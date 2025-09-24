Már a német sajtó is kiakadt a szélsőbalos Salis felmentésén

Salis megússza a börtönt?

Salis-t 2023 februárjában vették őrizetbe Magyarországon és több mint egy évig előzetes letartóztatásban tartották.

Azzal vádolják, hogy részt vett egy szélsőbaloldali csoport támadásaiban. Több áldozat csonttörést és egyéb sérüléseket szenvedett. 2024 júniusában a nőt a baloldali radikális Zöld Baloldali Szövetség képviselőjeként választották be az Európai Parlamentbe, így mentelmi jogot szerzett és kiszabadult a fogságból.

Magyarországon – ha elítélik – akár tizenegy év börtönbüntetés is várhat rá.

Több helyről is éles bírálat érkezett a döntés miatt. Mary Khan (AfD) képviselő fekete napnak nevezte a mai napot a parlamenti hitelesség szempontjából. Szerinte a „parlament bal oldali fele” kész a szélsőbaloldali erőszak védelmére. Szerinte az Európai Néppárt egyes tagjai is szeretnék megvédeni Salist a nyomozástól, hogy támadni tudják Orbán Viktor kormányát.