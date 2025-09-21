Rendkívüli

A Fidesz behúzta a józsefvárosi időközit, 52 százalékot kapott Kozma Lajos

Nagy Attila Tiborhősök tereMolnár Áron noÁrtüntetés

Baloldali politológus a helyszínről cáfolta a Telexet: nem volt annyi tüntető a Hősök terén, mint írták

A közbeszéd megtisztításáért tartottak tüntetést baloldali megmondóemberek, akik korábban nem éppen arról híresültek el, hogy kesztyűs kézzel bánnának az eltérő véleményt vallókkal. A Telex arról számolt be, hogy megtelt a Hősök tere, de a helyszínen tartózkodó politológus és tudósítónk is arról számolt be, hogy közel sem volt ekkora érdeklődés.

Munkatársunktól
2025. 09. 21. 19:46
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem pontos a Telex azon híre, hogy megtelt a Hősök tere. A tér nagy része megtelt emberekkel, de bizonyos részeken alig vannak. Az Andrássy úton pedig alig vannak tüntetők – számolt be a vasárnap esti tüntetésről Nagy Attila Tibor politikai elemző.

Balliberális megmondóemberek, színészek és influenszerek Levegőt! – Kiállás a szabad közterekért és a tiszta közbeszédért címmel hirdettek tüntetést vasárnap estére a Loupe színházi társulás szervezésében. A csoportot olyan színészek és művészek alkotják, mint Molnár Áron noÁr, Lovas Rozi, Lengyel Tamás, Rainer-Micsinyei Nóra és Horváth János Antal, de a szervezők között található a mérsékelt sikernek örvendő alternatív zenekar, az Esti Kornél is.

Levegőt! Kiállás a szabad közterekért és a tiszta közbeszédért
Molnár Áron noÁr és a Loupe társulás tagjai a tüntetésen (Fotó: Kurucz Árpád)

A megmozduláson a szervezők mellett felszólalt Pottyondy Edina influenszer, és szerepet vállalt mások mellett Bródy János énekes is. Mint várható volt, a szónokok élesen bírálták a kormányt, és a Fidesz leváltását sürgették. 

Tudósítónk beszámolója szerint szellősen, nagyjából félig telt meg a tér, és azóta is rengetegen hagyták el a helyszínt a Loupe színpadra lépése után.

A közönségben szivárványos és ukrán zászlót is lehetett látni. A szervezők aktivistái adományokat gyűjtöttek a téren, ládikát és kártyaleolvasó terminált egyaránt vittek magukkal.

„Miért nem az ellen tüntetnek, hogy a Tisza hazudott és lebukott a Tisza-adóval? Vagy ez javítja a közbeszéd állapotát?” – írta közösségi oldalán a tüntetés előtt Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint a színpadon az itthoni fekete öves gyűlöletkeltők közül több is randevút adott egymásnak.

Borítókép: Tüntetés a Hősök terén (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

„Egyszer rontunk, és VÉGE van mindennek!”

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistája volt a Hotel Lentulai vendége.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu