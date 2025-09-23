A Tisza Párt elnökének ügye 2024 júniusában kezdődött. Brüsszelben általában gyorsan intézik az EP-képviselők mentelmi jogával kapcsolatos ügyeket, ám Magyar Péter esetében a folyamat szokatlanul lassú. Néhányan politikai befolyásra gyanakodnak, miközben a politikus maga is úgy véli, az esetből politikai ügyet kreáltak. A kritikusok szerint a késlekedés mögött nem jogi, hanem tisztán politikai okok állnak, írja az Origo.

Miért nem halad Brüsszelben Magyar Péter ügye? Fotó: AFP/Attila Kisbenedek