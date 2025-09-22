Deutsch Tamás: A holnapi brüsszeli döntés világosan meg fogja mutatni, Magyar Péter kiknek az embere

Deutsch Tamás annak kapcsán, hogy az Európai Parlament jogi bizottsága kedden dönthet, miszerint javasolja-e három EP-képviselő, köztük Magyar Péter és Dobrev Klára mentelmi jogának felfüggesztését, emlékeztetett: a Tisza Párt vezetőjének azután vált fontossá a saját mentelmi jogának kérdése, hogy tavaly nyáron egy budapesti diszkóban részegen erőszakoskodott, majd ellopta és a Dunába dobta az egyik vendég telefonját.

Magyar Péter (Forrás: Facebook)

A büntetőjogi felelősségre vonás elől csak mentelmi jogának fenntartásával tud elmenekülni, ebben a törekvésében támogatókra talált az Európai Néppárt európai parlamenti koalíciós partnereiben, és magában a néppárt vezetőjében, Manfred Weberben, akik ezt a segítséget meg akarják adni neki – hangsúlyozta a fideszes politikus. Elmondta:

holnap egy olyan döntés várható, ami után napnál is világosabbá válik, hogy Magyar Péter egy „fogott ember”, számíthat brüsszeli mentorainak támogatására, viszonzásként pedig az elmúlt egy évhez képest is még nagyobb lelkesedéssel fogja Brüsszel minden elképzelését képviselni és „alázatos szolgájaként” működni.

„A büntetőjogi mentessége érdekében kötött egy piszkos politikai alkut Manfred Weberrel, és ennek a piszkos politikai alkunak a beteljesedése lesz a holnapi döntés” – fogalmazott Deutsch Tamás.

Megjegyezte: példa nélküli időhúzás látható az egyébként pofonegyszerű ügy elbírálásában, kedden pedig még az is elképzelhető, hogy a kényes döntés miatt elhalasztják a mentelmi jog fenntartásáról szóló döntés meghozatalát.

Műsorvezetői felvetésre elmondta, a Tisza Párt a magyar nemzeti érdekeket érintő kérdésekben folyamatosan a Magyarországot politikailag zsaroló Brüsszel oldalán áll ki, támogatják a migrációs paktum gyorsított bevezetését, a rezsicsökkentés eltörlését, és adóemelést akarnak bevezetni.

Emellett folyamatosan megszavazzák azokat a módosító javaslatokat, indítványokat az Európai Parlamentben, amelyek a genderérzékenyítők még fokozottabb európai uniós költségvetési támogatását jelenti

– mutatott rá Deutsch Tamás.

Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, a Tisza Párt szakpolitikusa fegyverviselési ügyéről szólva azt mondta, a Tisza Párt jó néhány vezetője „féktelen erőszakkultuszt képvisel”. Olyan embernek, aki éles lőfegyverrel az oldalán jelenik meg egy közéleti fórumon, nincs helye a magyar közéletben, ahogy ennek ez erőszakkultusznak sincs, tehát kutya kötelessége a Tisza Pártnak Ruszin-Szendi Romuluszt eltávolítani a magyar közéletből – fogalmazott Deutsch Tamás.

Borítókép: Deutsch Tamás (Forrás: Facebook)