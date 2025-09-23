Ahogy a Magyar Nemzetben is írtunk róla, az EP bizottsága döntött Ilaria Salis mentelmi jogával kapcsolatban. Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a közösségi oldalán élesen bírálta az Európai Parlament jogi bizottságának döntését. Bejegyzésében úgy fogalmazott: felfoghatatlan és felháborító, hogy a testület szerinte legitimálja a szélsőbaloldali terrorizmust.
Kovács Zoltán államtitkár kifakadt a brüsszeli döntésre
A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős magyar államtitkár élesen bírálta az Európai Parlament jogi bizottságának legfrisebb döntését. Kovács Zoltán szerint Ilaria Salis és társai előre eltervezett bűncselekményt követtek el Magyarországon, és a brüsszeli döntéssel valójában egy veszélyes bűnözőt bújtatnak.
Kovács hangsúlyozta:
az antifasiszta Ilaria Salis és társai előre eltervezett céllal érkeztek Magyarországra, hogy politikai meggyőződésből embereket bántalmazzanak az utcán.
Kijelentette, hogy ez nem politikai ügy, hanem terrorizmus. Az államtitkár szerint a brüsszeli politikusok mindent megtesznek annak érdekében, hogy Ilaria Salis elkerülje a felelősségre vonást, és a mentelmi jog fenntartásával valójában egy antifasiszta terroristát bújtatnak. Kovács Zoltán hozzátette: nem felejtünk és nem adjuk fel, mert szerinte Salis egy veszélyes bűnöző, akinek börtönben a helye.
Borítókép: Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár (Forrás: Facebook)
