képviselő, aki szorosan kötődik az LMBTQ-ügyekhez és Donald Tusk környezetéhez. Smiszek 2023 decembere és 2024 májusa között Tusk kormányában Adam Bodnar igazságügyi miniszter helyettese volt.

Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője korábban úgy fogalmazott:

Összezárt a Weber-féle nagykoalíció, nem született döntés a mentelmi ügyben, nincsen szakbizottsági szavazás és nincsen plenáris szavazás sem

A Politico szerint is a keddi döntés nemcsak eljárási, hanem elvi kérdés: a mentelmi jog ugyanis politikai védelmet biztosít az EP-képviselőknek.

Magyar Pétert a brüsszeli csodafegyver védi

Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója szerint a Magyar Pétert pártoló baloldali-liberális koalíció tudatosan zár össze az ügyben.

A Magyar Pétert pártoló koalíció összezár, mert egyrészt szükségük van Magyar Péterre, ha már ennyi energiát fektettek bele, másrészt ez precedens lehet. Korábban Lengyelország ellen is volt hetes cikkely szerinti eljárás, és ez egy minta az ilyen országokra: az onnan érkező kérelmeket nem függesztik fel 

– fogalmazott.

Kiszelly Zoltán (Forrás: Századvég)

A szakértő rámutatott: 

Ezáltal sem Salist nem kell kiadni, sem Magyar Pétert.

Kiszelly szerint a szavazás kimenetele előre eldőlt: „Ha az Európai Néppártnak ez az álláspontja, akkor a szocdemek, a liberálisok és a zöldek is meg fogják szavazni.”

European Commission President-elect Ursula von der Leyen (R) speaks with the President of the centre-right European People's Party (EPP) Manfred Weber ahead of the presentation of the College of Commissioners and their programm at the European Parliament on November 27, 2024 in Strasbourg, eastern France. (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Manfred Weberrel, az Európai Néppárt (EPP) elnökével beszélget (Fotó: AFP/Frederick Florin)

A politológus hangsúlyozta:

Ez a csodafegyver, és akkor nem kell a tényekkel foglalkozni, hogy bedobta-e a Dunába a telefont vagy nem dobta be. Vannak-e tanúk, van-e rendőrségi jegyzőkönyv. Mert ha nincs jogállam Magyarországon, meg hetes cikkely szerinti eljárás van, akkor Brüsszel szerint nem kell a tényállással foglalkozni, hanem ezzel úgymond kikerülték az egészet.

A szakértő szerint így a folyamat el sem jut odáig, hogy a tényeket vizsgálják.

Nem is jut el érdemben oda a folyamat, hogy ezekről beszéljenek, mert nyilván akkor szégyellnék magukat a képviselők, hogy ilyen embereket megmentenek.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője és Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

