Orbán Viktor: A brüsszeli mentelmi mosoda tovább üzemel

„A brüsszeli mentelmi mosoda tovább üzemel. Immáron hivatalos: a Tisza a jövő évi választásnak egy Brüsszelből zsarolt emberrel vág neki” – így reagált az Európai Parlament döntésére Orbán Viktor.
A magyar miniszterelnök úgy fogalmazott:
Micsoda szégyen!
Mint arról korábban lapunk is beszámolt, az Európai Parlament plenáris ülése döntést hozott Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az EP úgy határozott, hogy megtarthatja a mentelmi jogot a Tisza Párt vezetője.
Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)