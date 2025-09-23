  • Magyar Nemzet
  • Bennfentes kereskedelem: még nem kérte ki Magyar Péter mentelmi jogát a legfőbb ügyész
Európai ParlamenttőzsdeVirág BarnabásMNBügyészMagyar Péter

Bennfentes kereskedelem: még nem kérte ki Magyar Péter mentelmi jogát a legfőbb ügyész

Még nincs gyanúsítottja a sajtóhírek szerint Magyar Péter érintettségét felvető, bennfentes kereskedelem miatt indult nyomozásnak– ez derül ki a legfőbb ügyész Budai Gyulának címzett válaszából. Az ügyben a miniszteri biztos írásbeli kérdéssel fordult Nagy Gábor Bálinthoz, aki azt is hangsúlyozta, hogy a nyomozó ügyészség vizsgálja a részvényvásárlások körülményeit. Magyar egyébként csak akkor lehetne gyanúsított, ha a mentelmi jogát felfüggesztené az Európai Parlament.

Munkatársunktól
2025. 09. 23. 13:28
Felderítési szakban van, azaz nincs gyanúsítottja a sajtóhírek szerint Magyar Pétert érinthető, bennfentes kereskedelem gyanújával indult eljárásnak – ezt a következtetést lehet levonni a legfőbb ügyész Budai Gyulának írt válaszából, aki az üggyel kapcsolatban írásbeli kérdést tett fel Nagy Gábor Bálintnak.

Magyar Péter
Budai Gyula  Fotó: Balogh Zoltán/MTI 

A legfőbb ügyész hangsúlyozta, a nyomozás feladata a részvényvásárlások körülményeinek tisztázása. Amennyiben Magyar Péterrel szemben felmerül a megalapozott gyanú, akkor a legfőbb ügyésznek előbb ki kell kérnie őt az Európai Parlamenttől, azután hallgathatják ki gyanúsítottként, hiszen Magyarnak EP-képviselőként mentelmi joga van. Magyar Péter mentelmi jogának kiadására azonban kevés az esély, főleg annak fényében, hogy a telefonlopási ügyében is úgy néz ki, az ellenzéki politikus megússza a felelősségre vonást. Az EP illetékes szakbizottsága ugyanis kedden meghozta döntését, és nem javasolja, hogy a Tisza Párt elnökének felfüggesszék a mentelmi jogát. A végső döntés az Európai Parlament kezében van, de elég nyilvánvaló, hogy a többség a szakbizottság javaslata alapján fog szavazni.

 Gyanús részvényvásárlás

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a nyomozás előzménye, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) egy 2023-as részvényügylet miatt több személlyel, köztük Magyar Péterrel kapcsolatban is bennfentes kereskedelem miatt folytat vizsgálatot.

Az Index információi szerint ugyanis Magyar Péter egy alkalommal a tőzsdezárás előtti órákban minden birtokában lévő részvényt eladott, majd több tízmillió forint értékben vásárolt olyan papírokat, amelyekről csak tőzsdezárás után derült ki hivatalosan, hogy egy visszavásárlási akció miatt az értékük jelentősen megnő. A lap részletesen beszámolt az esetről: 2023. július 21-én, pénteken este, tőzsdezárás után Mészáros Lőrinc cége, az Opus Global Nyrt. részvény-visszavásárlási akciót jelentett be, ami jelentősen növelte a papírok árfolyamát. Ugyanezen a napon, délután három órakor, tehát a tőzsdezárás és az akció bejelentése előtt Magyar Péter az összes egyéb részvényét eladta és több tízmillió forint értékben vásárolt Opus-részvényeket. 

Zajlik az ügyészségi nyomozás

A rá következő hétfőn, tőzsdenyitás után emelt árfolyamon eladta ezeket a részvényeket, amivel jelentős, több millió forintos haszonra tett szert – írta saját forrásra hivatkozva az Index, hozzátéve, hogy ebben az időben Magyar Péter a Magyar Bankholding Zrt., tehát Mészáros Lőrinc bankjának a felügyelőbizottsági tagja volt. A lap szerint a Tisza Párt vezetője jelentős bevételre tett szert az ügylettel. Ezt erősíti az a hangfelvétel is, amin Magyar korábbi barátnője, Vogel Evelin elmondta, hogy az ellenzéki politikus egyszer megemlítette, hogy belsős információk segítségével „játszadozik“ a tőzsdén és van kilencvenmilliója részvényekben. Mindezekkel összefüggésben a Központi Nyomozó Főügyészségen (KNYF) is eljárás van folyamatban. Ez az az eljárás, amire Budai Gyula is rákérdezett.

Az MNB elítéli a verbális erőszakot

Ide tartozik az is, hogy Magyar Péter a vizsgálat megindítása után ordibálva kérte számon a jegybank egyik női munkatársát. Ezzel kapcsolatban Virág Barnabás leszögezte: az MNB határozottan elítéli a verbális erőszakot, tevékenysége során kizárólag a törvényeknek alávetve, a politikától függetlenül működik. Az MNB meggyőződése szerint a törvények mindenkire egyaránt vonatkoznak, pártállástól és pozíciótól függetlenül.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Kurucz Árpád)

 

