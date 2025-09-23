Menczer TamásBrüsszelManfred WeberMagyar Péter

Menczer Tamás: Webernek kell Péter, hogy végrehajtsa a brüsszeli tervet

A kormány megvédi Magyarországot Manfred Webertől és Magyar Pétertől – jelentette ki a kormánypártok kommunikációs igazgatója keddi Facebook-bejegyzésében.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 13:49
Menczer Tamás Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Menczer Tamás szerint az Európai Néppárt elnöke ma is megvédte Magyar Pétert, amikor nem adták ki a „telefontolvaj” mentelmi jogát.

Menczer Tamás szerint az Európai Néppárt elnöke ma is megvédte Magyar Pétert, amikor nem adták ki a „telefontolvaj” mentelmi jogát (Fotó: AFP)

Webernek kell Péter, hogy végrehajtsa a brüsszeli tervet

 – fogalmazott a politikus, hozzátéve: jó, ha tudják, hogy a kormány Magyarországot meg fogja védeni.

Kijelentette: 

nemet mondanak a brüsszeli tervre, a Tisza-adóra, a társasági adó emelésére, a rezsiköltségek három és félszeresére drágítására és az 1000 forintos benzinre egyaránt. Azaz nemet mondanak Manfred Weberre és Magyar Péterre

 – mondta Menczer Tamás.

Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: MTI)

