Ez fájni fog Magyar Péternek: tovább zsugorodott a Tisza, stabilan vezetnek a kormánypártok

Egyetlen voks mentette meg Ilaria Salist

Az Európai Parlamentben mindössze egyetlen vokson múlt, hogy nem vonták meg Ilaria Salis mentelmi jogát. A baloldali frakcióknak sikerült elérniük, hogy a szavazás titkos legyen, és a magyar hatóságok kérelmét elutasították. A jobboldal szerint ezzel veszélyes precedens született, hiszen a mentelmi jogot most először alkalmazzák a mandátum előtti bűncselekményekre is. Ilaria Salis továbbra is azt állítja, hogy Magyarországon politikai üldöztetés érné.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 10. 07. 13:50
Ilaria Salis, a 2023-as budapesti antifasiszta támadássorozat elsőrendű vádlottja
Ilaria Salis, a 2023-as budapesti antifasiszta támadássorozat elsőrendű vádlottja
Az Európai Parlament nem vonta meg Ilaria Salis mentelmi jogát. Egyetlen vokssal mentette meg a baloldal a budapesti börtöntől. Az EP képviselőinek többsége elutasította a magyar kormány arra vonatkozó kérelmét, hogy vonják vissza az antifa aktivistát védő mentelmi jogot. Második alkalommal nyújtottak titkos szavazás segítségével mentőövet az európai intézményekben a szélsőbaloldali képviselőnek. A voksolás után ismétlést kértek, mert az egyik néppárti képviselő kártyája nem működött, de az EP elnöke nem engedte az újraszavazást. 

Az Európai Parlament nem vonta meg Ilaria Salis mentelmi jogát
Az Európai Parlament nem vonta meg Ilaria Salis mentelmi jogát
Fotó: GABRIELE MARICCHIOLO / NurPhoto

Ilaria Salis politikai üldöztetésre hivatkozott

Ahogyan korábban a jogi bizottságban, úgy a mostani európai parlamenti titkos voksolásoknál is Salis-mentő voksok születtek. Bár egyetlen szavazaton múlt, de az antifa megmenekült a magyar igazságszolgáltatástól. A papíron jelenetős többségben voltak azok, akik a mentelmi jog megvonását, a magyar hatóságok kérésének teljesítését kérték. Különösen azt követően, hogy az Európai Néppárt, az EP legnagyobb alakulata a napokban bejelentette: egyhangúlag a mentelmi jog felfüggesztése mellett fognak voksolni. 

A baloldalnak azonban sikerült elérnie, hogy a strasbourgi ülésteremben is titkos szavazás keretein belül szülessen döntés az aktivista ügyéről, annak ellenére, hogy ebben az esetben nyílt szavazás a gyakorlat. 

Ilaria Salis mindössze egyetlen szavazattal kapta meg az Európai Parlament plenáris jóváhagyását mentelmi jogához: 306 képviselő voksolt igennel, 305 pedig nemmel. A Zöldek és az Olasz Baloldal Szövetsége párt képviselőjének mentelmi jogát tehát megerősítették, ahogyan azt a széles baloldali front és maga Salis is kérte. 

Az elmúlt hetekben Salis mentelmi jogának megtartása érdekében kijelentette, hogy kész bíróság elé állni Olaszországban. Azzal érvelt, hogy Magyarországon biztosan elítélik, politikai üldöztetés áldozata, ezért nem születhet igazságos ítélet ügyében. A jobbközép azzal érvelt, hogy Salis megmentése veszélyes precedenst teremt, mivel a mentelmi jog most először vonatkozna a parlamenti megválasztás előtt elkövetett bűncselekményekre, amelyek nem kapcsolódnak a mandátumához. Korábban arról is írtunk, hogy döntött az EP Magyar Péter mentelmi jogáról is.

Borítókép: Ilaria Salis, a 2023-as budapesti antifasiszta támadássorozat elsőrendű vádlottja (Fotó: AFP)

