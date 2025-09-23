Kovács Zoltán államtitkár kifakadt a brüsszeli döntésre

Kovács hangsúlyozta:

az antifasiszta Ilaria Salis és társai előre eltervezett céllal érkeztek Magyarországra, hogy politikai meggyőződésből embereket bántalmazzanak az utcán.

Kijelentette, hogy ez nem politikai ügy, hanem terrorizmus. Az államtitkár szerint a brüsszeli politikusok mindent megtesznek annak érdekében, hogy Ilaria Salis elkerülje a felelősségre vonást, és a mentelmi jog fenntartásával valójában egy antifasiszta terroristát bújtatnak. Kovács Zoltán hozzátette: nem felejtünk és nem adjuk fel, mert szerinte Salis egy veszélyes bűnöző, akinek börtönben a helye.