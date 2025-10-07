Találós kérdéssel fordult Magyar Péter híveihez Kocsis Máté

Magyar Péter híveit szólította meg a közösségi oldalán a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

Kocsis Máté még jutalmat is ígért a megfejtésért (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

„Akik Magyar Péter-es plüssmackóval vagy O1G-s pólóban alszanak el esténként, lapozzanak tovább! Gyorsan!” – figyelmeztette Magyar Péter elvakult híveit Kocsis Máté.

Akik viszont itt maradtak, egy találós kérdést kapnak

– folytatta, majd két, a Tisza-vezér mentelmi ügyével kapcsolatos kérdést tett fel:

Ha Magyar Péter korábban azt mondta, hogy LEMOND a mentelmi jogáról, amint csatlakozik a kormány az EU ügyészségéhez,

most pedig azt mondja, hogy ő NEM TUD LEMONDANI a mentelmi jogáról, mert arról csak az Európai Parlament dönthet, ő nem,



akkor mikor hazudott?

A fideszes politikus még jutalmat is felajánlott a helyes megfejtőknek, akik között „Manfred Weber mentelmi jog feliratú pórázon pitizteti Magyar Pétert” ábrázoló képet sorsolnak ki.

Október 23-án legyünk minél többen, mutassuk meg nekik, milyen a nemzeti oldal!

– buzdított Kocsis Máté a békemeneten való részvételre.

Borítókép: Komoly kérdéseket tett fel Magyar Péter híveinek a fideszes politikus (Fotó: Hatlaczki Balázs)