Nem bír leállni az álhírgyártással Magyar Péter

Ezúttal a Szőlő utcai álhírbotránnyal kapcsolatban folytat masszív dezinformációs tevékenységet a Tisza Párt elnöke. Nem ez az első eset, hogy Magyar Péter politikai haszonszerzés céljából nyilvánvaló hazugságokkal haknizik.

Gábor Márton
2025. 09. 28. 6:06
Magyar Péter, Tisza Párt, Magyar Péter Forrás: Facebook
Még a szombati napon is közölt olyan posztokat hivatalos Facebook-oldalán Magyar Péter, amelyben Semjén Zsolt szerepét firtatja a Szőlő utcai álhírbotránnyal kapcsolatban. Mindezt annak ellenére teszi, hogy már napok óta nyilvánosak az információk, miszerint az Igazságügyi Minisztérium jelentése tisztázta: a Szőlő utcai javítóintézet körüli botrányban nem merült fel pedofil bűncselekmény gyanúja, és politikus neve sem szerepel az ügyben. A vizsgálat ugyanakkor rámutatott egy különösen érzékeny pontra: 

idegen titkosszolgálati szálak is megjelennek a történetben. 

A dokumentum két nevet emelt ki: Kuslits Gáborét és Káncz Csabáét. Kuslits Gábor tanúkénti meghallgatásán a korábban adott interjújában megfogalmazott állításokkal kapcsolatban kifejtette, hogy a sajtóban megjelent politikusok nevét ő sehol és semmikor nem mondta. Elmondása szerint az állítását szóbeszédre alapozta. Káncz Csaba tanúkihallgatása során pedig azt állította, konkrét bizonyítékokkal nem rendelkezik, arra a kérdésre, honnan van információja, azt válaszolta, hogy egy országosan ismert befolyásos politikai család tagja mondta ezt neki. 

Azóta az is kiderült, hogy a Szőlő utcai ügy kulcsfigurájának köze van a brit MI6 titkosszolgálathoz, ahogy Márki-Zay Péterhez és tavaly óta Magyar Péterhez is.

Magyar Péter nemrég arról hazudozott, hogy a kormány által elindított Otthon start program miatt már most 20 százalékkal emelkedtek az árak, majd ősszel még ugyanennyit fognak A Tisza Párt elnöke teljes pályás letámadást indított az Otthon start program ellen: először országjárása mezőhegyesi megállóján hergelte a népet. 

– Most is bevezetnek egy programot, aminek az az eredménye, hogy két hét alatt húsz százalékkal nőnek az ingatlanárak, nem csak Budapesten, mindenhol – hangoztatta, majd hosszasan bizonygatta állítása igazát, azzal alátámasztva, hogy állítólag ezt több fiatal is megerősítette neki. Mindezt megtoldották még azzal, hogy a Tisza Párt még Facebookon is szentelt egy posztot a témának, amiben kiemelték, 

az árak a jövő évben még ezenfelül is emelkedni fognak 20 százalékot. 

Magyar Péter ezután Gyulán és Tiszakécskén is folytatta a rémhírkeltést. 

Nemrég Magyar Péter a Gulyáságyú Médiára hivatkozva arról kezdett álhírgyártásba, hogy Orbán Viktor zebrákat tart Hatvanpusztán. Az ügyben végül a Vál-völgye Vadásztársaság öntött tiszta vizet a pohárba.

A Vál-völgye Vadásztársaság nevében szeretnénk pár mondatot hozzáfűzni az elmúlt hónapokban teljesen értelmetlen és a valóságtól egészen elrugaszkodott »zebraügy« kapcsán. Az említett zebrák és más, a cikkekben leírt állatok tartása minden esetben a hatályos jogszabályok betartásával és engedélyekkel történik

– írták. Kiemelték, az állatok rehabilitált egyedek minden esetben.

Magyar Péter hazudott: nem jött Magyarországra a szír diktátort szállító gép

Hiába derült ki rövid időn belül, hogy a Magyar Hang által közölt fotó, amelyen egy rejtélyes szír gép éppen Budapesten landolt, fake news, Magyar Péter még nem kért bocsánatot, és az utolsó pillanatig köti az ebet a karóhoz. Noha a Magyar Hang már elnézést kért a hamis állítása miatt, Magyar Péter kitart és az ATV-ben is csak azt tette, amihez igazán ért: hazudott.

Miután megdöntötték Bassár el-Aszad szír diktátor hatalmát, családjával Moszkvába repült, ahol maga Vlagyimir Putyin döntött arról, hogy menedékjogot kaphatnak. A Magyar Hang ennek ellenére egy fotót közölt, mely szerint Budapesten landolt a szír exelnök. A képről hamarosan kiderült, szó sincs erről, és egy 12 éves felvétellel csapták be az olvasóikat. A lap cikkére a Budapest Airport is cáfolatot adott ki: 

A Budapest Airport határozottan visszautasítja a Magyar Hang felületén 2024. december 8-án Titokzatos szíriai repülőgép landolt Ferihegyen – Reuters: Aszad elmenekült címmel megjelent cikk tartalmát. A repülőtér nem fogadott és nem is szolgált ki szír felségjelzésű gépet. Az ilyen típusú megszólalások és híresztelések képesek arra, hogy aláássák az általános bizalmat a Budapest Airport iránt

 – írták. A lap azóta elnézést kért.

Magyar Péter viszont minderről tudomást sem véve, továbbra is őrizgeti a saját, erről szóló bejegyzését:

Úgy tűnik, megbukott és elmenekült Szíriából az oroszok által támogatott, 24 éve uralkodó Bassár el-Aszad szíriai diktátor. Eközben december 2-án még a karmelitában fogadta Orbán Viktor II. Efrém szíriai ortodox pátriárkát, aki a magyar miniszterelnökön keresztül próbált támogatást szerezni a szíriai diktátor hatalmon maradásához. Tegnap este pedig teljes titokban, a Terrorelhárítási Központ biztosítása mellett egy szír utasszállító gép landolt a Liszt Ferenc-repülőtéren, miután Aszad elhagyta Szíriát. Követeljük, hogy hozzák nyilvánosságra, hogy Orbán Viktor milyen segítséget nyújtott az utóbbi években és különösen az utóbbi egy hétben a bukott szíriai diktátornak, akinek a kezéhez százezrek halála tapad. Követeljük, hogy hozzák nyilvánosságra, hogy kik érkeztek Szíriából Budapestre a titkos repülőgépen tegnap este!

–  írta a posztban, amelyet azóta többször átszerkesztett. Magyar a Klubrádióban sem okozott csalódást, a tőle megszokott stílusban közölte, nincs miért bocsánatot kérnie. A Tisza Párt elnöke az ATV-ben folytatta az ezzel kapcsolatos téveszméi terjesztését: az Egyenes beszédben arról beszélt, hogy kormányzati szintről nem jelentették még ki, hogy Bassár el-Aszad valóban nem járt itt. 

A kormány részéről egy szóval nem cáfolta senki, hogy itt jártak-e szíriai kormánytisztviselők vagy maga Aszad elnök

– fogalmazott Magyar Péter, akinek vélhetően elkerülte a figyelmét az a közlemény, amelyben a Kormányzati Tájékoztatási Központ határozottan cáfolta az állításait.

Hazugságok sora az árvízi védekezésről

Magyar Péter számos kritikát megfogalmazott 2024 szeptemberében az árvízvédelemről. Bár a baloldali politikus azt hangoztatja, hogy egy ilyen helyzetben nincs helye politikai vitának, teljes összefogásra van szükség, a Patrióta videójának elkészültéig Magyar Péter 15 bejegyzést készített az árvízről, ennek harmada pedig támadó jellegű volt. A Tisza Párt politikusa többek között állította:

  • A kormány 2013-ban megígérte, hogy dunai gátszakaszokat épít, ezek nem készültek el,
  • azt is mondja, hogy aki figyel, az most először láthat fideszes politikust fizikai munkát végezni,
  • hiányolja a katonákat a gátakról, állítása szerint kizárólag civileket lehet látni a terepen.

A Patrióta videójában az első vádpontra reagálva kifejtették:

  • 2013 óta árvízkapu létesült a Mosoni-Duna torkolati szakaszán, amelynek másodlagos célja az árvízkockázat csökkentése, 
  • töltésfejlesztés történt a Szigetközben, 
  • a Duna menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon nevű projekt is megvalósult, 
  • megépült a kenyérmezei patak védvonala mobil árvízvédelmi fallal, 
  • árvízvédelmi intézkedések más folyókon is voltak, az elmúlt években összesen 68 kilométer hosszan javította a kormány a folyók védelmi képességeit. 

A videóban a második pontra reagálva azt mondják, a politikusok közül Orbán Viktor posztolt idén először az árvízhelyzettel kapcsolatban, ő ment ki először a folyóhoz, de Orbán Viktor már a 2001-es tiszai árvíz idején is a gátakon volt. Áder János korábbi államfő szintén a gátakon dolgozott. Magyar Péter azt mondta, nem találkozott vízügyesekkel, sem katonákkal. Ezt is megcáfolták a videóban, amit itt lehet megnézni: 

Hazudott a közmédia-meghívásokról

Magyar Péter állításaival szemben a közmédia csak a 2022. évi országgyűlési választásokat követő egy évben (2022. április 3. és 2023. április 2. között) az ellenzéki pártok képviselőit összesen 6764 alkalommal hívta meg televízió- és rádióműsoraiba. Ezekből összesen 161 alkalommal fogadták el a meghívást, 6603 esetben nem jelentek meg.

A konkrét meghívások a következőképp alakultak összesen az M1 Ma reggel és a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsoraiban, pártokra bontva:

  • A DK 888 meghívást kapott, egy esetben fogadta el azt, 887 alkalommal nem jelent meg, egy alkalommal vett részt.
  • A Jobbik 718 meghívást kapott, 16 esetben fogadta el azt, 702 alkalommal nem jelent meg, 16 alkalommal vett részt.
  • Az MSZP 2964 meghívást kapott, négy esetben fogadta el azt, 2960 alkalommal nem jelent meg, négy alkalommal vett részt.
  • A Momentum 920 meghívást kapott, 10 esetben fogadta el azt, 910 alkalommal nem jelent meg, 10 alkalommal vett részt.
  • A Mi Hazánk 26 meghívást kapott, 26 esetben fogadta el azt, minden alkalommal megjelent, 26 alkalommal vett részt.
  • A Párbeszéd 666 meghívást kapott, egyetlen esetben sem fogadta el azt, 666 alkalommal nem jelent meg, egyetlen alkalommal sem vett részt.
  • Az LMP 82 meghívást kapott, 60 esetben fogadta el azt, 22 alkalommal nem jelent meg, 60 alkalommal vett részt.
  • Az Iszomm 36 meghívást kapott, 28 esetben fogadta el azt, nyolc alkalommal nem jelent meg, 28 alkalommal vett részt.
  • A Megoldás Mozgalom 12 meghívást kapott, 12 esetben fogadta el azt, minden alkalommal megjelent,12 alkalommal vett részt.
  • A Kétfarkú Kutya Párt 12 meghívást kapott, két esetben fogadta el azt, 10 alkalommal nem jelent meg, két
  • A Mindenki Magyarországa Mozgalom 10 meghívást kapott, két esetben fogadta el azt, nyolc alkalommal nem jelent meg, két alkalommal vett részt.
  • A Nép Pártján Mozgalom 430 meghívást kapott, egyetlen esetben sem fogadta el azt, 430 alkalommal nem jelent meg, egyetlen alkalommal sem vett részt.

A közölt adatok írásos dokumentumokkal bizonyíthatók.

Magyar Péter az elmondott beszédében ezzel szemben hazudott, amikor azt állította, hogy az ellenzéki pártok képviselőit nem vagy nem elegendő alakommal hívta meg a közmédia a műsoraiba. A magyar közmédia, az Európai Unió egyik tagállamának közmédiájaként, egyben az Európai Műsorsugárzók Uniójának tagjaként elfogadhatatlannak tartja, hogy bármely politikai párt bármilyen eszközökkel nyomást gyakoroljon vagy nyomásgyakorlási kísérletet tegyen bármely csatornájára vagy bármely médium szerkesztőjére, szerkesztőségére

 – írta az MTVA.

A nem létező vitnyédi migránstábor

Mint arról szintén hírt adtunk, Vitnyéd és Csermajor nevét szinte az egész ország megismerte, miután az egykori tejipari szakiskola területén felújítás kezdődött a településen. – A munkálatok miatt ellenzéki politikusok és baloldali médiumok azonnal rémhírterjesztésbe kezdtek, mindenféle információ nélkül politikai szerencsehuszárok, köztük Magyar Péter hergelik az embereket, napok óta szítják a kedélyeket – mutatott rá videójában Gyopáros Alpár. A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, aki egyben a térség országgyűlési képviselője is, emlékeztetett: Orbán Viktor miniszterelnök személyesen is megerősítette, hogy nem lesz Vitnyéd–Csermajorban migránstábor.

Magyar Péter egyszerűen hazudik, hergel, félelmet kelt. Pont az ellen hangol, amit Brüsszelben támogat

– tette hozzá a kormánybiztos. Gyopáros Alpár arról is beszámolt, hogy a felújítás alatt álló épületekben Ukrajnából érkezett menekültek tartózkodtak jogtalanul, lelakták és tönkretették az ingatlanokat, ezért kell helyrehozni.

Nem kérünk a menekülttáborokból, nem kérünk az illegális migrációból

– jelentette ki a politikus, és leszögezte: a kormány nem változtatott az álláspontján.

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

