Rendkívüli

Elképesztő ukrán támadás Magyarország ellen

Magyar PéterBrüsszelzsarolhatóOrbán ViktorMagyarország

Magyar Péter zsarolható

A kormányfő szerint Magyarország nemet mond Brüsszel követeléseire, ezért az unió olyan embert talált, aki zsarolható és mindenben teljesíti a brüsszeli narratívát.

Szabó István
2025. 09. 26. 15:40
Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője mindenben teljesítené Brüsszel akaratát Fotó: Kisbenedek Attila Forrás: AFP
Magyar Péter szerepét tekintve péntek reggeli rádióinterjújában Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, hogy Brüsszelnek a céljai eléréséhez olyan vezető kell, aki zsarolható.

Magyar Péter
Orbán Viktor a Kossuth Rádióban (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Osztály/Vivien Cher Benko)

A kormányfő szerint Brüsszelnek vannak követelései Magyarországgal szemben, amit nem teljesítenek.

Engedjük be a migránsokat, adjuk fel a rezsicsökkentést, alakítsuk át a családtámogatást és szálljunk be a háborúba.

Erre Orbán Viktor mind nemet mond. A magyar kormányfő megismételte, Brüsszelnek olyan vezető kell, akit lehet zsarolni.

Magyar Péter zsarolható. Azért nem kerül lopásért bíróság elé, mert a brüsszeliek megvédik a mentelmi joggal. Őt akarják a miniszterelnöki székbe juttatni és kizsarolni a döntéseket, amelyek Magyarország számára életveszélyesek

– tette hozzá.

Magyar Péter mindenben Brüsszel akaratát teljesítené

Magyar Péter végérvényesen lekötelezte magát a háború- és migránspárti brüsszeli elitnek – hívta fel a figyelmet Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója.

Mint ismert, a 2025. szeptember 23-i zárt ajtók mögötti szavazáson a bizottság elutasította a magyar hatóságok kérelmét, hogy büntetőeljárást indíthassanak Magyar Péter ellen, aki annak a Tisza Pártnak a vezetője, amely az Európai Néppárt (EPP) tagja.

A Tisza Párt vezetőjét a mentelmi jogán keresztül fogják. Ennek folytán pedig minden tekintetben a Néppárt döntései mellé kell állnia függetlenül attól, hogy ez milyen veszélyeket hordoz magában Európa és Magyarország számára.

Magyar Péter, Manfred Weber és Ursula von der Leyen (tehát az Európai Néppárt) letagadhatatlanul migrációpárti, és Magyarországból is bevándorlóországot akar csinálni.

Leader of Hungarian Tisza party and former government member turned opposition leader Peter Magyar (L) and President of the centre-right European People's Party (EPP) Manfred Weber react during a meeting with local press in a Budapest's hotel Hungary on June 14, 2024. Weber arrived to Budapest about the accession of the seven elected members of the European Parliament of the Tisza party. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője és Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Magyarországra is az Európát sújtó migránserőszak várna, ha Magyar Péter teljesíti a brüsszeli kötelező narratívát

Az elmúlt években több európai nagyvárosban is egymást követik a migránsokhoz köthető támadások. A történtek sokkolják a közvéleményt, miközben a hatóságok egyre nagyobb nyomás alá kerülnek.

A nyugat-európai városok biztonsága komoly kérdéseket vet fel, mivel a migránserőszak újra fellángolt Európában.

A bevándorlás következtében kialakult párhuzamos társadalmak kihívást jelentenek. Az erőszakos események száma egyre nő.

2025 februárjában München belvárosában egy 24 éves afgán származású menedékkérő Allah akbar!-t kiabálva belehajtott egy autóval egy szakszervezeti tüntetésbe a müncheni központi pályaudvar közelében, két ember (egy 37 éves anya és kétéves kislánya) életét vesztette, 39-en megsérültek, közülük 18-an súlyosan. A gyanúsított migránst lopás és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt már ismerte a rendőrség.

Nem nehéz elképzelni, ha a zsarolható Magyar Péter és a Tisza Párt teljesítené Brüsszel akaratát, a magyarokra is ez a sors várna.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője mindenben teljesítené Brüsszel akaratát (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

 

