Ismét megúszta: az EP bizottsága döntött Ilaria Salis mentelmi jogával kapcsolatban

Az Európai Parlament Jogi Bizottsága nem vonja meg Ilaria Salis, a Zöldek és Olasz Baloldal Szövetsége párt európai parlamenti képviselője mentelmi jogát – írja az ansa.it.

Ilaria Salis olasz szélsőbaloldali aktivista. Fotó: Anadolu/Riccardo de Luca

A szavazás zárt ajtók mögött zajlott és pár percig tartott, 13 képviselő elutasította Salis mentelmi jogának megvonását, míg 12-en támogatták. Parlamenti források szerint két Európai Néppárt-képviselő szavazata döntött, de hogy kik voltak pontosan, az nem derült ki, mivel a szocialista és demokrata képviselőcsoport kérésére titkos szavazást tartottak.

A Jogi Bizottság ma úgy döntött, hogy megvédi a mentelmi jogomat és a parlament függetlenségét és elutasítja a magyar rezsim kérelmét a mentelmi jogom visszavonására

– kommentálta első körben a történteket Salis. „Ez egy fontos és pozitív jelzés. Teljesen biztos vagyok, hogy a Parlament az októberi plenáris ülésen megerősíti a döntést és ezáltal megerősíti a jogállamiság és a demokratikus garanciák központi szerepét” – zárta röviden.