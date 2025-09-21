Rendkívüli

A Fidesz behúzta a józsefvárosi időközit, 52 százalékot kapott Kozma Lajos

Totális érdektelenségbe fulladt a Tisza gödöllői családi napja

A beharangozott fellépőket is lemondták.

Magyar Nemzet
2025. 09. 21. 20:18
Forrás: Facebook/Talpra Nagytarcsa TISZA Sziget
Teljes érdektelenségbe fulladt a Tisza Párt Gödöllőn tartott családi napja – számolt be a Mandiner. Mint írták, a Tisza Párt szeptember 20-án, szombaton családi napot tartott a gödöllői Alsóparkban. A rendezvényt reklámozó Facebook-oldalon a részletes programot is megosztották, amely szerint a párt több politikusa és aktivistája is részt vett volna különböző kerekasztal-beszélgetéseken. Bódis Kriszta az oktatásról, Kármán András és Dálnoki Áron pedig a gazdaságról szóló beszélgetés vendégei lettek volna. Végül ezek a beszélgetések elmaradtak, csakúgy, mint az érdeklődők. 

Fotó: Facebook

Az elmúlt hónapok történései alapján sem a Tisza-aktivisták, sem az érdeklődők távolmaradása nem meglepő, egyre kevesebb embert szólít meg Magyar Péterék hergelése, különösen a közelmúlt botrányai miatt.


Borítókép: Érdektelenségbe fulladt a Tisza gödöllői családi napja (Facebook) 

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

