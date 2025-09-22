Bede ZsoltVadhajtásokbokszmeccsMagyar Péter

Bokszmeccsre hívták Magyar Pétert: „Te és én! Ketten bemegyünk a ringbe”

Bokszmérkőzésre hívta ki a Tisza Párt elnökét Bede Zsolt a Vadhajtások oldalán. Az újságíró a megméretéssel kapcsolatos szabályokat is megszabta.

2025. 09. 22. 9:26
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI
„Bede Zsolt vagyok, nyilvánosan szeretnék üzenni. Mindenekelőtt jelezném, feloldásra kerültél az oldalon. Most érzem azt, itt van az ideje a nyilvánosságnak” – kezdte Magyar Péternek szánt felhívását a Vadhajtások Facebook-oldalán a portál üzemeltetője.

Kötcse, 2025. szeptember 7. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (középen) a párt kötcsei rendezvényére érkezik 2025. szeptember 7-én. MTI/Koszticsák Szilárd
Bokszmérkőzésre hívta ki Magyar Pétert Bede Zsolt, a Vadhajtások portál üzemeltetője
(Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Bede bejegyzésében megjegyzi, hogy a Tisza Párt elnöke már három alkalommal vitette el őt a rendőrökkel, mert megjelent az ellenzéki politikus rendezvényén. „Láthatod, két hónapja én nem megyek feléd. Néztelek. Össze sem tudom számolni ez idő alatt, mennyi embert fenyegettél meg, mennyi hölgyet lincseltettél a szektáddal, aláztál meg. Túltoltad, Péter” – írta.

Ezúton hívlak ki egy bokszra. Igen! Te és én

– üzente az újságíró Magyar Péternek, majd az összecsapással kapcsolatos technikai információkat is meghatározta: ezek alapján a pártelnök csak egy embert hozhat magával, és a mérkőzést élőben fogják közvetíteni. „Te és én! Ketten bemegyünk a ringbe. Sportszerűen” – zárta bejegyzését Bede Zsolt.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)


