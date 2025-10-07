Orbán Viktor: Vigyázat! A mentelmi jog függőséget okoz

Videóban mutatta be Orbán Viktor, hogyan nyilatkozott korábban a mentelmi jogról Magyar Péter.

Orbán Viktor szerint a mentelmi jog brüsszeli függőséget okoz (Fotó: AFP)

Ennek ellenére sem fogom felvenni az európai parlamenti képviselői mandátumot, amivel egyébként járna ugyanúgy mentelmi jog

– mondta Magyar még 2024-ben.

Egy másik bejátszásban arról beszél, hogy „és eltöröljük a mentelmi jogot természetesen”.

Mostanra azonban úgy tűnik, Magyar Péternek nincs problémája azzal, hogy a mentelmi jog mögé bújva ússza meg a köztörvényes bűnügyeket, amelyekkel vádolják. Az Európai Parlament – élén olyan, hírhedten magyarellenes figurákkal, mint Daniel Freund német EP-képviselő – pedig a jelek szerint készségesen asszisztál ehhez.

Az Európai Parlament kiáll Magyar Péter mellett

– írta Freund már tegnap, mintegy megelőlegezve a testület döntését.

Vigyázat! A mentelmi jog függőséget okoz. Brüsszeli függőséget

– írta a videó mellé Orbán Viktor.

