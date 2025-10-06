Ilaria Salismentelmi jogEurópai Parlement

Titkos szavazással próbálják megmenteni Salist az EP-ben

Ilaria Salis szélsőbaloldali európai parlamenti képviselő napjai meg vannak számlálva. Nem kizárt, hogy az október 7-ei EP-szavazáson megvonják mentelmi jogát. A baloldali csoportok mindent megtesznek, hogy megmentsék az antifát a budapesti börtöntől. Titkos voksolást kérvényeztek, abban a reményben, hogy így többen szavaznak Salis mellett.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 10. 06. 16:56
Ilaria Salis Fotó: RICCARDO DE LUCA Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nagy a várakozás Olaszországban, sajtóelemzések próbálják megjósolni, hogy milyen esélyei vannak Ilaria Salisnak, hogy megtartsa mentelmi jogát és megmeneküljön a budapesti börtöntől. A szélsőbaloldali aktivista sorsa nagyot fordulhat, az Európai Parlament plenáris ülésén szavaznak ügyéről. Az Európai Néppárt a napokban bejelentette, hogy egyhangúlag az antifa aktivista mentelmi jogának megvonása mellett fognak szavazni a többi jobboldali párttal együtt. Ez azonban még nem jelent garanciát, a helyzet ennél sokkal összetettebb, mivel a korábbi gyakorlattól eltérően titkos szavazásra kerül sor. Ebből adódóan nagy a kockázata annak, hogy október 7-én váratlan Salis-párti szavazatok születnek – írják az olasz lapok. 

A baloldali csoportok mindent megtesznek, hogy megmentsék az antifa Salist a budapesti börtöntől
A baloldali csoportok mindent megtesznek, hogy megmentsék az antifa Salist a budapesti börtöntől
Fotó: AFP

A titkos szavazást a szocialisták és a baloldal kérésére rendelték el, akik 144 aláírást nyújtottak be abban a reményben, hogy a rejtett voksolással megszerezhetik a Salis megmentéséhez szükséges ötven szavazatot.

A strasbourgi elnökség döntése óriási felháborodást váltott ki. Mario Mantovani, az Olaszország Fivérei párt képviselője panaszlevélben fordult Roberta Metsolához az Európai Parlament elnökéhez, amiért mentőövet dobott a milánói aktivistának. Mantovani szerint a mentelmi jog politikai árucikké vált. A szövegek megfogalmazása is egyértelműen mutatja a kettős mérce alkalmazását. A többségi képviselők védelmét felnagyítják, míg az ellenzékben ülők mentelmi jogát megvonják. 

A jobboldali képviselő szerint az antifa ügye szégyenletes. Kitűnően szemlélteti, hogy meddig fajult a politikai cserebere, amely véglegesen aláássa az európai intézmények hitelességét. 

Roberto Vannacci a Liga képviselője hangsúlyozta, az antifa aktivistát Olaszországban több alkalommal ítélte el a bíróság, valamint lakásfoglalásairól is híressé vált. 

Nála csak egy gyermekgyilkos rosszabb 

– fogalmazott a Liga európai parlamenti képviselője. 

Ilaria Salis a közösségi médiában újabb üzenetet tett közzé, melyben arra kéri európai parlamenti kollégáit, hogy voksukkal segítsék mentelmi jogának megtartását. Azt kéri, hogy kövessék a jogi bizottság példáját, amely a titkos szavazásnak köszönhetően megmentette a budapesti börtöntől. 

Borítókép: Ilaria Salis (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekrendszerváltás

Milyen rendszerváltásról hadoválnak itt?

Felföldi Zoltán avatarja

Sem a pártállamot, sem a Gyurcsány-rendszert, sem a katasztrofális nyugat-európai állapotokat nem kívánjuk magunknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu