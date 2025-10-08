Jól körülhatárolható, szervezett művelet zajlik, amelynek a célja Magyarország destabilizálása

Ukránok fejleszthették a Tisza Párt adatgyűjtő applikációját – mondta Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője, biztonságpolitikai szakértő az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában, amelynek Pelyach Gergely, a Hír FM főszerkesztője és Dezse Balázs, a Pesti Srácok újságírója is vendége volt.

Horváth József a műsorban rámutatott, hogy az informatikai cégek a 21. századi katonai hadviselésben egyre fontosabb szerephez jutnak, sőt „elsőrendű háborús csapásmérő eszközzé válhatnak”. Ha például egy terheléses támadással a szociális ellátórendszert vagy az egészségbiztosítási rendszert megbénítják, onnantól kezdve káoszt lehet teremteni egy országban – fogalmazott.

Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója

Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Horváth József hangsúlyozta: úgy tűnik, az ukrán politikai vezetés megbízást adott az ukrán titkosszolgálatnak arra, hogy aktívan avatkozzon be a magyarországi választásokba. Szavai szerint a hírek 2015 óta arról szólnak, hogy amerikai informatikai cégek fiókszervezeteket létesítettek Ukrajnában.

A biztonságpolitikai szakértő felhívta a figyelmet: a választók adataiból képzett adatbázisok alkalmasak lehetnek arra, hogy célzottan befolyásolni tudják a közvéleményt és a választást akár az utolsó pillanatokban is. A négy évvel ezelőtti magyarországi választási kampányban is kiderült, hogy az ellenzéki tömörülés mögött „ott volt egy Datadat nevű cég” – emlékeztetett.

Horváth József azt mondta: jól körülhatárolható, szervezett művelet zajlik, amelynek a célja egyértelműen az, hogy destabilizálja Magyarországon a helyzetet, befolyásolja az emberek szavazatait, és „elhintsék, hogy Magyarországon rosszul mennek a dolgok, Magyarország nem kapja meg az uniós forrásokat”.

„Professzionálisan felépített rendszerrel állunk szemben” – jelentette ki, hozzátéve: az még nem látszik pontosan, hogy az ukránok vannak mögötte, vagy megbízásra végzik ezt a feladatot.

Horváth József szavai szerint Ruszin-Szendi Romulusz Tisza pártban való szerepvállalása is arra utal, „mintha a szálak összeérnének”.

A művelet célja, hogy olyan embereket rakjanak össze, akiknek egyforma céljaik és kapcsolati hálójuk van – magyarázta.