Ilaria Salis mentelmi jogának mentelmi jogának felfüggesztéséről szóló parlamenti szavazást nagy várakozás és számos vita előzi meg. Az olasz kormánypárti politikusok ígéretet tettek, hogy nem kegyelmeznek a szélsőbaloldali aktivistának. Október 7-én az Európai Parlament képviselői nyílt szavazáson döntenek, hogy a folytatódhat-e a budapesti bíróságon a Salis ellen elkezdett bírósági eljárás.
Salis mentegetése legitimizálja a politikai erőszakot
Olasz jobboldali politikusok szerint Ilaria Salis mentegetése legitimizálja a politikai erőszakot. Azt üzeni, hogy megúszhatják mindazok, akik súlyos bűncselekményeket követnek el. Az olasz kormánypártok bejelentették, a szélsőbaloldali Salis mentelmi jogának felfüggesztése mellett fognak szavazni.
Az olasz kormánypártok bejelentették, hogy egyhangúlag az antifa képviselő mentelmi jogának felfüggesztése mellett fognak szavazni. Erről Antonio Tajani kormányfőhelyettes, külügyminiszter nyilatkozott. Ígéretet tett, hogy a Hajrá Olaszország kormánypárt európai parlamenti képviselői nem fogják védelmezni az aktivistát.
Tajani azért tartotta fontosnak pontosítani, mert a Hajrá Olaszország az Európai Néppárthoz tartozik. Ez volt az az európai alakulat, mely a szeptember 23-i szavazáson végül mentőövet nyújtott szavazatával Salisnak a Jogi Bizottságban.
A történtek éles vitát robbantottak ki az olasz belpolitikában, feszültség alakult ki a kormánypártok között. A Liga és az Olasz Testvérek pártok azzal vádolták az Európai Néppárt politikusait, hogy a titkos szavazáson segítséget nyújtott politikai ellenfelének. A Liga politikusai szerint a néppárti politikusok voksaikkal azt üzenték az európai polgároknak, hogy a törvény előtt nem mindenki egyenlő. A Liga úgy véli a Jogi Bizottság döntése súlyos precedenst teremt, amely aláássa az uniós intézmények és a civil társadalom közötti bizalmi viszonyt. Később a Hajrá Olaszország egyik parlamenti képviselője rövid nyilatkozatban magyarázta, a Hajrá Olaszországnak nincsenek képviselői a Jogi Bizottságban és a titkos szavazást sem ők kérvényezték.
Salis mentelmi jogát felfüggesztené a Hajrá Olaszország párt
Antonio Tajani, a párt elnöke tehát a sajtó mikrofonjai előtt leszögezte Ilaria Salis mentelmi jogának visszavonása mellett fognak szavazni. Az antifa a bűncselekményeket még azelőtt követte el, hogy az Európai Parlament tagja lett volna. Hozzáfűzte mindig is a tisztességes eljárás hívei voltak, ezért tiszteletben fogják tartani az európai szabályokat is.
Carlo Fidanza európai parlamenti képviselő, az Olasz Testvérek kormánypárt frakcióvezetője is megszólalt a vitában. Úgy nyilatkozott, Salisnak Budapesten kell a bíróság elé állnia, hiszen ott emeltek vádat ellene.
Nem támogatják kérését, hogy hazájában szülessen ítélet ügyében. Az Olasz Testvérek párt képviselője azt is elmondta, hogy súlyos dolog történt a Jogi Bizottságban. Salis mentelmi jogának megtartása legitimizálja a politikai erőszakot azáltal, hogy büntetlenséget biztosít a súlyos bűncselekményekkel vádolt személyeknek.
Borítókép: Ilaria Salis a Fővárosi Törvényszéken (Fotó: Kurucz Árpád)
