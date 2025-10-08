Rendkívüli

Elhunyt Mezey György, aki a magyar válogatottat legutóbb vb-n irányította

  • Jól körülhatárolható, szervezett művelet zajlik, amelynek a célja Magyarország destabilizálása
Horváth József

Úgy tűnik, hogy az ukrán politikai vezetés adott megbízást az ukrán titkosszolgálatnak arra, hogy aktívan avatkozzon be a magyarországi választásokba, közölte Horváth József. A biztonságpolitikai szakértő emlékeztetett, négy évvel ezelőtti is kiderült, hogy az ellenzéki tömörülés mögött ott volt egy Datadat nevű cég.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 08. 6:51
Ukránok fejleszthették a Tisza Párt adatgyűjtő applikációját – mondta Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője, biztonságpolitikai szakértő az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában, amelynek Pelyach Gergely, a Hír FM főszerkesztője és Dezse Balázs, a Pesti Srácok újságírója is vendége volt. 

Horváth József a műsorban rámutatott, hogy az informatikai cégek a 21. századi katonai hadviselésben egyre fontosabb szerephez jutnak, sőt „elsőrendű háborús csapásmérő eszközzé válhatnak”. Ha például egy terheléses támadással a szociális ellátórendszert vagy az egészségbiztosítási rendszert megbénítják, onnantól kezdve káoszt lehet teremteni egy országban – fogalmazott.

Tihany, 2025. augusztus 30. Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója a Nemzetközi brigádok VS nemzeti ellenállás - a szuverenitásvédelem kérdései című panelbeszélgetésen a tihanyi Tranzit fesztiválon 2025. augusztus 30-án. MTI/Bruzák Noémi
Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója
Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Horváth József hangsúlyozta: úgy tűnik, az ukrán politikai vezetés megbízást adott az ukrán titkosszolgálatnak arra, hogy aktívan avatkozzon be a magyarországi választásokba. Szavai szerint a hírek 2015 óta arról szólnak, hogy amerikai informatikai cégek fiókszervezeteket létesítettek Ukrajnában.

A biztonságpolitikai szakértő felhívta a figyelmet: a választók adataiból képzett adatbázisok alkalmasak lehetnek arra, hogy célzottan befolyásolni tudják a közvéleményt és a választást akár az utolsó pillanatokban is. A négy évvel ezelőtti magyarországi választási kampányban is kiderült, hogy az ellenzéki tömörülés mögött „ott volt egy Datadat nevű cég” – emlékeztetett.

Horváth József azt mondta: jól körülhatárolható, szervezett művelet zajlik, amelynek a célja egyértelműen az, hogy destabilizálja Magyarországon a helyzetet, befolyásolja az emberek szavazatait, és „elhintsék, hogy Magyarországon rosszul mennek a dolgok, Magyarország nem kapja meg az uniós forrásokat”.

„Professzionálisan felépített rendszerrel állunk szemben” – jelentette ki, hozzátéve: az még nem látszik pontosan, hogy az ukránok vannak mögötte, vagy megbízásra végzik ezt a feladatot.

Horváth József szavai szerint Ruszin-Szendi Romulusz Tisza pártban való szerepvállalása is arra utal, „mintha a szálak összeérnének”. 

A művelet célja, hogy olyan embereket rakjanak össze, akiknek egyforma céljaik és kapcsolati hálójuk van – magyarázta.

Horváth József kitért arra is, hogy Donald Trump megválasztása óta az Egyesült Államok elzárta a pénzcsapokat a magyarországi ellenzéki médiumok, tanácsadó szervezetek, influenszerek irányába, de ezt most „Brüsszel átvette”. Kérdés azonban, hogy hosszú távon is átveszi-e valaki – jegyezte meg.

A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője hangsúlyozta: a következő bő hat hónapban folyamatosan fel kell készülni további nyomásgyakorlásra az ukránok részéről, akiknek széles eszközrendszerük van, ezért a várható lépéseiknek „a fantázia szab csak határt”.

Hozzátette: nagyon keményen végig kell dolgozni ezt a hat hónapot annak érdekében, hogy békésen, és demokratikus választások útján dőljön el, ki vezeti tovább ezt az országot.

Az, hogy a választás befolyásolására való törekvések mennyire lesznek sikeresek, Horváth József szavai szerint azon múlik, hogy a közvélemény mennyire lesz képes „a józan eszére hallgatni”, illetve, hogy az erre hivatott szervek mennyire képesek megmutatni nekik, hogy mi van a színfalak mögött.

A baloldal nem ismeri a magyar néplelket

A műsor második felében a közbeszéd állapotának romlásáról szóló beszélgetés résztvevője, Dezse Balázs, a Pesti Srácok újságírója elmondta, azok, akik közélettel foglalkoznak, úgy gondolhatták, hogy már semmi nem tudja meglepni őket, de berobbant Magyar Péter és gárdája, azóta „elszabadult a pokol”. Úgy fogalmazott: a világok harca zajlik. Ez a harc az Egyesült Államokban régóta jelen van, nemrégen átjött Brüsszelbe, és onnan Magyarországra. Ez talán az utolsó harc azért, hogy lesz-e a brüsszeli központ igényei szerinti helytartó Magyarországon. Azt folytatják – a jobboldali választók szidalmazását –, amit Márki-Zay Péter is csinált, de most felcsavarják a hangerőt. Kijelentette, a baloldal azért nem tud hatalomra kerülni Magyarországon, mert nem ismeri a magyar néplelket, és nem is érdekli őket. A magyar emberek nem szeretik az erőszakot, és azt sem, ha sértegetik őket – jegyezte meg.

Pelyach Gergely, a Hír FM főszerkesztője felidézte: Kuncze Gábor volt SZDSZ-es politikus „Révész Mártiriusznak” nevezte a 2006-os tüntetésekben megsérült fideszes politikust.

Dezse Balázs annak kapcsán, hogy Magyar Péter egy fórumán félredobta az Orbán Viktort ábrázoló kartont, azt mondta, az a helyzet, hogy „az ember összeomlott”. Az a nyomás, amely ráhelyeződik, nulla ahhoz képest, amely miniszterelnökként ráhelyeződne. „Képzeljük el, hogy mi történne, ha tényleg nyomás alá kerülne a nemzetközi politikában” – tette hozzá.

Az álhírbotrányban szerepet játszott Látó Jánossal kapcsolatban a Pesti Srácok újságírója kifejtette, a jelenlegi ellenzék, a Tisza Párt nem tud maga köré megbízható, használható embereket szerezni, és „jönnek az ilyenek, mint Látó. Ez az ember egy Tisza-győzelem esetén pozíciót kapna” – tette hozzá.

Pelyach Gergely megjegyezte,

azért nem mutatták be a Tisza Párt jelöltjeit, mert elképesztő humánerőforráshiány van a pártnál.

Azzal kapcsolatban, hogy Aranyosi Péter humorista megrángatta az őt kérdezi akaró Varga Ádám újságírót, a főszerkesztő úgy vélekedett, hogy a baloldal korábban soha nem volt ilyen agresszív. „Amikor régebben egy újságíró az MSZP-sekhez odament, például „Szanyi kapitány magázódva, udvariasan válaszolt”, nem volt olyan, hogy egy újságírót fellöknek – mondta.

Feltette a kérdést: ki tuszkolja vissza a szellemet a palackba? Dezse Balázs úgy válaszolt: „ez nekünk, választópolgároknak lesz a dolgunk”. „Reméljük, hogy a jobboldal megnyeri az április választást. Nem gondolom, hogy azok, akik örültek Charlie Kirk halálának, vagy lökdösték az embereket, visszavonulnak. A társadalomnak kell egy organikus megoldást találnia” – hangsúlyozta.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Pilhál György
idezojelekBalczó András

Küldetés

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Amikor kimondtam Balczó András nevét, megtapsoltak.

