Dömötör Csaba szerint ezt kell tenni az európai mindennapok biztonságáért + videó

„Magyarországon 2023-ban egyetlenegy fizikai támadás történt, ugyanez a szám Németországban 127. Sokan úgy beszélnek itt az antiszemitizmus aggasztó növekedéséről, minthogyha nem tudnák pontosan, hogy ennek mi is az oka” – kezdte beszédében Dömötör Csaba.
2015 óta tömegeket engedtek be Európába úgy, hogy a beérkezettek között magas az antiszemita nézeteket vallók száma. Ezek után a következmények miatt meglepődni egyenesen álságos. Egy berlini kutatóközpont adatai szerint tavaly csak Németországban 8600 antiszemita incidenst jegyeztek fel, ez 77 százalékos növekedés egy év alatt
– tette hozzá a Fidesz EP-képviselője.