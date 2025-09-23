  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Rasszista jellegű megjegyzést tett közzé a Tisza mögé besoroló kormányellenes történész
Orbán ViktorKocsis MátéJózsefvárosbandiktatúraStefano Bottoni

Rasszista jellegű megjegyzést tett közzé a Tisza mögé besoroló kormányellenes történész

Az MTA egyik tudományos munkatársa szerint azért tudott nyerni a Fidesz képviselőjelöltje vasárnap Józsefvárosban, mert „cigánylakta” körzetben rendezték az önkormányzati választást. Ezt Stefano Bottoni történész írta a saját Facebook-oldalán egy bejegyzése alatt. A mai Magyarországot a kádári diktatúrával párhuzamba állító történész korábban egyértelműen állást foglalt Magyar Péter mellett a Tisza Párt győzelmét várva.

Munkatársunktól
2025. 09. 23. 12:02
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megdöbbentő, rasszista jellegű hozzászólást engedett meg magának az apai ágon olasz származású történész, Stefano Bottoni, aki a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) tudományos munkatársa. A Facebook-oldalán tett közzé egy bejegyzést vasárnap a Hősök terén rendezett ellenzéki tüntetésről, amelyet éppen a közbeszéd eldurvulása ellen hívtak össze, majd a poszt alatt egy kommentben valaki megjegyezte, hogy Józsefvárosban nyert a Fidesz jelölte az időközi önkormányzati választáson. 

Tisza
Stefano Bottoni (Fotó: Képernyőkép)

Erre reagálva Bottoni azt írta: „Az egy masszívan cigány lakta körzet, ami jelenleg a Fidesz aranytyúkja (Kocsisék erre építettek)” A történész itt nyilvánvalóan Kocsis Mátéra, a Fidesz frakcióvezetőjére, egykori helyi polgármesterre utalt.

Az általánosító és a választókat származási alapon csoportosító megjegyzés egy MTA-munkatárstól azért is rendkívül veszélyes, mert sokak által ismert, közvélemény-formáló személyről van szó. Bottoni egyébként régóta ádáz ellensége a Fidesz–KDNP-kormánynak, korábban Orbán Viktor miniszterelnökről írt könyvet, amelyben a kádári diktatúrához hasonlította a mai Magyarországot.

Hergelésre alkalmas

A cigány kisebbség elleni hergelésre is alkalmas bejegyzés hangvétele kísértetiesen emlékeztet arra az esetre, ami a közelmúltban okozott botrányt. A nyár elején a Roma Sajtóközpont számolt be arról, hogy rasszista, cigányellenes uszítás terjed a közösségi médiában. „Június 1., masszív cigányírtás, terjeszd a hírt” – több ezer ilyen és ehhez hasonló hozzászólás jelent meg a felületeken. A szervezet szerint a gyűlöletkeltő megjegyzések elsősorban a magyar nyelvű TikTok-videók kommentmezőit lepték el. – A többnyire beazonosíthatatlan felhasználók látszólag válogatás nélkül célozták a tartalmakat, még gyerekeknek szánt videók alá is kerültek a romák megölésére buzdító hozzászólások – írta akkor a Roma Sajtóközpont.

Tisza-szimpatizáns

Visszatérve Stafano Bottonira, a cigányozó történész egyértelműen a Tisza Párt és Magyar Péter mellé állt, erről is beszélt a Válasz online portálnak márciusban adott interjúban. Amikor a szerző arról kérdezte, hogy értelmiségi énje nem várna el egyértelműbb állásfoglalást Magyar Pétertől a pride és Ukrajna mellett, Bottoni azt válaszolta: „Túl vagyok én már ezen. Azon is, hogy a saját személyes ízlésemet kérjem számon mondjuk egy kampányklipen. Úgy vagyok vele, hogy ezeket a kérdéseket majd átbeszéljük, ha legyőzte Orbánt és rendszerét.”

Ez a mondat emlékeztet Tarr Zoltán Tisza-alelnök emlékezetes kijelentésére, amely szerint „választást kell nyerni, utána mindent lehet”. Az akadémiai munkatárs „személyes ízléséről” sokat elárul, hogy már a cigányok elleni hergelést is legitim eszköznek tartja a kormány elleni hadjáratban.

A 444 sem bírta elviselni

A hétvégén Józsefváros egyik önkormányzati választókerületében a fideszes jelölt százalékosan 52:42-re győzte le a közös ellenzéki indulót. A kutyapárti jelölt mögé beállt a komplett baloldal, Pikó András polgármester és a Tisza mellett kampányoló Jámbor András képviselő is. A 444 azonban látszólag nehezen törődött bele a hivatalos eredménybe, inkább behazudtak egy baloldali győzelmet. Ha pedig hazudtak, akkor nem is álltak meg félúton: egyenesen csúnya fideszes vereséget költöttek a valóságos baloldali kudarcból. Az esetről itt írtunk bővebben.

Borítókép: Stefano Bottoni (Fotó: Képernyőkép)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekturkáló

Bokros ténykedései tényleg felejthetetlenek

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az a baj ezzel a ki tudja, hová és merre haladó világgal, hogy minden majdnem olyan.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.