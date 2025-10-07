Rendkívüli

A szeptembert is a kormánypártok nyerték, a Tisza vergődik

Magyar PéterKocsis Mátémentelmi jog

Találós kérdéssel fordult Magyar Péter híveihez Kocsis Máté

Mikor hazudott a mentelmi jogával kapcsolatban a Tisza elnöke? – tette fel a kérdést Kocsis Máté, aki a közösségi oldalán szólította meg Magyar Péter híveit. A frakcióvezető jutalmat is kilátásba helyezett a szerencsés megfejtőnek.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 21:29
Magyar Péter híveit szólította meg a közösségi oldalán a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

Budapest, 2025. szeptember 22. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője reagál Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtti felszólalására az Országgyűlés őszi ülésszakának első plenáris ülésén 2025. szeptember 22-én. MTI/Máthé Zoltán
Kocsis Máté még jutalmat is ígért a megfejtésért (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

„Akik Magyar Péter-es plüssmackóval vagy O1G-s pólóban alszanak el esténként, lapozzanak tovább! Gyorsan!” – figyelmeztette Magyar Péter elvakult híveit Kocsis Máté.

Akik viszont itt maradtak, egy találós kérdést kapnak

– folytatta, majd két, a Tisza-vezér mentelmi ügyével kapcsolatos kérdést tett fel:

  • Ha Magyar Péter korábban azt mondta, hogy LEMOND a mentelmi jogáról, amint csatlakozik a kormány az EU ügyészségéhez,
  • most pedig azt mondja, hogy ő NEM TUD LEMONDANI a mentelmi jogáról, mert arról csak az Európai Parlament dönthet, ő nem,
     

akkor mikor hazudott?

A fideszes politikus még jutalmat is felajánlott a helyes megfejtőknek, akik között „Manfred Weber mentelmi jog feliratú pórázon pitizteti Magyar Pétert” ábrázoló képet sorsolnak ki.

Október 23-án legyünk minél többen, mutassuk meg nekik, milyen a nemzeti oldal!

– buzdított Kocsis Máté a békemeneten való részvételre.

Borítókép: Komoly kérdéseket tett fel Magyar Péter híveinek a fideszes politikus (Fotó: Hatlaczki Balázs)

               
       
       
       

add-square Brüsszel rövid pórázon tartja Magyar Pétert

Brüsszel pajzsa alatt: Magyar Péter mentelmi jogát megvédte a baloldal

Brüsszel rövid pórázon tartja Magyar Pétert 17 cikk chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekEurópai Parlament

Egy mondat a jelenről

Bayer Zsolt avatarja

Az Európai Parlament többsége ma Magyar Péterré és Ilaria Salisszá változott, hát mi mássá változtak volna.

