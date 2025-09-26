Magyar Péter szerepét tekintve péntek reggeli rádióinterjújában Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, hogy Brüsszelnek a céljai eléréséhez olyan vezető kell, aki zsarolható.

Orbán Viktor a Kossuth Rádióban (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Osztály/Vivien Cher Benko)

A kormányfő szerint Brüsszelnek vannak követelései Magyarországgal szemben, amit nem teljesítenek.

Engedjük be a migránsokat, adjuk fel a rezsicsökkentést, alakítsuk át a családtámogatást és szálljunk be a háborúba.

Erre Orbán Viktor mind nemet mond. A magyar kormányfő megismételte, Brüsszelnek olyan vezető kell, akit lehet zsarolni.

Magyar Péter zsarolható. Azért nem kerül lopásért bíróság elé, mert a brüsszeliek megvédik a mentelmi joggal. Őt akarják a miniszterelnöki székbe juttatni és kizsarolni a döntéseket, amelyek Magyarország számára életveszélyesek

– tette hozzá.

Magyar Péter mindenben Brüsszel akaratát teljesítené

Magyar Péter végérvényesen lekötelezte magát a háború- és migránspárti brüsszeli elitnek – hívta fel a figyelmet Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója.

Mint ismert, a 2025. szeptember 23-i zárt ajtók mögötti szavazáson a bizottság elutasította a magyar hatóságok kérelmét, hogy büntetőeljárást indíthassanak Magyar Péter ellen, aki annak a Tisza Pártnak a vezetője, amely az Európai Néppárt (EPP) tagja.

A Tisza Párt vezetőjét a mentelmi jogán keresztül fogják. Ennek folytán pedig minden tekintetben a Néppárt döntései mellé kell állnia függetlenül attól, hogy ez milyen veszélyeket hordoz magában Európa és Magyarország számára.

Magyar Péter, Manfred Weber és Ursula von der Leyen (tehát az Európai Néppárt) letagadhatatlanul migrációpárti, és Magyarországból is bevándorlóországot akar csinálni.