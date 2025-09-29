Salisantifa támadásszavazásmentelmi jogHajrá OlaszországEP

Olasz jobboldali politikusok szerint Ilaria Salis mentegetése legitimizálja a politikai erőszakot. Azt üzeni, hogy megúszhatják mindazok, akik súlyos bűncselekményeket követnek el. Az olasz kormánypártok bejelentették, a szélsőbaloldali Salis mentelmi jogának felfüggesztése mellett fognak szavazni.

2025. 09. 29. 18:21
Ilaria Salis a Fővárosi Törvényszéken Fotó: Kurucz Árpád
Ilaria Salis mentelmi jogának mentelmi jogának felfüggesztéséről szóló parlamenti szavazást nagy várakozás és számos vita előzi meg. Az olasz kormánypárti politikusok ígéretet tettek, hogy nem kegyelmeznek a szélsőbaloldali aktivistának. Október 7-én az Európai Parlament képviselői nyílt szavazáson döntenek, hogy a folytatódhat-e a budapesti bíróságon a Salis ellen elkezdett bírósági eljárás

Ilaria Salis a Baloldal (GUE/NGL) csoportjának az antifasiszta mozgalmak kriminalizálásáról szóló konferenciáján (Fotó: Hans Lucas/AFP/Martin Bertrand)

Az olasz kormánypártok bejelentették, hogy egyhangúlag az antifa képviselő mentelmi jogának felfüggesztése mellett fognak szavazni. Erről Antonio Tajani kormányfőhelyettes, külügyminiszter nyilatkozott. Ígéretet tett, hogy a Hajrá Olaszország kormánypárt európai parlamenti képviselői nem fogják védelmezni az aktivistát. 

Tajani azért tartotta fontosnak pontosítani, mert a Hajrá Olaszország az Európai Néppárthoz tartozik. Ez volt az az európai alakulat, mely a szeptember 23-i szavazáson végül mentőövet nyújtott szavazatával Salisnak a Jogi Bizottságban.

ROME, ITALY - SEPTEMBER 01: Italian Deputy Prime Minister and Foreign Minister Antonio Tajani and Palestinian Foreign Minister Varsen Aghabekian (not seen) visit Palestinian children who were brought to Italy for treatment at different times and are being treated at three hospitals in Rome, following their meetings at the Ministry of Foreign Affairs in Rome, Italy on September 01, 2025. Tajani and Agabekyan made a joint press statement at the exit of Gemelli Hospital, the final stop of their visit. Baris Seckin / Anadolu (Photo by Baris Seckin / Anadolu via AFP)
Antonio Tajani olasz miniszterelnök-helyettes (Fotó: Anadolu/AFP/Baris Seckin)

A történtek éles vitát robbantottak ki az olasz belpolitikában, feszültség alakult ki a kormánypártok között. A Liga és az Olasz Testvérek pártok azzal vádolták az Európai Néppárt politikusait, hogy a titkos szavazáson segítséget nyújtott politikai ellenfelének. A Liga politikusai szerint a néppárti politikusok voksaikkal azt üzenték az európai polgároknak, hogy a törvény előtt nem mindenki egyenlő. A Liga úgy véli a Jogi Bizottság döntése súlyos precedenst teremt, amely aláássa az uniós intézmények és a civil társadalom közötti bizalmi viszonyt. Később a Hajrá Olaszország egyik parlamenti képviselője rövid nyilatkozatban magyarázta, a Hajrá Olaszországnak nincsenek képviselői a Jogi Bizottságban és a titkos szavazást sem ők kérvényezték.

Salis mentelmi jogát felfüggesztené a Hajrá Olaszország párt

Antonio Tajani, a párt elnöke tehát a sajtó mikrofonjai előtt leszögezte Ilaria Salis mentelmi jogának visszavonása mellett fognak szavazni. Az antifa a bűncselekményeket még azelőtt követte el, hogy az Európai Parlament tagja lett volna. Hozzáfűzte mindig is a tisztességes eljárás hívei voltak, ezért tiszteletben fogják tartani az európai szabályokat is.

Carlo Fidanza európai parlamenti képviselő, az Olasz Testvérek kormánypárt frakcióvezetője is megszólalt a vitában. Úgy nyilatkozott, Salisnak Budapesten kell a bíróság elé állnia, hiszen ott emeltek vádat ellene. 

Nem támogatják kérését, hogy hazájában szülessen ítélet ügyében. Az Olasz Testvérek párt képviselője azt is elmondta, hogy súlyos dolog történt a Jogi Bizottságban. Salis mentelmi jogának megtartása legitimizálja a politikai erőszakot azáltal, hogy büntetlenséget biztosít a súlyos bűncselekményekkel vádolt személyeknek.

Borítókép: Ilaria Salis a Fővárosi Törvényszéken (Fotó: Kurucz Árpád)

