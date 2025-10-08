Rendkívüli

Elhunyt Mezey György, aki a magyar válogatottat legutóbb vb-n irányította

Összenő, ami összetartozik: Dobrev Kláráék mentették meg Magyar Pétert + videó

Brüsszel ismét kettős mércét alkalmazott: az Európai Parlament baloldali többsége leszavazta Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését. A döntés miatt a Tisza Párt vezetője – Dobrev Klárához és Ilaria Salishoz hasonlóan – politikai védelem alatt marad. A Fidesz szerint ezzel újabb bizonyíték van arra, hogy Brüsszel pártpolitikai alapon avatkozik be a magyar ügyekbe. Magyar Péter Brüsszel fogott embere.

Magyar Nemzet
2025. 10. 08. 11:57
Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke, EP-képviselő (Fotó: Koszticsák Szilárd)
Magyar Pétert megmentették attól, hogy szembenézzen az igazságszolgáltatással. Dobrev Klára és a baloldal tevékeny részese volt annak, hogy a Tisza vezetője megtarthatta mentelmi jogát. A szavazás egyértelműen mutatja, hogy az uniós intézmények kettős mércét alkalmaznak – fogalmazott lapunknak korábban Kiszelly Zoltán, a Századvég Alapítvány politikai elemzési igazgatója. Szerinte Magyar Péter megvédése nem ingyen történt.

Brüsszel
A Fidesz szerint Magyar Péter megmentése újabb bizonyíték arra, hogy Brüsszel pártpolitikai alapon avatkozik be a magyar ügyekbe. Fotó: Somogyi Hírlap/Muzslay Péter

A szakértő emlékeztetett: Tarr Zoltán korábban maga mondta el, hogy a Tisza Párt olyan intézkedéseket hajtana végre, mint Ukrajna feltétel nélküli támogatása, a migránstáborok megnyitása, a rezsicsökkentés kivezetése és a progresszív adózás bevezetése – vagyis az Európai Néppárt programját hajtanák végre Magyarországon.

A tegnapi ülésen egy szavazaton múlt Ilaria Salis mentelmi jogának felfüggesztése, de Roberta Metsola házelnök nem engedélyezte a szavazás megismétlését. A plenáris ülés után a szélsőbaloldali képviselőt virággal és tapssal ünnepelték, miközben a Magyarországhoz kötődő ügyek mindegyikét politikai alapon söpörték le az asztalról.

A döntésre Orbán Viktor is reagált, aki a közösségi oldalán úgy fogalmazott: 

A brüsszeli mentelmi mosoda tovább üzemel. Immáron hivatalos: a Tisza a jövő évi választásnak egy Brüsszelből zsarolt emberrel vág neki. Micsoda szégyen!

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint a brüsszeli döntés újabb figyelmeztetés: „Vajon mit várnak cserébe? Nyilván teljes engedelmességet. A magyar szuverenitás meg mehet a lecsóba.”

Deák Dániel politológus a döntéssel kapcsolatban úgy fogalmazott: 

A Tisza elnöke tehát ebben sem mondott igazat, a brüsszeli elittel paktumot kötött: ő minden elvárásukat teljesíti – Ukrajna támogatása, a migráció támogatása és az adóemelések támogatása –, cserébe megtarthatja a mentelmi jogát. Röviden tehát: Magyar Péter egy fogott ember.

 

Borítókép: Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke, EP-képviselő (Fotó: Koszticsák Szilárd)

Fontos híreink

