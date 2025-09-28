Brüsszel ezeket követeli Magyar Pétertől a mentelmi jogáért cserébe

Az Ellenpont szerint a Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei alapján a jelenlegi adószint csak egy nagyon szűk réteg számára maradna érvényben, miközben az átlagbér már a 22 százalékos adósávba esne. A tervek szerint az 1,25 millió forintot meghaladó jövedelmeket már a 33 százalékos sáv terhelné, ami ellentmond Magyar Péter korábbi ígéretének, miszerint jelentősen csökkenteni kívánja az szja-t.

A cégeknek is többet kell fizetniük

Az Európai Bizottság országjelentése alapján felmerült a társasági adó emelésének ötlete Magyarországon. A dokumentum szerint a 9 százalékos társasági adókulcs az EU-tagállamok között az egyik legalacsonyabb, a tényleges átlagos adóteher pedig jóval az uniós átlag alatt van. A Bizottság ezért az adókulcs emelését és a bevételi bázis megerősítését javasolja.

A gyakorlatban ez a kedvezmények és kivételek felülvizsgálatát, bizonyos adómentességek korlátozását, valamint a belföldi és transzferár-kockázatok kezelését jelentené. A javaslat értelmében a társasági adók emelése együtt járna a cégeknek biztosított kedvezmények visszavágásával, ami a szakértők szerint jelentősen ronthatná Magyarország versenyképességét a befektetések terén.

Ehhez alkalmazkodik a Tisza Párt adóstratégiája, amely jelentős emelést tartalmaz a társasági adó terén jelenlegi kilencszázalékos kulcsot a tervek szerint 25 százalékos szintre emelnék, azzal az érveléssel, hogy a túl alacsony adókulcs »adóparadicsommá« teszi az országot, de nem jelent elegendő bevételt az államnak.

A Tisza Párt kiszivárgott programja szerint felmerült a társasági és tőkejövedelemadó módosítása is, amit az ország-specifikus ajánlások is említenek. A tervezet szerint az átlagkereset mértékéig a céges osztalékok után 20 százalék adót kellene fizetni, az átlagkereset kétszereséig már 30 százalékot, ennél magasabb jövedelmek esetében pedig egy 40 százalékos sáv is életbe lépne.

Hasonlóan történne az állampapírok és részvények nyereségének megadóztatása is. Az eredeti tőkebefektetés nyeresége után a mindenkori átlagbérnek megfelelő összegig 20, afölött az átlagbér kétszereséig 30, azt is meghaladó nyereség esetén pedig 40 százalékos kulccsal kellene adózni.

A Tisza Párt elképzelései szerint tőkejövedelemnek számítana minden olyan bevétel, amely nem bér, hanem „attól elkülönülten adózik”. A terv komolyságát jelzi, hogy a párt tanácsadója, Raskó György is erről beszélt a 24.hu podcastjében.