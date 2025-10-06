Titkos szavazással próbálják megmenteni Salist az EP-ben

Nagy a várakozás Olaszországban, sajtóelemzések próbálják megjósolni, hogy milyen esélyei vannak Ilaria Salisnak, hogy megtartsa mentelmi jogát és megmeneküljön a budapesti börtöntől. A szélsőbaloldali aktivista sorsa nagyot fordulhat, az Európai Parlament plenáris ülésén szavaznak ügyéről. Az Európai Néppárt a napokban bejelentette, hogy egyhangúlag az antifa aktivista mentelmi jogának megvonása mellett fognak szavazni a többi jobboldali párttal együtt. Ez azonban még nem jelent garanciát, a helyzet ennél sokkal összetettebb, mivel a korábbi gyakorlattól eltérően titkos szavazásra kerül sor. Ebből adódóan nagy a kockázata annak, hogy október 7-én váratlan Salis-párti szavazatok születnek – írják az olasz lapok.

A baloldali csoportok mindent megtesznek, hogy megmentsék az antifa Salist a budapesti börtöntől

Fotó: AFP

A titkos szavazást a szocialisták és a baloldal kérésére rendelték el, akik 144 aláírást nyújtottak be abban a reményben, hogy a rejtett voksolással megszerezhetik a Salis megmentéséhez szükséges ötven szavazatot.