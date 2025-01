Magyar Péterék elvennék a 13. havi nyugdíjat Brüsszel megrendelésére

Megfosztanák a tiszások a magyar nyugdíjasokat a nekik járó juttatásoktól. Magyar Péter politikusai sorozatosan ágálnak a 13. havi nyugdíj ellen. Ezúttal Magyar Péter embere a 13. havi nyugdíj végleges eltörléséről beszélt a Tisza rendezvényén, ami egy ismételt bizonyítéka annak, hogy az újbaloldali párt és annak politikusai a Gyurcsány-kormány intézkedéseit másolva ismét megrövidítenék a magyar időseket és a nyugdíjszerű ellátásban részesülőket.

A Tisza Párt programírójaként tevékenykedő Petschnig Mária Zita nemrég nyíltan beszélt arról, hogy nem tartja jónak a 13. havi nyugdíjat. Az aktivista kijelentése teljes mértékben egybevág a Manfred Weber vezette Európai Néppárt és a háború-, illetve migrációpárti brüsszeli elit politikájával. Az ügy pikantériája, hogy Petschnig Mária Zita a baloldali Kéri László politológus felesége, vagyis az óbaloldali pártok és politikusok irányába is komoly beágyazottsága van, és mostanáig készségesen nyújtott ideológiai alapot a baloldal minden messiásának kampányához.

Az ominózus felvételen Petschnig Mária Zita egy kérdést olvas fel, amely arról szól, hogy véleménye szerint jobb lenne-e ha a 13. havi nyugdíj helyett tizenharmadik havi átlagnyugdíjat kapnának a nyugdíjasok. A válasz sem maradt el, Petschnig kijelentette,

ez igazságosabb lenne, mert a 13.-ra már nem lehet azt mondani, hogy közvetlenül a munkavégzéshez kapcsolódik, az már egy külön tészta, tehát ott egy átlag nyugdíjat kap egy kisnyugdíjas, az neki valami fölzárkózás és a nagynyugdíjas meg nem kapja meg azt az őrült nagy nyugdíjat, amivel egyébként se tud meg mit kezdeni.

Brüsszelnek a 13. havi nyugdíj annak 2021-es bevezetése óta szúrja a szemét. Emlékezete, egy a brüsszeli bizottság által megbízott OECD-szakértő – több más intézkedés mellett – a 13. havi nyugdíj eltörlését is javasolta a magyar kormánynak. Emlékezetes, az OECD-szakértő javaslatában szerepel a nyugdíjkorhatár emelése, a Nők 40 program szigorítása, a 13. havi nyugdíj korlátozása, az előre hozott, csökkentett nyugdíj visszavezetése. A dokumentum szerint a kormánynak korlátoznia kellene a 13. havi nyugdíjban részesülők körét is. A függetlennek hazudott szakértői jelentés emellett visszavezetné az előre hozott csökkentett nyugdíjat. Emellett a jelentés korhatáremelést is tartalmaz, 2045-re 67 évre növelnék a nyugdíjkorhatárt.