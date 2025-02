Index: Valóban bennfentes kereskedést követhetett el Magyar Péter, a jegybank vizsgálatot folytat

Magyar Péter egy alkalommal a tőzsdezárás előtti órákban minden birtokában lévő részvényt eladott, majd több tízmillió forint értékben vásárolt olyan papírokat, melyekről csak tőzsdezárás után derült ki hivatalosan, hogy egy visszavásárlási akció miatt az értékük jelentősen megnő – írta saját információira hivatkozva csütörtökön az Index.

Bennfentes kereskedés gyanúja Magyar Péterrel szemben Fotó: Hatlaczki Balazs

A lap részletesen beszámolt az esetről. Még 2023. július 21-én, pénteken este, tőzsdezárás után Mészáros Lőrinc cége, az Opus Global Nyrt. részvény-visszavásárlási akciót jelentett be, ami jelentősen növelte a papírok árfolyamát. Ugyanezen a napon, délután három órakor, tehát a tőzsdezárás és az akció bejelentése előtt Magyar Péter az összes egyéb részvényét eladta és több tízmillió forint értékben vásárolt Opus-részvényeket.

A rá következő hétfőn, tőzsdenyitás után emelt árfolyamon eladta ezeket a részvényeket, amivel jelentős, több millió forintos haszonra tett szert.

Az Index forrása hangsúlyozta, hogy ebben az időben Magyar Péter a Magyar Bankholding Zrt., tehát Mészáros Lőrinc bankjának a felügyelőbizottsági tagja volt. A lap forrása szerint a Tisza Párt vezetője jelentős bevételre tett szert az ügylettel.

– A Magyar Nemzeti Bank az Opus-részvények kapcsán azonban több személlyel, így Magyar Péterrel kapcsolatban is bennfentes kereskedelem gyanúja miatt vizsgálatot folytat. Az ügyben erre a hétre Vogel Evelint is tanúként beidézték – írta az Indexnek a forrás, aki szerint két kérdés is felvetődik az ügyben.

Az egyik, honnan tudta Magyar Péter, hogy Opus-részvényeket kell vásárolni péntek délután, mert azokat hétfőn drágábban el lehet adni? A másik, Mészáros Lőrinc bankjának felügyelőbizottsági tagjaként értesülhetett-e arról Magyar Péter, hogy tőzsdezárás után az üzletember többségi tulajdonában álló Opus részvény-visszavásárlási programot jelent be, amely hatással lesz hétfőtől az árfolyamra?

Az Index úgy tudja, az ügyben hivatalos eljárás folyik.

Emiatt hallgathatják meg Vogelt

Előzményképpen fel kell idézni: egy tavaly nyilvánosságra került hangfelvételen Vogel Evelin, Magyar Péter korábbi párja arról beszél röviden, hogy a Tisza Párt vezetője kilencvenmillió forintnyi részvénnyel rendelkezik, amit olyan tőzsdei információk segítségével keresett, amelyekről „nem kellett volna tudnia”. A Magyar Nemzet korábban megírta, a felvétel miatt bennfentes kereskedelem gyanújával feljelentés érkezett a Nemzeti Nyomozó Irodához, ahol nyomozási is indult.

Magyar Péter tagadta, hogy visszaélést követett volna el, legutóbb éppen a hét elején, a Partizánnak nyilatkozva. Itt az interjút is le akarta állítani a téma felvetése miatt.