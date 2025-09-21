Totális érdektelenségbe fulladt a Tisza gödöllői családi napja

Teljes érdektelenségbe fulladt a Tisza Párt Gödöllőn tartott családi napja – számolt be a Mandiner. Mint írták, a Tisza Párt szeptember 20-án, szombaton családi napot tartott a gödöllői Alsóparkban. A rendezvényt reklámozó Facebook-oldalon a részletes programot is megosztották, amely szerint a párt több politikusa és aktivistája is részt vett volna különböző kerekasztal-beszélgetéseken. Bódis Kriszta az oktatásról, Kármán András és Dálnoki Áron pedig a gazdaságról szóló beszélgetés vendégei lettek volna. Végül ezek a beszélgetések elmaradtak, csakúgy, mint az érdeklődők.

Fotó: Facebook

Az elmúlt hónapok történései alapján sem a Tisza-aktivisták, sem az érdeklődők távolmaradása nem meglepő, egyre kevesebb embert szólít meg Magyar Péterék hergelése, különösen a közelmúlt botrányai miatt.