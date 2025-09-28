Brüsszel ezeket követeli Magyar Pétertől a mentelmi jogáért cserébe

Brüsszel évek óta rendszeresen kritizálja a magyar kormány stratégiai intézkedéseit, amihez a mindenkori ellenzék lelkesen asszisztál. Az Ellenpont összeszedte, melyek a legfontosabb intézkedések, amelyeket Brüsszel eltöröltetne az ellenzék aktuális vezetőjével, Magyar Péterrel. Szalai Szilárd vezető szerkesztő cikkét teljes terjedelmében az Ellenpont oldalán olvashatják.
- Az elmúlt 15 év legfontosabb kormányzati vívmányai rendre ellenállást váltottak ki az Európai Unió vezetéséből, amelyet a hazai ellenzék politikai tőkeként igyekezett kamatoztatni.
- Brüsszel kritizálta az olyan lakossági támogatásokat, mint a 13. havi nyugdíj visszaépítése, vagy a rezsicsökkentés, és ennek megfelelően a magyarországi baloldal is a brüsszeli álláspontot tette magáévá.
- Tarr Zoltán egy interjúban beismerte, a Tisza Pártnak sok kérdésben nincs világos, önálló álláspontja, ezekben az ügyekben azt csinálják, amit a Néppárt mond.
- Brüsszel a jogállamisági eljárásokkal és a migrációs kvótával akarja sarokba szorítani a magyar kormányzatot, ezt vakon támogatják Magyar Péterék.
- Tulajdonképpen a Tisza Párt a Bizottság meghosszabbított kezeként hajtaná végre Brüsszel döntéseit Magyarországon.
- Magyar Péter a mentelmi joga érdekében, – hogy ne kelljen telefonlopásért bíróság elé állnia – mindenben kiszolgálja Ursula von der Leyen és Manfred Weber akaratát.
- A Tisza Párt kampányát részben az Európai Néppárt fizeti, ezt bizonyítja a rengeteg EPP logó, ami megjelent a párt „kongresszusán”. Ezért is követeli az engedelmességet Manfred Webertől Magyar Péter.
Brüsszel utasítására a Tisza Párt eltörölné a rezsicsökkentést
A rezsicsökkentés, amely a magyar kormány egyik legnépszerűbb intézkedése, Brüsszelből a bevezetése óta támadás alatt áll. Az Európai Bizottság 2025-ös országspecifikus ajánlásában egyértelműen szerepel, hogy a rezsicsökkentés fokozatos kivezetése szükséges, mivel a rendszer „indokolatlan fosszilis támogatásokat tart fenn, torzítja az energiapiacot és veszélyezteti a fenntarthatóságot”. Hogy a fogyasztókat hogyan terhelnék meg a brüsszeli szankciók miatti energiaár-emelkedés, arról nem tesz említést a jelentés.