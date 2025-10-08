Összenő, ami összetartozik: Dobrev Kláráék mentették meg Magyar Pétert + videó

Magyar Pétert megmentették attól, hogy szembenézzen az igazságszolgáltatással. Dobrev Klára és a baloldal tevékeny részese volt annak, hogy a Tisza vezetője megtarthatta mentelmi jogát. A szavazás egyértelműen mutatja, hogy az uniós intézmények kettős mércét alkalmaznak – fogalmazott lapunknak korábban Kiszelly Zoltán, a Századvég Alapítvány politikai elemzési igazgatója. Szerinte Magyar Péter megvédése nem ingyen történt.

A Fidesz szerint Magyar Péter megmentése újabb bizonyíték arra, hogy Brüsszel pártpolitikai alapon avatkozik be a magyar ügyekbe. Fotó: Somogyi Hírlap/Muzslay Péter

A szakértő emlékeztetett: Tarr Zoltán korábban maga mondta el, hogy a Tisza Párt olyan intézkedéseket hajtana végre, mint Ukrajna feltétel nélküli támogatása, a migránstáborok megnyitása, a rezsicsökkentés kivezetése és a progresszív adózás bevezetése – vagyis az Európai Néppárt programját hajtanák végre Magyarországon.