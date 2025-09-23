Menczer Tamás szerint az Európai Néppárt elnöke ma is megvédte Magyar Pétert, amikor nem adták ki a „telefontolvaj” mentelmi jogát.
Menczer Tamás: Webernek kell Péter, hogy végrehajtsa a brüsszeli tervet
A kormány megvédi Magyarországot Manfred Webertől és Magyar Pétertől – jelentette ki a kormánypártok kommunikációs igazgatója keddi Facebook-bejegyzésében.
Webernek kell Péter, hogy végrehajtsa a brüsszeli tervet
– fogalmazott a politikus, hozzátéve: jó, ha tudják, hogy a kormány Magyarországot meg fogja védeni.
Kijelentette:
nemet mondanak a brüsszeli tervre, a Tisza-adóra, a társasági adó emelésére, a rezsiköltségek három és félszeresére drágítására és az 1000 forintos benzinre egyaránt. Azaz nemet mondanak Manfred Weberre és Magyar Péterre
– mondta Menczer Tamás.
További Külföld híreink
Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: MTI)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Politikai alku révén bújik ki a felelősségre vonás alól Magyar Péter
Az EP megvédte Magyar Pétert, Brüsszel emberét.
Dömötör Csaba: Brüsszel összezárt Salis és Magyar Péter mentelmi ügyében
A Fidesz EP-képviselője a közösségi médiában posztolt.
Leszavazta Dobrev Klára mentelmi jogának felfüggesztését az EP jogi bizottsága
A DK elnöke mentelmi joga felfüggesztésének ügye most a 720 tagú uniós parlament elé kerül.
A dán kormányfő is megszólalt, miután drónok bénították meg a koppenhágai repülőteret + videó
Mette Frederiksen úgy fogalmazott, semmilyen lehetőséget nem zárnak ki arra vonatkozóan, hogy ki állhat az incidens mögött.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Politikai alku révén bújik ki a felelősségre vonás alól Magyar Péter
Az EP megvédte Magyar Pétert, Brüsszel emberét.
Dömötör Csaba: Brüsszel összezárt Salis és Magyar Péter mentelmi ügyében
A Fidesz EP-képviselője a közösségi médiában posztolt.
Leszavazta Dobrev Klára mentelmi jogának felfüggesztését az EP jogi bizottsága
A DK elnöke mentelmi joga felfüggesztésének ügye most a 720 tagú uniós parlament elé kerül.
A dán kormányfő is megszólalt, miután drónok bénították meg a koppenhágai repülőteret + videó
Mette Frederiksen úgy fogalmazott, semmilyen lehetőséget nem zárnak ki arra vonatkozóan, hogy ki állhat az incidens mögött.