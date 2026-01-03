New Yorkban bíróság elé állítják Nicolás Madurót és feleségét

Frissítés:

Marco Rubio külügyminiszter a közösségi médiában szombaton megjelent bejegyzésében arra emlékeztetett, hogy az Egyesült Államok Nicolás Madurót nem tartja Venezuela legitim vezetőjének. Mike Lee republikánus szenátor a katonai művelet bejelentését követően azt jelezte, hogy telefonon beszélt Marco Rubióval, aki arról biztosította őt, hogy nem lesz további katonai akció a dél-amerikai országban.