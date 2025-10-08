A kormányfő szerint a brüsszeli politikai elit már bárkinek hajlandó falazni, ha az segít letéríteni Magyarországot a saját útjáról: „A pillanat, amikor Herr Weber néhány száz európai képviselő segítségével kezébe vette a tiszás gyeplőt. Megdöbbentő és szégyenteljes. Szégyenteljes, mert a brüsszelieknek már semmi sem drága.”
Orbán Viktor: Herr Weber kezébe vette a tiszás gyeplőt
A magyar miniszterelnök szerint jöhet lopás, bennfentes kereskedés vagy testi sértés, Brüsszelben mindenkit tisztára mosnak. Orbán Viktor a Facebookon közzétett bejegyzésében reagált arra, hogy Magyar Péter mentelmi jogát meghagyta az Európai Parlament.
A miniszterelnök úgy fogalmazott:
Jöhet lopás, bennfentes kereskedés vagy testi sértés, ők mindenkit tisztára mosnak. És megdöbbentő, mert az újkori magyar demokrácia története során olyan még sosem fordult elő, hogy az ellenzék vezérének sorsa külföldi képviselők kezében legyen. Tegnap óta ott van.
Hozzátette:
A Tisza nem több, mint egy brüsszeli projekt. A programjuk Brüsszel programja. Azt pedig már jól ismerjük: migráció, adóemelés, Ukrajna kistafírozása pénzzel és fegyverekkel. Jobb ebből kimaradni!
Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)
