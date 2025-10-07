Orbán Viktor: A brüsszeli mentelmi mosoda tovább üzemel

„A brüsszeli mentelmi mosoda tovább üzemel. Immáron hivatalos: a Tisza a jövő évi választásnak egy Brüsszelből zsarolt emberrel vág neki” – így reagált az Európai Parlament döntésére Orbán Viktor.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által 2025. október 6-án közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad az Economx Money Talks podcastnek Budapesten (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A magyar miniszterelnök úgy fogalmazott:

Micsoda szégyen!

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, az Európai Parlament plenáris ülése döntést hozott Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az EP úgy határozott, hogy megtarthatja a mentelmi jogot a Tisza Párt vezetője.

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)