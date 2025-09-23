Bennfentes kereskedelem: még nem kérte ki Magyar Péter mentelmi jogát a legfőbb ügyész

Felderítési szakban van, azaz nincs gyanúsítottja a sajtóhírek szerint Magyar Pétert érinthető, bennfentes kereskedelem gyanújával indult eljárásnak – ezt a következtetést lehet levonni a legfőbb ügyész Budai Gyulának írt válaszából, aki az üggyel kapcsolatban írásbeli kérdést tett fel Nagy Gábor Bálintnak.

Budai Gyula Fotó: Balogh Zoltán/MTI

A legfőbb ügyész hangsúlyozta, a nyomozás feladata a részvényvásárlások körülményeinek tisztázása. Amennyiben Magyar Péterrel szemben felmerül a megalapozott gyanú, akkor a legfőbb ügyésznek előbb ki kell kérnie őt az Európai Parlamenttől, azután hallgathatják ki gyanúsítottként, hiszen Magyarnak EP-képviselőként mentelmi joga van. Magyar Péter mentelmi jogának kiadására azonban kevés az esély, főleg annak fényében, hogy a telefonlopási ügyében is úgy néz ki, az ellenzéki politikus megússza a felelősségre vonást. Az EP illetékes szakbizottsága ugyanis kedden meghozta döntését, és nem javasolja, hogy a Tisza Párt elnökének felfüggesszék a mentelmi jogát. A végső döntés az Európai Parlament kezében van, de elég nyilvánvaló, hogy a többség a szakbizottság javaslata alapján fog szavazni.

Gyanús részvényvásárlás

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a nyomozás előzménye, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) egy 2023-as részvényügylet miatt több személlyel, köztük Magyar Péterrel kapcsolatban is bennfentes kereskedelem miatt folytat vizsgálatot.

Az Index információi szerint ugyanis Magyar Péter egy alkalommal a tőzsdezárás előtti órákban minden birtokában lévő részvényt eladott, majd több tízmillió forint értékben vásárolt olyan papírokat, amelyekről csak tőzsdezárás után derült ki hivatalosan, hogy egy visszavásárlási akció miatt az értékük jelentősen megnő. A lap részletesen beszámolt az esetről: 2023. július 21-én, pénteken este, tőzsdezárás után Mészáros Lőrinc cége, az Opus Global Nyrt. részvény-visszavásárlási akciót jelentett be, ami jelentősen növelte a papírok árfolyamát. Ugyanezen a napon, délután három órakor, tehát a tőzsdezárás és az akció bejelentése előtt Magyar Péter az összes egyéb részvényét eladta és több tízmillió forint értékben vásárolt Opus-részvényeket.