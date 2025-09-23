Rasszista jellegű megjegyzést tett közzé a Tisza mögé besoroló kormányellenes történész

Megdöbbentő, rasszista jellegű hozzászólást engedett meg magának az apai ágon olasz származású történész, Stefano Bottoni, aki a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) tudományos munkatársa. A Facebook-oldalán tett közzé egy bejegyzést vasárnap a Hősök terén rendezett ellenzéki tüntetésről, amelyet éppen a közbeszéd eldurvulása ellen hívtak össze, majd a poszt alatt egy kommentben valaki megjegyezte, hogy Józsefvárosban nyert a Fidesz jelölte az időközi önkormányzati választáson.

Stefano Bottoni (Fotó: Képernyőkép)

Erre reagálva Bottoni azt írta: „Az egy masszívan cigány lakta körzet, ami jelenleg a Fidesz aranytyúkja (Kocsisék erre építettek)” A történész itt nyilvánvalóan Kocsis Mátéra, a Fidesz frakcióvezetőjére, egykori helyi polgármesterre utalt.

Az általánosító és a választókat származási alapon csoportosító megjegyzés egy MTA-munkatárstól azért is rendkívül veszélyes, mert sokak által ismert, közvélemény-formáló személyről van szó. Bottoni egyébként régóta ádáz ellensége a Fidesz–KDNP-kormánynak, korábban Orbán Viktor miniszterelnökről írt könyvet, amelyben a kádári diktatúrához hasonlította a mai Magyarországot.

Hergelésre alkalmas

A cigány kisebbség elleni hergelésre is alkalmas bejegyzés hangvétele kísértetiesen emlékeztet arra az esetre, ami a közelmúltban okozott botrányt. A nyár elején a Roma Sajtóközpont számolt be arról, hogy rasszista, cigányellenes uszítás terjed a közösségi médiában. „Június 1., masszív cigányírtás, terjeszd a hírt” – több ezer ilyen és ehhez hasonló hozzászólás jelent meg a felületeken. A szervezet szerint a gyűlöletkeltő megjegyzések elsősorban a magyar nyelvű TikTok-videók kommentmezőit lepték el. – A többnyire beazonosíthatatlan felhasználók látszólag válogatás nélkül célozták a tartalmakat, még gyerekeknek szánt videók alá is kerültek a romák megölésére buzdító hozzászólások – írta akkor a Roma Sajtóközpont.

Tisza-szimpatizáns

Visszatérve Stafano Bottonira, a cigányozó történész egyértelműen a Tisza Párt és Magyar Péter mellé állt, erről is beszélt a Válasz online portálnak márciusban adott interjúban. Amikor a szerző arról kérdezte, hogy értelmiségi énje nem várna el egyértelműbb állásfoglalást Magyar Pétertől a pride és Ukrajna mellett, Bottoni azt válaszolta: „Túl vagyok én már ezen. Azon is, hogy a saját személyes ízlésemet kérjem számon mondjuk egy kampányklipen. Úgy vagyok vele, hogy ezeket a kérdéseket majd átbeszéljük, ha legyőzte Orbánt és rendszerét.”