Trump: Olyan támadás volt ez, amilyet az emberek a második világháború óta nem láttak – élő

New Yorkban bíróság elé állítják Nicolás Madurót és feleségét

Vádat emeltek az elfogott venezuelai vezető, Nicolás Maduro és felesége, Cilia Flores ellen a New York déli körzetében működő amerikai szövetségi bíróságon – jelentette be Pam Bondi amerikai igazságügyi miniszter a közösségi médiában szombaton közzétett bejegyzésében.

Magyar Nemzet
2026. 01. 03. 16:35
Cilia Flores és Nicolás Maduro Fotó: FEDERICO PARRA Forrás: AFP
A miniszter szerint a házaspár „hamarosan az amerikai igazságszolgáltatás teljes erejével fog szembesülni amerikai földön, amerikai bíróságokon”. Bondi közlése szerint Madurót kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos összeesküvéssel, kokain Egyesült Államokba történő behozatalára irányuló összeesküvéssel, valamint gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklásával és erre irányuló összeesküvéssel vádolják. 

Nicolás Maduro amerikai fogságba került
Nicolás Maduro amerikai fogságba került Fotó: AFP

Maduro ellen már 2020-ban vádat emeltek New Yorkban, de az igazságügyi miniszter közlése szerint a vádemelés immár Maduro feleségére is kiterjed, ami újdonságnak számít.

 

Az igazságügyi miniszter köszönetet mondott Donald Trump amerikai elnöknek, amiért – megfogalmazása szerint – elszámoltathatóságot követelt az amerikai közvélemény nevében, és méltatta az amerikai fegyveres erők szerepét egy olyan műveletben, amely két, általa „nemzetközi kábítószer-kereskedőnek” nevezett személy elfogásához vezetett.

Frissítés: 

Marco Rubio külügyminiszter a közösségi médiában szombaton megjelent bejegyzésében arra emlékeztetett, hogy az Egyesült Államok Nicolás Madurót nem tartja Venezuela legitim vezetőjének. Mike Lee republikánus szenátor a katonai művelet bejelentését követően azt jelezte, hogy telefonon beszélt Marco Rubióval, aki arról biztosította őt, hogy nem lesz további katonai akció a dél-amerikai országban.

Borítókép: Cilia Flores és Nicolás Maduro (Fotó: AFP)

add-square Trump lecsapott Venezuela elnökére

Donald Trump elárulta, mi fog történni Venezuelában a következő hetekben

Trump lecsapott Venezuela elnökére 13 cikk chevron-right

