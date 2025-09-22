Rendkívüli

Brutális ütést mérne a magyar vállalkozásokra a Tisza – itt van Magyar Péterék újabb kiszivárgott terve

Menczer Tamásbaloldal vezérTisza PártMagyar Péter

Menczer Tamás elmondta, milyen is Magyar Péter zászlaja

Ezt a hazug, képmutató bandát Magyar Péterrel és az őt kiszolgáló influenszerekkel együtt elzavarjuk az áprilisi választáson a francba, üzente a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

2025. 09. 22. 9:09
Legfrissebb közösségi posztjában Menczer Tamás azt összegezte, milyen is volt a vasárnapi, a gyűlöletkeltés ellen meghirdetett demonstráció, és csokorba szedte a „gyűlöletellenes”, valójában borzalmasan gyűlölködő transzparensek és felszólalók üzeneteit.

„Tegnap a Hősök terén a gyűlöletkeltés ellen demonstráltak, és a magasba tartották Magyar Péter zászlaját. Milyen szép! A kormány csúnya, a kormány kelti a gyűlöletet, de jöjjön az ártatlan, a szeplőtelen, a kedves, a gyűlöletet hírből sem ismerő Magyar Péter, és akkor eljön minden világok legjobbika. Pazar” – írta posztjában Menczer Tamás, aki ezt követően számba vette „azt a magasba tartott zászlót”.

Kék-sárga. Rajta van Zelenszkij, Weber és Varga Judit feje. Utóbbi mellett van egy nadrágszíj, egy konyhakés és egy diktafon is. Vannak a zászlón idézetek, ezek egy része a Tisza Párt politikájára utal 

– sorolta a kommunikációs igazgató, aki ezt követően az elhangzott mondatokból is szemezgetett:

  • „Egy pici szuverenitásról le kellene mondani.”
  • „A Tisza szavazóinak 58 százaléka támogatja Ukrajna uniós tagságát.”
  • „A választás után mindent lehet.”
  • „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.”
  • „Tisza-adó.”

Más idézetek azt mutatják, hogy Magyar Péter mit gondol az emberekről.

  • „Agyhalottak.”
  • „Idióták.”
  • „Büdösek.”
  • „Köcsögök.”
  • „A Dunába kéne lökni őket.”
  • „Mi a büdös f...szomat csinálsz?”
  • „Elküldtem a k...rva anyjába.”

Menczer szerint „valóban úgy van, ahogy a Hősök terén mondták tegnap este, ilyen széplelkű, jószívű, emberszerető politikust, mint Magyar Péter, nem látott még ez az ország, vele tényleg eljönne a béke és a szeretet”.

Némi iróniával fűszerezve szavait a kommunikációs igazgató rámutatott: több kedvesség a magyar politikában talán csak Vadai Ágnesben van.

Tényleg szükséges lenne a Tisza–DK-koalíció, mert ha a Vadai Ágnesben lévő kedvesség találkozna a Magyar Péterben lévő kedvességgel, akkor az egész országot elöntené a szeretet!

– írta Menczer, hozzátéve:

a másik lehetőség meg az, hogy ezt a hazug, képmutató bandát Magyar Péterrel és az őt kiszolgáló influenszerekkel együtt elzavarjuk az áprilisi választáson a francba.

Én ezt választom, tette hozzá Menczer Tamás.

Mint ismeretes, vasárnap este tüntetés volt a Hősök terén, ahol balliberális megmondóemberek, színészek és influenszerek léptek színpadra.

Megyeri Dávid
idezojelekterrorcselekmény

A patriótákat lelövik, ugye?

Megyeri Dávid avatarja

A baloldalon nem tudják, hogy megfélemlítéssel még soha senkinek nem sikerült szabad választást nyernie Magyarországon.

