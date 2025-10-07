Egyetlen voks mentette meg Ilaria Salist

Ilaria Salis politikai üldöztetésre hivatkozott

Ahogyan korábban a jogi bizottságban, úgy a mostani európai parlamenti titkos voksolásoknál is Salis-mentő voksok születtek. Bár egyetlen szavazaton múlt, de az antifa megmenekült a magyar igazságszolgáltatástól. A papíron jelenetős többségben voltak azok, akik a mentelmi jog megvonását, a magyar hatóságok kérésének teljesítését kérték. Különösen azt követően, hogy az Európai Néppárt, az EP legnagyobb alakulata a napokban bejelentette: egyhangúlag a mentelmi jog felfüggesztése mellett fognak voksolni.

A baloldalnak azonban sikerült elérnie, hogy a strasbourgi ülésteremben is titkos szavazás keretein belül szülessen döntés az aktivista ügyéről, annak ellenére, hogy ebben az esetben nyílt szavazás a gyakorlat.

Ilaria Salis mindössze egyetlen szavazattal kapta meg az Európai Parlament plenáris jóváhagyását mentelmi jogához: 306 képviselő voksolt igennel, 305 pedig nemmel. A Zöldek és az Olasz Baloldal Szövetsége párt képviselőjének mentelmi jogát tehát megerősítették, ahogyan azt a széles baloldali front és maga Salis is kérte.