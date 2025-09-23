  • Magyar Nemzet
Ismét megúszta: az EP bizottsága döntött Ilaria Salis mentelmi jogával kapcsolatban

Titkos szavazáson döntött az Európai Parlament Jogi Bizottsága: nem vonják meg Ilaria Salis mentelmi jogát, így a magyar bíróság előtt sem kell megjelennie. A szavazás kimenetelét két néppárti voks billentette el a Zöldek és a baloldal képviselője javára. Brüsszel megvédte a bűnöző olasz képviselőt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 12:08
Ilaria Salis olasz szélsőbaloldali aktivista Fotó: GABRIELE MARICCHIOLO Forrás: NurPhoto
Az Európai Parlament Jogi Bizottsága nem vonja meg Ilaria Salis, a Zöldek és Olasz Baloldal Szövetsége párt európai parlamenti képviselője mentelmi jogát – írja az ansa.it.

Ilaria Salis
Ilaria Salis olasz szélsőbaloldali aktivista. Fotó: Anadolu/Riccardo de Luca

A szavazás zárt ajtók mögött zajlott és pár percig tartott, 13 képviselő elutasította Salis mentelmi jogának megvonását, míg 12-en támogatták. Parlamenti források szerint két Európai Néppárt-képviselő szavazata döntött, de hogy kik voltak pontosan, az nem derült ki, mivel a szocialista és demokrata képviselőcsoport kérésére titkos szavazást tartottak. 

A Jogi Bizottság ma úgy döntött, hogy megvédi a mentelmi jogomat és a parlament függetlenségét és elutasítja a magyar rezsim kérelmét a mentelmi jogom visszavonására

– kommentálta első körben a történteket Salis. „Ez egy fontos és pozitív jelzés. Teljesen biztos vagyok, hogy a Parlament az októberi plenáris ülésen megerősíti a döntést és ezáltal megerősíti a jogállamiság és a demokratikus garanciák központi szerepét” – zárta röviden.

A szélsőbaloldali európai parlamenti képviselő exkluzív interjút adott a Corriere della Sera olasz napilapnak, melyben úgy nyilatkozik, nem az igazságszolgáltatás elől menekül, ugyanakkor leszögezi azt is, hogy nem akar újra a magyar bíróság elé állni. Azt szeretné, ha hazájában folytatnák le az ellene indított kivizsgálást, kizárólag az olasz igazságszolgáltatás pártatlanságában bízik.

 Az olasz antifa továbbra is azt állítja, hogy politikai per folyik ellene Magyarországon, de valójában már döntés született az ügyében. Salis úgy fogalmazott a lapnak, hogy sohasem akart kibújni az igazságszolgáltatás alól, azt azonban megköveteli, hogy tisztességes és igazságos tárgyalásban lehessen része.  Azt állítja, mindez Magyarországon lehetetlen, ezért elengedhetetlen, hogy mentelmi jogát továbbra is megtarthassa. 

Arra hivatkozik, hogy a napokban Kovács Zoltán államtitkár egy börtön koordinátáival válaszolt egy bejegyzésére, Orbán Viktor pedig terroristaként tartja számon. Mindez szerinte azt igazolja, hogy politikai üldözés folyik ellene Magyarországon. Szerinte a politikusok már döntést hoztak ügyében, a magyar bíróság nem független szerv, embertelen börtönkörülmények várnának rá Magyarországon. 

A képviselő arra is kitért, igazából azt szeretné, ha mentelmi joga megtartásával folytatnák le az ellene indított kivizsgálást, de nem Magyarországon, hanem Olaszországban. Mindeközben szabadlábon lenne és folytathatná képviselői tevékenységét. Ezt az Európai Parlament képviselőinek mentelmi jogáról szóló 7. jegyzőkönyv 9. cikke írja elő, miszerint nem tartóztathatnák le, de bíróság elé állíthatnák.

 A szavazás előtti estén az olasz antifa úgy nyilatkozott, retteg attól, hogy újra visszakerül a budapesti börtönbe. Mint mondta, az olasz kormányhoz fordul, hogy avatkozzon be és találjon megoldást arra, hogy demokratikus keretek között születhessen döntés ügyéről.

Silvia Sardone, a Liga európai parlamenti képviselője a portálnak egyértelműen leszögezte, nem kegyelmeznek Salisnak a szavazás során. Hozzáfűzte, nagyon érdekes, hogy vannak emberek, akik rengeteget beszélnek az igazságos perekről, az igazságszolgáltatás fontosságáról. Amikor azonban rajtuk a sor, akkor mindent megtesznek, hogy kibújjanak alóla. 

Kiemelte

Ilaria Salis folyamatosan felhívásokat intéz, hogy megpróbálja meggyőzni európai parlamenti képviselő kollégáit, hogy szavazzanak mentelmi joga megvonása ellen. Ebben az a legérdekesebb, hogy az ellene felhozott vádak egy olyan időszakra vonatkoznak, amikor még nem volt parlamenti képviselő.

Végül azzal zárta rövid nyilatkozatát, a patrióták egyhangúlag Salis mentelmi jogának megvonása mellett fognak szavazni.

Borítókép: Ilaria Salis olasz szélsőbaloldali aktivista (Fotó: AFP)

