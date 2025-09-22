Éveket késett a NATO a drónfenyegetés kezelésében + videó

A NATO gyorsan reagált a szeptember 10-i orosz dróntámadásra, amely több kilométerre is behatolt a lengyel légtérbe. A szövetség azonnali válaszlépésként elindította az Eastern Sentry (Keleti Őrszem) hadműveletet, amelyben szövetséges csapatokat és harci repülőgépeket telepítettek Lengyelországba.

A török légierő Turkish Stars-bemutatót tart a NATO-napok második napján Ostravában és a cseh légierő napjain Mosnovban, Csehországban, 2025. szeptember 21-én (Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto)

Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő szerint a döntés egyszerre elrettentés és gyakorlati válaszlépés, de nem pótolja az elmúlt évek mulasztásait.

Az biztos, hogy a drónok – akár alacsonyan, akár közepes magasságban repülnek – radarral nehezen észlelhetők, és elhárításuk teljesen új kihívást jelent a NATO számára. Ennek megfelelően a szervezetnek fel kell készülnie, de nehéz másként jellemezni a helyzetet, mint bűnös hanyagságként, hogy csak most kezdenek pánikolni

– fogalmazott a Magyar Nemzetnek adott interjúban a szakértő. Felidézte, hogy drónokat és kisebb pilóta nélküli repülőket a háború eleje óta rendszeresen bevetnek a front mindkét oldalán. „Három és fél éve tart a háború, és ezeknek a drónoknak a lelövése hagyományos légvédelmi eszközökkel nehéz vagy egyszerűen gazdaságtalan. Az, hogy a NATO most kapkod, egyszerűen röhejes” – mondta. Somkuti Bálint szerint a mostani telepítések inkább politikai üzenetet hordoznak, mintsem ténylegesen növelnék a védelmi képességeket.

Nagyon kevés információ áll rendelkezésre, de annyi biztos, hogy rövid idő alatt megszületett egy komoly megállapodás a NATO és Lengyelország között. Varsó megkapja az ukrán tapasztalatokat az orosz – műanyagból és fából épített, alacsony sebességű – drónok elhárításával kapcsolatban. Előbb-utóbb a szövetség is rendelkezni fog hasonló képességekkel, de ez még nem a holnap problémája

– hangsúlyozta. Hozzátette, a provokációk lehetősége továbbra is fennáll. „Megnyílik egy ablak arra, hogy ha Oroszország akar, több ilyen támadást is el tud követni, mert a NATO jelenleg nem rendelkezik megfelelő képességekkel ennek az elhárítására. Ez nem lehet meglepetés, hiszen a háború már 3,5 éve tart” – figyelmeztetett. Arra a kérdésre, hogy a NATO hosszabb távon állandóan megerősített jelenlétet tarthat-e fenn Lengyelországban, Somkuti emlékeztetett: