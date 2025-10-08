Rendkívüli

Elhunyt Mezey György, aki a magyar válogatottat legutóbb vb-n irányította

Dömötör Csaba szerint ezt kell tenni az európai mindennapok biztonságáért + videó

Németországban 127 antiszemita indíttatású fizikai támadást jegyeztek fel, Magyarországon egyetlenegyet. Valójában mindenki jól tudja, mi a különbség oka – mondta az antiszemitizmus európai növekedéséről szóló európai parlamenti vitán Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője.

Magyar Nemzet
2025. 10. 08. 10:02
Dömötör
Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője (Fotó: Oláh Tamás/MTI)
„Magyarországon 2023-ban egyetlenegy fizikai támadás történt, ugyanez a szám Németországban 127. Sokan úgy beszélnek itt az antiszemitizmus aggasztó növekedéséről, minthogyha nem tudnák pontosan, hogy ennek mi is az oka” – kezdte beszédében Dömötör Csaba.

Dömötör
Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője (Forrás: Facebook)

2015 óta tömegeket engedtek be Európába úgy, hogy a beérkezettek között magas az antiszemita nézeteket vallók száma. Ezek után a következmények miatt meglepődni egyenesen álságos. Egy berlini kutatóközpont adatai szerint tavaly csak Németországban 8600 antiszemita incidenst jegyeztek fel, ez 77 százalékos növekedés egy év alatt

 – tette hozzá a Fidesz EP-képviselője. 

„Nem véletlen, hogy az oktatási miniszter is arról beszél, úgy beszél a jelenségről, mint ami valós fenyegetés a zsidó közösségek életére. A Tett és Védelem Alapítvány adatai szerint Magyarországon 2023-ban egyetlenegy fizikai támadás történt, ugyanez a szám Németországban 127, és mindenki jól tudja, hogy mi a különbség oka. Szóval, hogyha tenni akarnak valamit az európai mindennapok biztonságáért, akkor leállítják az eddigi migrációs politikát, visszavonják a migrációs paktumot, és végre azoknak adnak támogatást, akik hajlandóak megvédeni Európa határait” – zárta gondolatait.

Borítókép: Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője (Fotó: MTI/Oláh Tamás)


 

