Brüsszel összeállt a terrorista Antifa mozgalommal

Európa sírásói Magyarországon is hatalomra akarnak segíteni olyan ellenzéki politikust, aki készen áll az idegen érdekek szolgálatára.

Bánó Attila
Fotó: Kurucz Árpád

Az Európai Parlament jogi bizottságának teljesen mindegy, hogy az Ilaria Salis- vagy a Magyar Péter-féle bűnözőknek, illetve bűnelkövetéssel alaposan gyanúsítható személyeknek milyen törvénybe ütköző cselekmény miatt kellene bíróság előtt felelniük tetteikért. A szakbizottság kedden másként döntött ahhoz képest, amire normális jogérzékkel megáldott emberek számíthattak. 

A bizottság titkos szavazást követően nem javasolta a mentelmi jog felfüggesztését sem az ártatlan budapesti járókelőket véresre verő olasz antifás bandatag (amúgy a Zöldek és az Olasz Baloldal Szövetsége párt EP-képviselője), sem a mobiltelefont erőszakkal eltulajdonító magyar ellenzéki politikus esetében. 

A mentelmi jog által védett EP-képviselők két néppárti voksnak is köszönhették a számukra kedvező döntést, így egyelőre kedvükre szidalmazhatják és rágalmazhatják Strasbourgban a demokratikusan megválasztott, szuverenista magyar kormányt.

A felháborító döntés várható volt, mert az unió jelenlegi vezetése hatalmas súllyal nehezedik a jogi döntéshozókra, legyen szó korrupt vagy garázda EP-képviselők mentelmi jogának kiadásáról, illetve a hazug módon, folyamatosan bírált Magyarország megbüntetéséről. A lényeg ugyanis nem maga a szóban forgó cselekmény, hanem a delikvensek politikai hovatartozása. 

Amikor európai jogászok és bírák a „mi kutyánk kölyke” elvnek megfelelően elnézőek az elkövetőkkel szemben, akkor nem beszélhetünk az igazság és a jog érvényesüléséről. Az Európai Unió ma parlamentjével, bizottságával és néppártjával együtt szégyenteljes döntésekkel rombolja a közösség erkölcsi értékrendjét.

A jogi bizottság ajánlásáról az Európai Parlament mondja ki a végső szót, de nem kétséges, hogy a többségben lévő néppártiak, szociáldemokraták és zöldek miként fognak dönteni. Orbán Viktor miniszterelnök szerint ami történt, az 

szégyen, gyalázat! Ilyen a rendszerváltás óta nem volt.

Hozzátette, hogy árulkodó a döntés, Magyar Péter a brüsszeli vezetés fogott embere, aki a hazájában helytartó szeretne lenni.

A minősíthetetlenül arcátlan Ilaria Salis is megszólalt. Az EP függetlenségéről beszélt és pozitív jelzésnek nevezte a jogi bizottság döntését. Biztosnak tartotta, hogy a parlament októberben „megfelelő” döntést hoz „és ezáltal megerősíti a jogállamiság és a demokratikus garanciák központi szerepét”. Az olasz szélsőbaloldali politikus ezzel az erővel a demokratikus garanciák fontos elemeként említhette volna az Antifa mozgalom garázdálkodásait, az olyan terrorcselekményeket, amelyekhez hasonlót Budapesten, 2023 februárjában rögzítettek a térfigyelő kamerák.
 

Az egyik áldozat történetesen tarsolyt viselt, s a támadók az öltözéke alapján gondolták, hogy nemzeti elkötelezettségű. Viperával hátulról fejbe vágták, majd rárohantak, a földön fekvő férfit megrugdosták és különféle eszközökkel ütlegelték, végül paprikaszprével lefújták. Az áldozat súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, és ő csak egyike volt azoknak, akiket ez a banda akkor megtámadott.

Ehhez képest Salis a Corriere della Sera olasz lapnak nyilatkozva most kijelentette, hogy csakis az olasz igazságszolgáltatás pártatlanságában bízik, mert Magyarországon nem részesülhet tisztességes és igazságos ítéletben.

Az Antifa nevű terrorszervezetnek és a hazai, pitiáner tolvaj politikus törekvéseinek látszólag nincs köze egymáshoz. A külföldi és hazai tagokból szerveződő agresszív mozgalmaknak azonban komoly politikai céljaik vannak. 

A háttérben meghúzódó megbízók olyan feszültségek szításában érdekeltek, amelyek akár zavargásoknak, majd belpolitikai változásoknak is megágyazhatnak.

Az antifás rohambrigádok budapesti randalírozása, a kiszemelt célszemélyek elleni alattomos és brutális támadások, a terroristanő tettének igazságtalan megítélése persze eltörpül a három és fél éve húzódó ukrajnai tragédia borzalmai, a háború előkészítésének és folytatásának mérhetetlen bűne mellett. Mert hiába hazudják a globalisták, hogy arrafelé minden az orosz agresszióval kezdődött, pontosan tudjuk, hogy a terjeszkedő Nyugat miféle aknamunkával növelte a feszültséget egészen a robbanásig. Brüsszelnek céljai eléréséhez nemcsak az ukrajnai szélsőségesek jönnek jól, hanem az Antifa terrorszervezet és bárki, aki hajlandó szembefordulni a nemzeti elkötelezettségű patrióta erőkkel.

Orbán Viktornak igaza van, amikor Magyar Pétert a brüsszeli „elit” fogott emberének nevezi. Európa sírásói nagyon szeretnének Magyarországon hatalomra segíteni olyan ellenzéki politikust, aki készen áll az idegen érdekek szolgálatára. 

A végső szót azonban e tekintetben a magyar polgárok fogják kimondani a tavaszi választásokon.

A szerző író, újságíró

 

