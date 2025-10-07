Rendkívüli

Döntött az EP Magyar Péter mentelmi jogáról

Orbán ViktorEurópai ParlamentMagyar Péter

Orbán Viktor: A brüsszeli mentelmi mosoda tovább üzemel

Összezárt a baloldal. Az Európai Parlament megtartotta Magyar Péter mentelmi jogát. Orbán Viktor kemény üzenetet küldött a döntés után.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 13:19
Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)
„A brüsszeli mentelmi mosoda tovább üzemel. Immáron hivatalos: a Tisza a jövő évi választásnak egy Brüsszelből zsarolt emberrel vág neki” – így reagált az Európai Parlament döntésére Orbán Viktor.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által 2025. október 6-án közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad az Economx Money Talks podcastnek Budapesten (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által 2025. október 6-án közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad az Economx Money Talks podcastnek Budapesten (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A magyar miniszterelnök úgy fogalmazott:

Micsoda szégyen!

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, az Európai Parlament plenáris ülése döntést hozott Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az EP úgy határozott, hogy megtarthatja a mentelmi jogot a Tisza Párt vezetője.

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

