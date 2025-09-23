Az Európai Unió (EU) azt vizsgálja, hogyan lehetne létrehozni egy „drónfalat” az EU keleti határa mentén – a projektet az orosz drónok lengyelországi behatolása sürgetővé tette. Elemzők és tisztviselők szerint a behatolás – amelyet Moszkva tagad –, rávilágított Európa és a NATO drónokkal szembeni védekezőképességének hiányosságaira, bár a lengyel és NATO-erők több drónt is lelőttek.
Tényleg itt a háború: már drónfalat épít a Nyugat
Ukrajnát teljes mértékben be kellene vonni a NATO határainak védelmét szolgáló drónfal terveibe, mert rendelkezik a szükséges tapasztalattal és szakértelemmel – jelentette ki Litvánia külügyminisztere.
Az EU védelmi rendszerében nagy rések vannak. Nincs megfelelő felszerelésünk, amellyel felismerhetnénk, nyomon követhetnénk, majd megsemmisíthetnénk a drónokat. Nincs ilyen felszerelésünk
– nyilatkozott Kestutis Budrys a Reuters brit hírügynökségnek az ENSZ-ben. Budrys szerint Ukrajna minden éjjel harcol a drónok ellen, és rendelkezik az azok elleni küzdelemhez szükséges integrált rendszerekkel. „Ezt a technológiát a frontvonalra kell vinni, és ott kell kiépíteni, hogy az ukránokkal együtt hatékonyan működhessen” – mondta Budrys.
A NATO légterébe történt orosz behatolásokról Budrys azt mondta, hogy Moszkva kihasználja a szövetség habozását és vitáit arról, hogyan reagáljon, hogy kiterjessze a szürke zónákat.
Nagyon világosan meg kell fogalmaznunk és meg kell mutatnunk Oroszországnak, ha tovább fokozzák az eszkalációt, az keményebb válaszlépéseket fog eredményezni
– mondta.
További Külföld híreink
Hasonlóan vélekedett Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az ENSZ-ben elhangzott figyelmeztetésében, miszerint Oroszország ne „jöjjön ide panaszkodni”, ha legközelebb repülőgépet vagy rakétát lőnek le, amikor belépnek a lengyel légtérbe.
Michael Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-küldöttje a Biztonsági Tanács múlt heti ülésén, amelyen az orosz légtérsértéseket vitatták meg, kijelentette, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei meg fogják védeni az észak-atlanti katonai szövetség területének minden centiméterét.
Arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államok miért gyakorol nyomást Európára, hogy szigorítsa az Oroszország szénhidrogén-ágazatára vonatkozó szankciókat, miközben saját szankciók bevezetését halogatja, Budrys azt válaszolta, hogy Washingtonnak igaza van.
Tükörbe kell néznünk
– mondta. „Az a tény, hogy néhány európai ország tavaly növelte az Oroszországból származó cseppfolyósítottföldgáz-importot, nemcsak szégyenletes, hanem veszélyes is, mert így Oroszország háborús gépezetét tápláljuk – mondta, hozzátéve, hogy a Gazpromhoz és a Novatekhez hasonló orosz energiaipari vállalatokra kiszabott szankciók hitelesebbé tennék az uniót.
További Külföld híreink
Ha az EU rendet teremt saját házában, akkor könnyebb lesz megfelelően összehangolt stratégiát kidolgozni az Egyesült Államokkal – hangoztatta.
Az Egyesült Államok és az Egyesült Államokkal való koordináció nélkül az európai szankciók gyengék. Ha az Egyesült Államok áll az élen és húzza a szekeret, akkor működik
– vélekedett a litván politikus.
Az EU jelenleg a 19., Oroszországra vonatkozó szankciócsomagot vizsgálja, amely magában foglalná az orosz cseppfolyósítottföldgáz-vásárlások fokozatos megszüntetését 2027-ig.
Borítókép: Katonai drón – illusztráció (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Putyin a folyamatos provokációval üzen a NATO-nak?
A közelmúlt eseményei rettegésben tartják Európát.
Szijjártó Péter szerint fontos gazdasági kapcsolat alakul Kubával
Szijjártó Péter New Yorkból jelentkezett be.
Ismét megúszta: az EP bizottsága döntött Ilaria Salis mentelmi jogával kapcsolatban
A szélsőbaloldali európai parlamenti képviselőnek nem kell egyelőre bíróság elé állnia Magyarországon. Brüsszel megvédte a bűnöző olasz képviselőt.
Itt a brüsszeli döntés Magyar Péterről
Politikai paktum Brüsszelben.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Putyin a folyamatos provokációval üzen a NATO-nak?
A közelmúlt eseményei rettegésben tartják Európát.
Szijjártó Péter szerint fontos gazdasági kapcsolat alakul Kubával
Szijjártó Péter New Yorkból jelentkezett be.
Ismét megúszta: az EP bizottsága döntött Ilaria Salis mentelmi jogával kapcsolatban
A szélsőbaloldali európai parlamenti képviselőnek nem kell egyelőre bíróság elé állnia Magyarországon. Brüsszel megvédte a bűnöző olasz képviselőt.
Itt a brüsszeli döntés Magyar Péterről
Politikai paktum Brüsszelben.