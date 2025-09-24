HammerbandeSalisOrbán ViktorKalapácsos banda

Már a német sajtó is kiakadt a szélsőbalos Salis felmentésén

Az Európai Parlament jogi bizottsága döntött: az olasz képviselő, Ilaria Salis megtarthatja a mentelmi jogát, így Magyarországon nem indítható ellene büntetőeljárás. A döntést éles kritikák érték, és a magyar kormány kettős mércét emlegetett a Salis-ügy kapcsán.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 3:00
Az olasz képviselő, Ilaria Salis
Az olasz képviselő, Ilaria Salis Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
Az Európai Parlament jogi bizottsága kedden elutasította a magyar hatóságok kérését a szélsőbaloldali Ilaria Salis mentelmi joga felfüggesztéséről. Salis állítólag részt vett Hammerbande („Kalapácsos banda”) nevű csoport támadásaiban. Az olasz EU-képviselő megtarthatja mentelmi jogát és így megmenekült a büntetőjogi felelősségrevonás elől. Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a közösségi oldalán élesen bírálta az Európai Parlament jogi bizottságának döntését.

Fotó: AFP

Salis megússza a börtönt?

Salis-t 2023 februárjában vették őrizetbe Magyarországon és több mint egy évig előzetes letartóztatásban tartották. 

Azzal vádolják, hogy részt vett egy szélsőbaloldali csoport támadásaiban. Több áldozat csonttörést és egyéb sérüléseket szenvedett. 2024 júniusában a nőt a baloldali radikális Zöld Baloldali Szövetség képviselőjeként választották be az Európai Parlamentbe, így mentelmi jogot szerzett és kiszabadult a fogságból. 

Magyarországon – ha elítélik – akár tizenegy év börtönbüntetés is várhat rá.

Több helyről is éles bírálat érkezett a döntés miatt. Mary Khan (AfD) képviselő fekete napnak nevezte a mai napot a parlamenti hitelesség szempontjából. Szerinte a „parlament bal oldali fele” kész a szélsőbaloldali erőszak védelmére. Szerinte az Európai Néppárt egyes tagjai is szeretnék megvédeni Salist a nyomozástól, hogy támadni tudják Orbán Viktor kormányát.

Orbán a kettős mércét kritizálja

A magyar kormány többször követelte Salis kiadatását és kritizálta az Európai Parlament hozzáállását az ügyhöz. Orbán Viktor miniszterelnök azzal vádolta Brüsszelt, hogy kettős mércét alkalmaz a szélsőbaloldali bűnözőkkel.

A jogi bizottság ülésén Salis esete mellett több más mentelmi ügy is napirenden szerepelt. A képviselők többek között a lengyel Michal Dworczyk, a magyar Magyar Péter és a német Petr Bystron elleni kérelmeket is vizsgálták – írja a Junge Freiheit.

Borítókép: Az olasz képviselő, Ilaria Salis (Fotó: AFP) 

