Brüsszel összeállt a terrorista Antifa mozgalommal

A felháborító döntés várható volt, mert az unió jelenlegi vezetése hatalmas súllyal nehezedik a jogi döntéshozókra, legyen szó korrupt vagy garázda EP-képviselők mentelmi jogának kiadásáról, illetve a hazug módon, folyamatosan bírált Magyarország megbüntetéséről. A lényeg ugyanis nem maga a szóban forgó cselekmény, hanem a delikvensek politikai hovatartozása.

Amikor európai jogászok és bírák a „mi kutyánk kölyke” elvnek megfelelően elnézőek az elkövetőkkel szemben, akkor nem beszélhetünk az igazság és a jog érvényesüléséről. Az Európai Unió ma parlamentjével, bizottságával és néppártjával együtt szégyenteljes döntésekkel rombolja a közösség erkölcsi értékrendjét.

A jogi bizottság ajánlásáról az Európai Parlament mondja ki a végső szót, de nem kétséges, hogy a többségben lévő néppártiak, szociáldemokraták és zöldek miként fognak dönteni. Orbán Viktor miniszterelnök szerint ami történt, az

szégyen, gyalázat! Ilyen a rendszerváltás óta nem volt.

Hozzátette, hogy árulkodó a döntés, Magyar Péter a brüsszeli vezetés fogott embere, aki a hazájában helytartó szeretne lenni.

A minősíthetetlenül arcátlan Ilaria Salis is megszólalt. Az EP függetlenségéről beszélt és pozitív jelzésnek nevezte a jogi bizottság döntését. Biztosnak tartotta, hogy a parlament októberben „megfelelő” döntést hoz „és ezáltal megerősíti a jogállamiság és a demokratikus garanciák központi szerepét”. Az olasz szélsőbaloldali politikus ezzel az erővel a demokratikus garanciák fontos elemeként említhette volna az Antifa mozgalom garázdálkodásait, az olyan terrorcselekményeket, amelyekhez hasonlót Budapesten, 2023 februárjában rögzítettek a térfigyelő kamerák.



Az egyik áldozat történetesen tarsolyt viselt, s a támadók az öltözéke alapján gondolták, hogy nemzeti elkötelezettségű. Viperával hátulról fejbe vágták, majd rárohantak, a földön fekvő férfit megrugdosták és különféle eszközökkel ütlegelték, végül paprikaszprével lefújták. Az áldozat súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, és ő csak egyike volt azoknak, akiket ez a banda akkor megtámadott.

Ehhez képest Salis a Corriere della Sera olasz lapnak nyilatkozva most kijelentette, hogy csakis az olasz igazságszolgáltatás pártatlanságában bízik, mert Magyarországon nem részesülhet tisztességes és igazságos ítéletben.