Telefonon tárgyalt Orbán Viktor és Donald Trump

Ilaria SalisOlaszországmentelmi jog

Ilaria Salis a demokratikus jogok védelmezőjeként állítja be magát

Felkavarta Olaszországot, hogy Ilaria Salis szélsőbaloldali képviselő továbbra is mentességet élvezhet az Európai Parlamentben. Az olasz antifát azzal vádolják Budapesten, hogy agyba-főbe vert ártatlan utcai járókelőket. Sajtóelemzések szerint veszélyes üzenetet hordoz Ilaria Salis mentegetése.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 09. 25. 0:02
Ilaria Salis
Ilaria Salis Forrás: AFP
Ilaria Salis pillanatnyilag megmenekült. Október 7-én azonban nem lesz könnyű dolga, hiszen nyílt szavazáson dől majd el, hogy kik azok, akik bűnözőket rejtegetnek az európai intézményekben – írják az olasz lapok. Kétségtelenül erősen felkavarta Olaszországot, hogy a szélsőbaloldali aktivista végül megtarthatta mentelmi jogát. Megdöbbenéssel szemlélik, hogy Salis siránkozása végül mégiscsak meggyőzte kollégáit. Az olasz lapok most az antifa további terveiről cikkeznek, miszerint a szélsőbaloldali képviselő, az olasz igazságügyi miniszterhez, Carlo Nordióhoz kíván fordulni, hogy tegyen meg minden szükséges lépét, hogy megmenekülhessen a magyar igazságszolgáltatástól. Védőügyvédjei Eugenio Losco és Mauro Staini tehát azt tervezik, hogy az olasz kormány bevonásával tartják távol Salist a budapesti börtöntől. Salis azt is felvetette, mentelmi jogának megtartása mellett is hajlandó bíróság elé állni, de kizárólag hazájában. Több alkalommal is kijelentette, hogy kizárólag az olasz bíróság pártatlanságában bízik.

Ilaria Salis mentelmi ügye felkavarja Olaszországot: az EP megvédte, Orbánt és Melonit bírálja, miközben a magyar bíróság elől menekülne.
Ilaria Salis mentelmi ügye felkavarja Olaszországot: az EP megvédte, Orbánt és Melonit bírálja, miközben a magyar bíróság elől menekülne
Fotó: AFP

Az olasz lapok beszámolnak a magyarok felháborodásáról is. Kovács Zoltán kormányzati kommunikációért felelős államtitkár szavait idézik, miszerint az Európai Parlament legitimizálja a szélsőbaloldal terrorizmusát. Brüsszeli kollégái mindent megtesznek, hogy Salisnak ne kelljen felelősséget vállalnia tetteiért. Bűnözőt igazolnak, terroristát rejtegetnek. 

Kétségtelen, hogy igen veszélyes üzenete van Salis megmentésének. Különösen a jelenlegi helyzetben, amikor Olaszország puskaporos hordóvá vált, a szélsőbaloldali szervezetek rendszeresen tüntetnek a gázai háború ellen. 

Valódi céljuk azonban a Giorgia Meloni vezette kormány ellehetetlenítése. Mindeközben komoly károkat tesznek olyan igen becses műemlék épületekben, mint a milánói pályaudvar. Az elemzések rámutatnak, hogy Salis mentegetése azt üzeni az utcákon tomboló lázadóknak, sohasem fogják elszámoltatni a rendbontásokért, nem kell felelősséget vállalniuk tetteikért.

Ilaria Salis exkluzív interjút adott az Il manifesto olasz napilapnak azt követően, hogy az Európai Parlament jogi bizottsága szavazataival nem támogatta mentelmi jogának megvonását. A Zöldek és Olasz Baloldal Szövetsége párt európai parlamenti képviselője úgy fogalmazott, budapesti börtönből való megszabadítása az erőviszonyok megváltozásának eredménye. Salis hangsúlyozza, a végső döntés október 7-én születik meg ügyében, de bizalommal tölti el a jogi bizottság hozzáállása. 

Reménykedik, de fel van készülve arra is, hogy a szélsőjobboldal és a fasiszták még erőteljesebb támadásokat intéznek majd ellene. 

Salis azt is elmondta, nem volt biztos a bizottsági szavazás kimenetelében, abban reménykedett, hogy kollégái tisztában vannak a magyar helyzettel, különösen azt követően, hogy a kormány terrorszervezeteknek nyilvánította az Antifa-csoportokat. Salis szerint a bizottság döntése újabb bizonyíték arra, hogy Magyarországon nem vár rá tisztességes eljárás, sem sorstársára, Mayára, aki hozzá hasonlóan a magyar rezsim áldozata.

A képviselő arra is kitért, hogy fontos csatát képvisel, célja a demokratikus garanciák és jogok védelme, amelyek küzdelmek árán lettek megszerezve, akárcsak a jogállamiság alapelvei is. 

Azt állítja, ezeket a garanciákat fenyegetik a jelenlegi helyzetben a szuverén európai kormányok, amelyek alá akarnak ásni mindenkit, aki másképp gondolkozik – jelentette ki Salis. Hozzáfűzte, Magyarországon mindig van közellenség: ma az antifasiszták, de a büszkeség napjának betiltása is hasonló volt. Éppen ezrét kollektív ellenállásra van szükség.

Ilaria Salis szerint a szélsőjobboldal terjeszti a gyűlöletet

Később azt állítja, meglátása szerint a Giorgia Meloni vezette kormány is ezt képviseli. Az olasz kormány példát vesz Orbán Viktortól, ahelyett, hogy eltávolodna tőle. Az olasz kormány is pontosan ugyanabba az irányba halad. Salis azt állítja az interjúban, hogy Orbán Viktor kormányra jutását követően olyan reformokat hajtott végre, amelyek meggyengítették a demokrácia tartópilléreit. A Meloni-kormány igazságügyi reformja is a hatalmi egyensúlyok megbontását célozza, miközben a kormányt megerősíti. Számos párhuzam van a magyar és az olasz kormány irányvonala között. 

Salis úgy nyilatkozott, az ellene indított hadjárat azt tanúsítja, hogy valójában a szélsőjobboldal az, aki gyűlölethadjáratot folytat, az antifák, a migránsok, a kisebbség ellen, de valójában bárki a célkeresztben találhatja magát.

A napi krónikákra kitérve Sails elmondta, hogy a palesztin tüntetések is azt bizonyítják, hogy alulról építkezve lehet változást elérni. Hangsúlyozta, fontos tudatában lenni annak, hogy a változás erőivé válhatnak. Sokan vannak, akik nem adják fel, és akik küzdenek, mindenki a maga módján. Az ő története is azt bizonyítja, hogy harcolni kell az igazságtalanság ellen. Az interjú végén arról is beszámol, hogy a napokban be kellett látnia, hogy a mentelmi jog megtartása nem jelenti az ellene indított per eltörlését. Viszont azt szeretné, hogy Olaszországban kerüljön rá sor. Ehhez viszont az olasz igazságügyi miniszter együttműködése szükséges. Nem érti, hogy mindez miért nem történt meg eddig. Végül azzal a kijelentéssel zárta nyilatkozatát: lehet, hogy azért nem, mert élvezik, hogy láncra verve lássák őt az Orbán vezette Magyarországon.

Borítókép: Ilaria Salis (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

