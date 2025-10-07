Rendkívüli

Elon Musk bojkottot hirdetett, milliárdokat bukhat a Netflix

Orbán Viktormentelmi jogMagyar Péter

Orbán Viktor: Vigyázat! A mentelmi jog függőséget okoz

Érdekesen változott Magyar Péter hozzáállása a mentelmi joghoz. Orbán Viktor videóban mutatta be a kontrasztot.

Munkatársunktól
2025. 10. 07. 15:49
Forrás: facebook.com/orbanviktor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Videóban mutatta be Orbán Viktor, hogyan nyilatkozott korábban a mentelmi jogról Magyar Péter.

Orbán Viktor szerint a mentelmi jog brüsszeli függőséget okoz
Orbán Viktor szerint a mentelmi jog brüsszeli függőséget okoz (Fotó: AFP)

Ennek ellenére sem fogom felvenni az európai parlamenti képviselői mandátumot, amivel egyébként járna ugyanúgy mentelmi jog

– mondta Magyar még 2024-ben.

Egy másik bejátszásban arról beszél, hogy „és eltöröljük a mentelmi jogot természetesen”.

Mostanra azonban úgy tűnik, Magyar Péternek nincs problémája azzal, hogy a mentelmi jog mögé bújva ússza meg a köztörvényes bűnügyeket, amelyekkel vádolják. Az Európai Parlament – élén olyan, hírhedten magyarellenes figurákkal, mint Daniel Freund német EP-képviselő – pedig a jelek szerint készségesen asszisztál ehhez.

Az Európai Parlament kiáll Magyar Péter mellett

– írta Freund már tegnap, mintegy megelőlegezve a testület döntését.

Vigyázat! A mentelmi jog függőséget okoz. Brüsszeli függőséget

– írta a videó mellé Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Anadolu via AFP)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekAranyosi Péter

Tisztelt Bíróság!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.