Salis mentegetése legitimizálja a politikai erőszakot

A történtek éles vitát robbantottak ki az olasz belpolitikában, feszültség alakult ki a kormánypártok között. A Liga és az Olasz Testvérek pártok azzal vádolták az Európai Néppárt politikusait, hogy a titkos szavazáson segítséget nyújtott politikai ellenfelének. A Liga politikusai szerint a néppárti politikusok voksaikkal azt üzenték az európai polgároknak, hogy a törvény előtt nem mindenki egyenlő. A Liga úgy véli a Jogi Bizottság döntése súlyos precedenst teremt, amely aláássa az uniós intézmények és a civil társadalom közötti bizalmi viszonyt. Később a Hajrá Olaszország egyik parlamenti képviselője rövid nyilatkozatban magyarázta, a Hajrá Olaszországnak nincsenek képviselői a Jogi Bizottságban és a titkos szavazást sem ők kérvényezték.

Salis mentelmi jogát felfüggesztené a Hajrá Olaszország párt

Antonio Tajani, a párt elnöke tehát a sajtó mikrofonjai előtt leszögezte Ilaria Salis mentelmi jogának visszavonása mellett fognak szavazni. Az antifa a bűncselekményeket még azelőtt követte el, hogy az Európai Parlament tagja lett volna. Hozzáfűzte mindig is a tisztességes eljárás hívei voltak, ezért tiszteletben fogják tartani az európai szabályokat is.

Carlo Fidanza európai parlamenti képviselő, az Olasz Testvérek kormánypárt frakcióvezetője is megszólalt a vitában. Úgy nyilatkozott, Salisnak Budapesten kell a bíróság elé állnia, hiszen ott emeltek vádat ellene.

Nem támogatják kérését, hogy hazájában szülessen ítélet ügyében. Az Olasz Testvérek párt képviselője azt is elmondta, hogy súlyos dolog történt a Jogi Bizottságban. Salis mentelmi jogának megtartása legitimizálja a politikai erőszakot azáltal, hogy büntetlenséget biztosít a súlyos bűncselekményekkel vádolt személyeknek.